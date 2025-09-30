Alameda Research 恢复了 500 BTC，仍持有超过 $1B 资产

Alameda Research 持有超过10亿美元的加密资产，即使在最近向债权人还款后。该基金的钱包又收到了价值超过5800万美元的500个BTC。

与FTX有关联的已倒闭量化和对冲公司Alameda Research在其主要钱包之一中又收到了500个BTC。在最新的资金流入后，加上额外的SOL解锁，Alameda Research再次持有超过10亿美元的资产。

这笔BTC资金流入来自一个标记为"WBTC商家存款"的中介钱包，这与Alameda参与WBTC生态系统有关。这500个BTC通过一系列中介钱包转移，显示过去几周有活动。

这些资金被追踪到来自QCP Capital的存款，这些资金三周前开始转入Alameda的钱包。这些钱包也通过Alameda的WBTC商家地址进行了转移。

在其活跃期间，Alameda Research拥有官方WBTC商家的身份，这意味着它可以接受BTC并铸造WBTC代币。WBTC仍由BitGo发行，而Alameda不是托管人。

目前这批返回Alameda钱包的500个BTC可能来自其自身资金，从代币化形式中解包而来。无论如何，Alameda现在是这500个BTC的完全托管人。

这笔小额交易让人想起之前Alameda在FTX破产前几天从FTX提取资产的情况。WBTC是主要流入之一，因为Alameda利用其WBTC商家身份解包资产并转换为BTC。由于BTC市场价格上涨，最近的资金流入甚至比FTX破产时的提款还要大。

Alameda资金流入恰好在下一次FTX分配之前到达

转入Alameda钱包的资金尚未转移到另一个地址，在目前阶段可能不会成为当前FTX分配的一部分。

按计划，在9月底，另外16亿美元将分配给债权人，这次是针对零售持有者。

最初，Alameda的钱包被用来偿还债权人，清算SOL、NFT和其他资产。随着时间推移，这家量化基金从以前与DeFi的合作中重新填充了其钱包。Alameda在其活动高峰期也是顶级WBTC赎回者之一，一度赎回高达13,000个BTC。

Alameda是否仍能访问Celsius的WBTC？

最近的交易引发了更多关于WBTC来源以及Alameda解包代币并申领BTC能力的问题。

在Celsius破产之前，该平台向FTX存入了24,000个WBTC。在某个时点，Celsius拥有FTX交易所使用的98%的WBTC。

之前的链上研究显示，Alameda的钱包处理了数千个WBTC，很可能来自Celsius。这些代币没有被赎回，而是被出售换取稳定币。

Celsius已经与FTX解决了所有索赔，在交易所破产程序后收到了3.77亿美元。

此前，Alameda的活动是铸造和赎回WBTC最繁忙的时期之一。这些代币此后达到了相对平衡，总供应量为127,237。

FTX是否正在复兴其品牌？

最新交易再次引起人们对破产的FTX及其品牌的关注。FTT代币在短期内持续上涨，交易价格在0.94美元左右。

另一个关注点是最近推出的Pacifica永续DEX，由FTX前首席运营官Constance Wang领导。

最近的交易引发了对Alameda投资组合的质疑，该投资组合尚未转移到FTX破产钱包。该基金仍持有超过400万个SOL，以及其WBTC商家钱包中超过705个BTC。

FTX并没有卷土重来，但最新的加密货币活动表明，该交易所对加密货币文化产生了持久的影响。

