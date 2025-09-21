交易所DEX+
随着资金轮换进入山寨币，SUI、SEI 和 VET 价格上涨，但 Zexpire 凭借固定风险、一键式加密货币期权和不断增长的 $ZX 代币需求抢占焦点。随着资金轮换进入山寨币，SUI、SEI 和 VET 价格上涨，但 Zexpire 凭借固定风险、一键式加密货币期权和不断增长的 $ZX 代币需求抢占焦点。

山寨币季节轮换看到SUI、SEI和VET前进；Zexpire强调零售交易者的固定风险期权

作者：Blockchainreporter
2025/09/21 00:50
SEI
SEI$0.1836+0.54%
SUI
SUI$2.1608+1.65%
TokenFi
TOKEN$0.007212-2.13%
VeChain
VET$0.01719+0.40%
podium main12

数字资产市场的动力已转向次级代币，促使SUI、SEI和VET价格显著攀升。过去一周，这些资产的交易量已超过许多较大的币种，表明随着参与者寻求主流币种之外的新机会，资金正在持续轮动。

除了现货收益外，衍生品活动通过Zexpire的固定风险期权吸引了兴趣，这是一种旨在为散户交易者在价格波动中投机时提供明确成本限制的产品。该平台的模式在这次山寨币上涨期间获得了关注，表明随着对小市值资产的热情重燃，对直接风险状况的需求也在上升。

Sui的飙升浪潮：从水元素到$5.35及更高

SUI于2023年推出，以日语中"水"的意思命名，开始了它的旅程，在2024年3月27日冲破美元大关并飙升至$2.18。夏季的短暂平静被证明是暂时的；秋季在10月14日创下$2.36的新纪录，而12月以$5.35为全年画上句号，同时网络内锁定的资产价值攀升至超过20亿美元。Sui基金会的Christian Williams称社区驱动的增长"非常显著"，这是对一个仅仅起步不久却已经能与更成熟名字竞争的项目的恰当描述。

研究历史模式的分析师现在看到几种可能的路径。1月6日收集的预测表明，到2025年底平均价格接近$3，2026年下降至$1.15左右，如果长期动力持续，到2030年可能跃升至约$31。一个流行模型设想了五个不同的波浪，第三波已经在当前水平达到峰值，第五波可能在明年5月达到接近$9.38的高点。这些波动呼应了更广泛的加密货币周期，其中比特币减半和以太坊稳定升级经常引发对更年轻、更快速网络的兴趣。

Zexpire引入一键简便操作以捕捉加密期权热潮

ZX

加密期权已成为DeFi增长最快的领域之一，其日交易量平均约30亿美元。传统上，这个市场长期由专业人士主导，但现在它开始向更广泛的受众开放。

Zexpire，第一个0DTE DeFi协议，消除了期权交易的复杂性，将其转变为一键预测体验。该过程简化为二元选择：用户押注价格在未来24小时内是保持在定义范围内还是突破。

简单来说，使用Zexpire交易的工作原理是：猜对了，你就赢了。猜错了，你的损失上限为你的投注额。没有追加保证金通知。没有级联清算。

$ZX作为Zexpire简化期权交易背后的燃料

要通过Zexpire从波动性中获利，你需要其原生代币ZX。它作为治理代币，并为持有者提供游戏票折扣和损失返现

在交易所首次亮相之前，$ZX在种子轮以仅$0.003的价格提供，比计划上市价格$0.025便宜近800%。

ZX

除了降低价格外，早期参与者还能获得更多优势，如：

  • TGE前高达5%的质押奖励
  • 忠诚度奖金
  • 空投和测试版访问权

$ZX随每个阶段上涨 — 立即购买获得最大折扣

Zexpire还内置了通缩机制。20%的平台费用将被销毁，并设计了回购计划以支持需求。$ZX可在多个链上使用，包括Base、Solana、TON和Tron，并可直接用卡购买。

为什么$ZX可能成为下一个突破性代币

期权交易已成为加密货币最大的增长故事之一。BTC期权交易量经常达到数十亿，但参与者主要是专业人士。Zexpire正在做一个逆向押注，将其简化为快速、游戏化的格式。

HYPE通过在Hyperliquid上乘着衍生品热潮成为本轮周期中最强劲的代币之一。Zexpire的目标是在期权领域做同样的事情，但有更广泛的零售角度：固定风险机制和游戏玩法简单性使其对任何人都可访问。

如果Zexpire能够捕获HYPE所获得动力的一小部分，$ZX可能成为DeFi的下一个突破性代币。

购买$ZX，下一个突破性代币

Sei的冲刺：最快链能否获得第二次机会？

Sei于2023年8月亮相，以闪电般的速度和低廉的费用迅速进入市场，随后通过在11月欢迎Circle的USD Coin而加倍下注。这种令人兴奋的组合使该代币在去年3月达到创纪录的峰值，但即使在5月推出V2改版后，光环也逐渐褪去。随着更广泛市场的攀升，SEI下滑，在2025年1月23日稳定在约$0.3385，让追随者们想知道这位曾经势不可挡的冲刺者是否只是暂时喘息。

从本质上讲，Sei是专为交易数字资产而建的平台，旨在将大型交易所的覆盖范围与公共网络的开放性相结合。区块确认只需一眨眼的时间——约四分之一秒——这要归功于节能共识模型，该模型奖励持币者帮助保护链的安全。通过让许多不同的代币在同一快速轨道上交换位置，Sei旨在避开阻碍老对手的笨重桥接和缓慢队列，提供比重量级链更流畅的体验，在重量级链中费用和等待时间往往会膨胀。

VeChain通往2025年的道路：从供应链到价格希望

运动鞋上的智能标签、温度追踪的牛排和防篡改的奢侈品包已经通过VeChain的数字账本讲述它们的故事。该网络由前路易威登高管Sunny Liu和会计师Jay Zhang创立，将微型传感器与其自己的代币VET配对，使BMW、沃尔玛和LVMH等品牌能够从工厂到最终销售跟踪商品。更快的数据传输使这些故事保持流畅，而第二个代币VTHO则支付数字邮资。一份环保宣言强调了每一步，承诺在应对气候挑战时，共同行动胜过单独努力。

名为Galactica、Hayabusa和Intergalactic的新升级计划于今年进行，构成1月9日公布的2025年路线图的核心。这些里程碑有助于解释为什么VET在更广泛的加密风暴中表现良好，1月17日徘徊在$0.0554附近，表现优于许多物联网竞争对手。同一天绘制的预测显示，该币在2025年的平均价格为$0.10，可能触及$0.15，然后在2026年攀升至$0.20，如果大规模采用到来，到2030年甚至可能达到$0.50。这些数字超过了几个供应链代币，并接近已经乘坐当前市场反弹的中等市值平台。

结论

本周，SUI、SEI和VET保持了轮动活力，随着资金从主要币种转向小市值币种，延续了近期的涨势。每个币种都显示出稳定的交易量和稳定的资金流入，支持了反弹仍有上升空间的观点。

虽然这些走势看起来不错，但Zexpire作为第一个将波动性转化为明确盈利工具的DeFi平台脱颖而出。用户只需一键选择比特币是保持在范围内还是突破。损失止于投注额，没有清算或追加保证金通知。每次操作都使用$ZX，早期买家获得费用减免、回购和不断增长的需求。现在购买$ZX也代表着一个有前途的机会。

获取更多关于Zexpire ($ZX)的信息：

  • 网站：https://zexpire.com/
  • Telegram：https://t.me/zexpire_0dte
  • X：https://x.com/Zexpire_0dte

本文不作为财务建议。仅供教育目的。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

