阿尔卡拉斯成为网球界顶尖高手，在美国公开赛决赛中击败辛纳

卡洛斯·阿尔卡拉斯在周日晚上以6-2、3-6、6-1、6-4击败扬尼克·辛纳后，赢得了他的第二个美国公开赛冠军和世界第一排名。这位意大利选手将世界第一的位置让给了他的强大对手，并始终处于下风。

比赛的节奏只由一支球拍掌控。用电影术语来说，辛纳是阿尔卡拉斯的莫扎特面前的萨列里。特朗普总统的安保安排导致世界上两位最佳球员的蓝地毯入场延迟了近50分钟，数百名场外观众因此错过了这位22岁选手的精彩开场。

阿尔卡拉斯和辛纳在大满贯决赛中的三部曲始于一场史诗般的法国公开赛决赛，那场比赛持续了惊人的5小时29分钟。阿尔卡拉斯在那场大戏中上演了胡迪尼式的逃脱并获胜，之后又有两场精彩的续集。辛纳在温布尔登以四盘击败了状态不佳的西班牙人，而阿尔卡拉斯在这里还以颜色。

虽然辛纳在SW19（温布尔登）仅在格里戈尔·迪米特洛夫在他们的16强对决中领先两盘后因伤退赛才侥幸生存，但阿尔卡拉斯在法拉盛草地的15天正赛中一直披着无敌的外衣。他在22盘比赛中仅输了一盘，而且那主要是因为第一发球出现了意外的波动，让辛纳在一盘平后短暂地回到了比赛中。之后，阿尔卡拉斯凭借他那几乎无法攻破的发球，在整个赛事中仅被破发三次，重新掌控了比赛。

他在网前的手法依然充满魔力，令人难以置信的救球让他自己绽放出最灿烂的笑容。这就是无敌的阿尔卡拉斯，一个摒弃了那些曾在墨尔本和温布尔登使他脱轨的游移不定表现的人。他的比赛打法日益成熟，但仍保持着那种孩童般的打球乐趣。这是在灿烂笑容背后的凶猛一二连击。

在纽约，阿尔卡拉斯提高了音量和速度，在决赛中打出42个制胜分——是对手的两倍——同时保持着完全的控制和专注。他抚摸着球，就像在奥古斯塔球场的树木间操控球的轨迹或将球轻轻放到果岭上一样。那著名的高尔夫挥杆庆祝动作也恰到好处。

辛纳从未真正找到自己的状态。第一发球完全抛弃了这位24岁的选手，不断撞入网中，同时他只能向另一个方向飞来的时速130英里的子弹挥手告别。即使是辛纳的底线进攻也很少能在阿尔卡拉斯的游乐场上击倒球瓶。在第二盘，辛纳抓住机会实现了反击，但随后他又回到了低调的断断续续状态。除了那个给他立足点的完美回球局外，没有大规模的进攻，也没有其他破发点。

阿尔卡拉斯至少五次破发了他的对手，在第三盘以6-1轻松取胜。他的击球令人着迷，引起了斯蒂芬·库里、斯派克·李和同胞塞尔吉奥·加西亚等人的兴奋反应。在辛纳阵营，林赛·沃恩在比赛的大部分时间里眉头紧锁。这是一条她的朋友无法驾驭的回转赛道。

尽管这两人在男子网坛遥遥领先于其他选手，但阿尔卡拉斯似乎在他们最近的交锋中占据上风。在过去两个赛季中，他对阵这位意大利人的战绩为7胜1负，尽管其中一些比赛，包括北京和罗兰·加洛斯的比赛，很容易倒向另一边。

阿尔卡拉斯在温布尔登从一开始就迷失了方向，在与法比奥·福格尼尼的五盘史诗战中，他的发球成功率低于60%，在决赛中仅为51%。辛纳在这里也遇到了类似的问题，他带着57%的数据进入比赛。在真正重要的那一天，情况变得更糟。

阿尔卡拉斯现在在通往都灵ATP年终总决赛的积分榜上领先超过2,500分，但最耀眼的是世界第一的排名。辛纳和阿尔卡拉斯赢得了最近的八个大满贯，完美地各占四个。

他们之间难分伯仲，但这场比赛中的一致性、临床边缘和神奇触感使这次表现成为阿尔卡拉斯在大满贯决赛中打出的最佳表现，除了2024年在中央球场对诺瓦克·德约科维奇的那场碾压。另一次伊比沙之旅尚未确认。