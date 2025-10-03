AI初创公司引领2025年风投资金，已达1927亿美元

根据现有数据，今年人工智能初创企业的风险投资资金大幅增长，截至第三季度末，全球累计已超过1900亿美元。

这标志着人工智能行业首次在单一年度内获得超过50%的风险投资资金。然而，观察家们警告可能出现"炒作泡沫"，这可能在未来造成问题。

风险投资家正在投入数十亿资金，但主要用于资助人工智能

在全球最大市场美国，人工智能初创企业吸引了2502亿美元风险投资资金的60%以上，确认了该行业的主导地位。

根据数据提供商PitchBook的数据，全球风险投资家今年迄今已向人工智能初创企业投资1927亿美元，创下全球新纪录，使2025年更有可能成为首个超过一半风险投资资金倾向于人工智能行业的年份。

这些资金的大部分直接流向了像Anthropic和xAI这样的新兴初创企业，这两家公司本季度都获得了数十亿美元的融资，而一些知名度较低的初创企业则处境艰难。对于非人工智能领域的公司来说，情况更为严峻。

"无论我们看向哪里，市场都是两极分化的，"PitchBook研究总监Kyle Sanford表示。"要么你在人工智能领域，要么不是。要么你是大公司，要么不是。"

虽然人工智能融资的增长证明了投资者对其潜力的热情，但Sanford描述的"两极分化"市场已成为一个日益增长的担忧，因为这意味着那些未深度融入人工智能的公司和初创企业将难以吸引资金。

数据已经显示，今年全球获得风险投资的公司总数可能是多年来最低的，风险投资公司筹集新资金的数量也是如此。

2025年约30%的风险投资交易流向了人工智能公司，尽管由于大规模融资轮次，资金集中度更高。

在最近一个季度，美国风险投资家将62.7%的投资资金分配给了人工智能公司，全球投资者则分配了53.2%。

可能引发未来冲突的潜在炒作泡沫

毫无疑问，投资者正在竞相寻找下一个最佳或潜在盈利的人工智能初创企业，并用实际行动支持自己的言论。然而，观察家和资深投资者已开始警告可能正在形成泡沫。

新加坡政府投资公司(GIC Pte)的首席投资官就是其中之一。据他表示，由于人们对这些公司的高期望，早期人工智能风险投资现在正形成"炒作泡沫"。如果这些公司无法兑现承诺，可能会出现难以合理化创纪录资金承诺的问题。

首席投资官Bryan Yeo最近参加了在新加坡举行的米尔肯研究所亚洲峰会，他也持相同观点，并进一步警告可能出现财政风险事件，特别是在全球各国政府在疫情期间承担了更多债务之后。

"问题是世界能否摆脱这大量债务，"他说，并补充道，从政治角度看，政府很难让选民减少支出并增加税收。当经济达到这一点时，可能最终会吓跑全球市场并导致对该国货币失去信心。

