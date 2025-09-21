山寨币飙升：79种加密货币表现优于比特币

要点： 山寨币季节指数记录79种山寨币在90天内表现优于比特币。

自上个月以来持续保持势头。

市场影响激发了新的交易活力。

根据Coinmarketcap数据，山寨币季节指数在9月21日达到79，随着79种顶级加密货币表现优于比特币，连续四天保持其"山寨币季节"状态。

这凸显了市场向山寨币的转变，ETH和PENDLE有显著的市场活动，同时加密货币领导者呼吁监管参与以促进市场稳定。

79种山寨币超越比特币：市场动态转变

山寨币势头依然强劲，79种加密货币的表现超过了比特币。这继续吸引着投资者的注意力，表明市场情绪可能发生转变。值得注意的是，这一飙升紧随去年12月创下的87高点之后。

即时影响已经显现，各平台上观察到资本重新分配。特别是在ETH方面的大量质押和提款，标志着市场参与度活跃。鲸鱼和主要参与者继续参与涉及ETH和Pendle的动态金融操作。

以太坊在山寨币季节演变中的飙升

你知道吗？ 山寨币季节指数自上个月以来的持续增长强调了山寨币市场主导地位的显著扩张，让人想起去年12月见证的显著高点。

根据CoinMarketCap数据，以太坊(ETH)目前交易价格约为4,479.83美元，市值为5,407.3亿美元。该币种占据市场13.36%的份额，流通供应量超过1.207亿。尽管交易量下降了39.19%，ETH价格在过去24小时内上涨了0.31%，在过去60天内飙升了20.09%。

以太坊(ETH)，日线图，2025年9月21日04:05 UTC在CoinMarketCap上的截图。来源：CoinMarketCap

专家预计，山寨币持续的主导地位可能会促使进一步的投资多样化。关键金融人物的参与、改善的监管前景和增加的资本流动是推动现有市场趋势的因素。历史模式表明，这可能对DeFi和相关生态系统产生连锁反应，呼应过去的市场演变。