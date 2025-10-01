交易所DEX+
该合作旨在将AGI开放网络的去中心化AI代理与oooo的AI Omninet相结合，以推进由AI主导的区块链互操作性。

AGI开放网络加入oooo重新定义人工智能主导的区块链互操作性

作者：Blockchainreporter
2025/10/01 01:10
AGI Open Network，一个受欢迎的去中心化人工智能基础设施提供商，已与oooo（一个著名的全链互操作性平台）建立合作伙伴关系。该合作旨在将AGI Open Network的去中心化人工智能代理与oooo的AI Omninet相结合，以推进人工智能主导的区块链互操作性。正如AGI Open Network在官方X公告中提到的，这次合作融合了人工智能驱动的互操作性和无代码跨链工具，以便利用户和开发者。因此，预计这一发展将加强超过六十个区块链以及3,000多个人工智能模型的采用、安全性和可扩展性。

AGI Open Network和oooo合作革新人工智能主导的跨链互操作性

AGI Open Network与oooo之间的合作结合了后者AI Omninet的智能收益、自动化和无缝路由与AGI Open Network的去中心化人工智能代理。这一发展专注于为构建者提供强大的基础设施和无代码工具，以便在不同区块链上进行开发。此外，这一共同努力试图减少Web3领域内企业和开发者面临的复杂性。

融合人工智能互操作性和去中心化代理以增强Web3生态系统

根据AGI Open Network的说法，与oooo的合作加强了创新并巩固了人工智能主导的互操作性在去中心化生态系统中的更广泛采用。同时，双方在提供可扩展解决方案方面给予了相当大的关注，特别是在自动化数字资产管理和安全数据交易方面。最终，该倡议通过人工智能互操作性和去中心化代理的结合建立了创新的独特基准，让开发者能够访问Web3和人工智能解决方案的现成框架。

