AI101 Labs 视 AI 与 Web3 合并为机器经济核心

要点： AI101 Labs 概述 AI 和 Web3 作为未来机器经济工具。

链上智能被视为变革性基础设施。

杨怡琳在硅谷峰会上强调关键趋势。

AI101 Labs 管理合伙人杨怡琳在硅谷举行的 Silicon Valley 101 x RootData 峰会的主题演讲中强调了 AI 和 Web3 的融合。

这种整合的重要性在于推进去中心化 AI 基础设施，对可扩展应用有潜在影响，但在没有重大投资公告的情况下，市场反应仍然谨慎。

AI101 Labs 揭示未来经济基础设施

杨怡琳分享了关于AI 和 Web3 整合如何形成未来经济系统核心基础设施的见解。她讨论了四个有前途的 AI 轨道：代理支付、预测市场、去中心化计算和数据训练作为变革力量。她的全面方法吸引了行业专业人士的关注。

许多专家将这种整合视为数字交易的转折点。杨强调链上智能对推进自主机器功能至关重要，这一观点与当前技术前沿趋势一致。市场反应平淡。尽管受到高度关注，像以太坊和比特币这样的主要加密货币仅显示名义变化，说明行业持谨慎乐观态度。像肖风博士这样的行业领袖认可了 AI-Web3 协同的潜力，强调其变革性作用。

加密货币市场和历史兴趣

你知道吗？ 2025年在香港全球AI大奖上发生了类似的AI和Web3技术整合事件，表明机构对这种融合持续感兴趣。

CoinMarketCap 报告以太坊当前市值为 5451亿美元，反映24小时价格上涨0.67%。交易量激增至429.9亿美元，强劲增长83.27%。以太坊占据12.97%的市场主导地位，在波动的经济讨论中展示稳定性。60天走势标志着显著的22.81%上涨。

以太坊(ETH)，日线图，截图于2025年10月5日23:25 UTC的CoinMarketCap。来源：CoinMarketCap

Coincu研究团队表示，去中心化AI技术的扩展部署可能推动未来金融系统，强调更透明的价值衡量和数据利用。同时，分析师正在探索机器自主性如何与传统金融治理互动。