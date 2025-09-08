交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
帖子《阿尔卡拉斯在美国公开赛决赛中击败辛纳成为网球界顶尖高手》发表在BitcoinEthereumNews.com。纽约，纽约 - 2025年9月7日：西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯在2025年9月7日于纽约市USTA比莉·简·金国家网球中心举行的2025年美国公开赛第十五天的男子单打决赛中击败意大利的扬尼克·辛纳后，走向他的团队包厢时做出反应。（照片：Al Bello/Getty Images）Getty Images 卡洛斯·阿尔卡拉斯在周日晚上以6-2、3-6、6-1、6-4击败扬尼克·辛纳后，赢得了他的第二个美国公开赛冠军和世界第一排名。这位意大利选手将世界排名第一的位置让给了他的强大对手，并且始终处于下风。比赛的发展节奏只由一支球拍掌控。用电影术语来说，辛纳是阿尔卡拉斯的莫扎特面前的萨列里。特朗普总统的安保安排导致世界上两位最佳球员的蓝地毯入场延迟了近50分钟，数百名场外观众错过了这位22岁选手的精彩开场表演。阿尔卡拉斯和辛纳在大满贯决赛中的三部曲始于一场史诗般的法国公开赛决赛，那场比赛持续了长达五小时二十九分钟。在那场大片中，阿尔卡拉斯在胡迪尼式的逃脱后获胜，随后又有两场精彩的续集。辛纳在温布尔登四盘比赛中击败了状态不佳的西班牙人，而阿尔卡拉斯在这里还以颜色。虽然辛纳在SW19仅在与格里戈尔·迪米特洛夫的16强对决中，对方在领先两盘的情况下因伤退赛后才勉强生存下来，但阿尔卡拉斯在法拉盛草地公开赛主赛事的15天里一直披着不可战胜的斗篷。他在所打的22盘比赛中仅输了一盘，而且那主要是因为他的一发球出现了不太可能的摇晃，使辛纳在一盘平的情况下短暂地回到了比赛中。之后，阿尔卡拉斯重重地砸下了锤子...帖子《阿尔卡拉斯在美国公开赛决赛中击败辛纳成为网球界顶尖高手》发表在BitcoinEthereumNews.com。纽约，纽约 - 2025年9月7日：西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯在2025年9月7日于纽约市USTA比莉·简·金国家网球中心举行的2025年美国公开赛第十五天的男子单打决赛中击败意大利的扬尼克·辛纳后，走向他的团队包厢时做出反应。（照片：Al Bello/Getty Images）Getty Images 卡洛斯·阿尔卡拉斯在周日晚上以6-2、3-6、6-1、6-4击败扬尼克·辛纳后，赢得了他的第二个美国公开赛冠军和世界第一排名。这位意大利选手将世界排名第一的位置让给了他的强大对手，并且始终处于下风。比赛的发展节奏只由一支球拍掌控。用电影术语来说，辛纳是阿尔卡拉斯的莫扎特面前的萨列里。特朗普总统的安保安排导致世界上两位最佳球员的蓝地毯入场延迟了近50分钟，数百名场外观众错过了这位22岁选手的精彩开场表演。阿尔卡拉斯和辛纳在大满贯决赛中的三部曲始于一场史诗般的法国公开赛决赛，那场比赛持续了长达五小时二十九分钟。在那场大片中，阿尔卡拉斯在胡迪尼式的逃脱后获胜，随后又有两场精彩的续集。辛纳在温布尔登四盘比赛中击败了状态不佳的西班牙人，而阿尔卡拉斯在这里还以颜色。虽然辛纳在SW19仅在与格里戈尔·迪米特洛夫的16强对决中，对方在领先两盘的情况下因伤退赛后才勉强生存下来，但阿尔卡拉斯在法拉盛草地公开赛主赛事的15天里一直披着不可战胜的斗篷。他在所打的22盘比赛中仅输了一盘，而且那主要是因为他的一发球出现了不太可能的摇晃，使辛纳在一盘平的情况下短暂地回到了比赛中。之后，阿尔卡拉斯重重地砸下了锤子...

阿尔卡拉斯成为网球界顶尖高手，在美国公开赛决赛中击败辛纳

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:46
Union
U$0.006061-2.02%
Manchester City Fan
CITY$0.6784+0.10%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.692+14.12%
Seed.Photo
PHOTO$0.4959-10.53%
Epic Chain
EPIC$0.768+3.68%
TOP Network
TOP$0.000096--%
DOG GO TO THE MOON
DOG$0.0017+5.00%
OpenLedger
OPEN$0.29047+0.34%

纽约，纽约 - 9月7日：西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯在2025年美国公开赛第十五天的男子单打决赛中击败意大利的扬尼克·辛纳后，走向他的团队包厢时做出反应。比赛于2025年9月7日在纽约市的USTA比利·简·金国家网球中心举行。（照片：Al Bello/Getty Images）

Getty Images

卡洛斯·阿尔卡拉斯在周日晚上以6-2、3-6、6-1、6-4击败扬尼克·辛纳后，赢得了他的第二个美国公开赛冠军和世界第一排名。这位意大利选手将世界第一的位置让给了他的强大对手，并始终处于下风。

比赛的节奏只由一支球拍掌控。用电影术语来说，辛纳是阿尔卡拉斯的莫扎特面前的萨列里。特朗普总统的安保安排导致世界上两位最佳球员的蓝地毯入场延迟了近50分钟，数百名场外观众因此错过了这位22岁选手的精彩开场。

阿尔卡拉斯和辛纳在大满贯决赛中的三部曲始于一场史诗般的法国公开赛决赛，那场比赛持续了惊人的5小时29分钟。阿尔卡拉斯在那场大戏中上演了胡迪尼式的逃脱并获胜，之后又有两场精彩的续集。辛纳在温布尔登以四盘击败了状态不佳的西班牙人，而阿尔卡拉斯在这里还以颜色。

虽然辛纳在SW19（温布尔登）仅在格里戈尔·迪米特洛夫在他们的16强对决中领先两盘后因伤退赛才侥幸生存，但阿尔卡拉斯在法拉盛草地的15天正赛中一直披着无敌的外衣。他在22盘比赛中仅输了一盘，而且那主要是因为第一发球出现了意外的波动，让辛纳在一盘平后短暂地回到了比赛中。之后，阿尔卡拉斯凭借他那几乎无法攻破的发球，在整个赛事中仅被破发三次，重新掌控了比赛。

他在网前的手法依然充满魔力，令人难以置信的救球让他自己绽放出最灿烂的笑容。这就是无敌的阿尔卡拉斯，一个摒弃了那些曾在墨尔本和温布尔登使他脱轨的游移不定表现的人。他的比赛打法日益成熟，但仍保持着那种孩童般的打球乐趣。这是在灿烂笑容背后的凶猛一二连击。

在纽约，阿尔卡拉斯提高了音量和速度，在决赛中打出42个制胜分——是对手的两倍——同时保持着完全的控制和专注。他抚摸着球，就像在奥古斯塔球场的树木间操控球的轨迹或将球轻轻放到果岭上一样。那著名的高尔夫挥杆庆祝动作也恰到好处。

纽约，纽约 - 9月7日：意大利的扬尼克·辛纳在2025年美国公开赛第十五天的男子单打决赛中对阵西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯时回球。比赛于2025年9月7日在纽约市的USTA比利·简·金国家网球中心举行。（照片：Elsa/Getty Images）

Getty Images

辛纳从未真正找到自己的状态。第一发球完全抛弃了这位24岁的选手，不断撞入网中，同时他只能向另一个方向飞来的时速130英里的子弹挥手告别。即使是辛纳的底线进攻也很少能在阿尔卡拉斯的游乐场上击倒球瓶。在第二盘，辛纳抓住机会实现了反击，但随后他又回到了低调的断断续续状态。除了那个给他立足点的完美回球局外，没有大规模的进攻，也没有其他破发点。

阿尔卡拉斯至少五次破发了他的对手，在第三盘以6-1轻松取胜。他的击球令人着迷，引起了斯蒂芬·库里、斯派克·李和同胞塞尔吉奥·加西亚等人的兴奋反应。在辛纳阵营，林赛·沃恩在比赛的大部分时间里眉头紧锁。这是一条她的朋友无法驾驭的回转赛道。

尽管这两人在男子网坛遥遥领先于其他选手，但阿尔卡拉斯似乎在他们最近的交锋中占据上风。在过去两个赛季中，他对阵这位意大利人的战绩为7胜1负，尽管其中一些比赛，包括北京和罗兰·加洛斯的比赛，很容易倒向另一边。

纽约，纽约 - 9月7日：西班牙的卡洛斯·阿尔卡拉斯在2025年美国公开赛第十五天的男子单打决赛中对阵意大利的扬尼克·辛纳时回球。比赛于2025年9月7日在纽约市的USTA比利·简·金国家网球中心举行。（照片：Matthew Stockman/Getty Images）

Getty Images

阿尔卡拉斯在温布尔登从一开始就迷失了方向，在与法比奥·福格尼尼的五盘史诗战中，他的发球成功率低于60%，在决赛中仅为51%。辛纳在这里也遇到了类似的问题，他带着57%的数据进入比赛。在真正重要的那一天，情况变得更糟。

阿尔卡拉斯现在在通往都灵ATP年终总决赛的积分榜上领先超过2,500分，但最耀眼的是世界第一的排名。辛纳和阿尔卡拉斯赢得了最近的八个大满贯，完美地各占四个。

他们之间难分伯仲，但这场比赛中的一致性、临床边缘和神奇触感使这次表现成为阿尔卡拉斯在大满贯决赛中打出的最佳表现，除了2024年在中央球场对诺瓦克·德约科维奇的那场碾压。另一次伊比沙之旅尚未确认。

来源：https://www.forbes.com/sites/timellis/2025/09/07/alcaraz-trumps-sinner-to-claim-us-open-title/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15022+9.68%
1
1$0.02675+11.92%
4
4$0.06269+2.00%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01718+1.17%
Oasis
ROSE$0.02158-3.66%
Union
U$0.006061-2.03%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02675+11.92%
MAY
MAY$0.02798+0.32%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,013.89
$105,013.89$105,013.89

+1.20%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,519.02
$3,519.02$3,519.02

+0.09%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5157
$2.5157$2.5157

+8.62%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.65
$165.65$165.65

+1.91%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17901
$0.17901$0.17901

+0.52%