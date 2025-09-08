经过18年，《老将》足球电影终于登上大银幕

苏尔罗斯州立大学的线卫迈克·弗林特在2007年10月13日星期六德克萨斯州阿尔派恩对阵德克萨斯路德会大学的大学橄榄球比赛前坐在看台上。59岁的弗林特正在打线卫，这是他上次为罗博斯队效力后的37年。（美联社照片/马特·斯洛克姆） 版权所有2007年美联社。保留所有权利。

2007年夏天，好莱坞制片人马克·西亚迪在办公室里看到了《洛杉矶时报》上一篇关于迈克·弗林特的文章，这位59岁的老人最近入选了德克萨斯州西部苏尔罗斯州立大学的橄榄球队。弗林特曾是苏尔罗斯的队长和首发线卫，但在1971年他的大四赛季前因参与一场打斗而被学校开除。他一直对自己职业生涯的结束方式感到遗憾，所以在参加一次同学聚会并听取前队友建议他应该再次尝试橄榄球后，他决定在数十年后重返校园。

西亚迪是一名前职业棒球投手，曾制作过几部重要的体育电影，他认为弗林特的故事将成为一部理想的电影。因此，他联系了弗林特并前往位于德克萨斯州阿尔派恩的苏尔罗斯，该地距离圣安东尼奥以西约375英里，距离墨西哥边境90英里。那个周末，在与弗林特及其教练、队友和妻子会面后，西亚迪与弗林特达成协议，寻求拍摄一部关于他生活的电影。

现在，将近18年后，弗林特的故事终于登上大银幕。9月19日，电影《老将》将在全国各地的影院上映。

"迈克得以一窥电影行业，"西亚迪笑着说。"有些事情需要时间才能成形。"

他补充道："时间并不总是重要的。这些故事成为常青树，无论它发生在2007年还是现在。这些故事引起共鸣。"

1987年从棒球退役后，那一年他为密尔沃基酿酒人队投了四场比赛，西亚迪在其他行业工作了十年，然后在1990年代末搬到了洛杉矶。当时，他在电影行业有朋友，他想尝试制片，可能是喜剧或惊悚片。但他的第一次重大突破是在2002年，发行了《菜鸟》，这是一部关于吉姆·莫里斯的电影，这位前队友在35岁时首次亮相美国职业棒球大联盟。

2004年，西亚迪制作了《奇迹》，一部关于美国曲棍球队在1980年冬季奥运会赢得金牌的电影。两年后，他制作了《不可阻挡》，一部关于文斯·帕帕尔的电影，他在30岁时首次亮相国家橄榄球联盟，尽管他从未在大学打过球。

当西亚迪在2007年遇到弗林特时，他设想弗林特的故事将与《菜鸟》和《不可阻挡》一起成为"第二次机会"体育电影三部曲。然而，弗林特在决定回到苏尔罗斯时并没有考虑过成为全国性的新闻。不过，当他告诉田纳西州富兰克林的教会成员他将为球队试训时，他们有不同的反应。

"之后人们走过来对我说会有一本书和一部电影，"弗林特说。"而我在想，'谁会在乎一个老人回去打大学橄榄球？'我不明白。我看不出会有什么兴趣。这完全不在我的考虑范围内。"

一本关于弗林特的书，同样名为《老将》，在弗林特的赛季结束后不久于2008年出版。他只在几场比赛中出场，并在一个以5-5战绩结束的NCAA第三级别项目中担任特殊队员。他没有任何擒抱或其他统计数据，但他的年龄和背景引起了人们的共鸣。

1971年被苏尔罗斯开除后，弗林特在接下来的十年里担任内布拉斯加、俄勒冈和德克萨斯A&M大学的力量和体能教练，然后在健身行业工作了25年以上，同时在田纳西州生活并抚养他的三个孩子。他在40多岁和50多岁时一直保持着良好的身材，2007年入选球队时身高5英尺10英寸，体重195磅，与三十年前的身高体重几乎相同。他觉得自己可以对年轻队友产生影响。

"我知道我无法改变过去和我的遗憾，但我觉得我可以改变过去的意义，"弗林特说。"如果我能帮助一群年轻人，我可以用它来弥补多年前我让失望的那些人。"

多年来，西亚迪说有大约20次他认为关于弗林特生活的电影将会实现，但最终只留下失望但坚定的决心。

"我会（对弗林特）说，'我告诉你这部电影一定会拍成。我不能告诉你需要多长时间，但我不会放弃，'"西亚迪说。

2021年，Wayfarer Studios达成协议为电影提供资金。迈克尔·奇克利斯，一位以电视剧《盾牌》主演而闻名的资深演员，签约饰演弗林特。这对奇克利斯来说是一个自然的角色，他是一个体育迷，也是波士顿附近高中橄榄球队的队长。他的狗名叫汤姆·布雷迪，以新英格兰爱国者队（奇克利斯最喜欢的橄榄球队）的前四分卫命名。电影拍摄时，奇克利斯59岁，与弗林特在苏尔罗斯打球时的年龄相同。奇克利斯说他参与了约90%的橄榄球场景。

"我得告诉你——我（脏话）兴奋极了，伙计。我太激动了，"奇克利斯说。"我（脏话）拼尽全力。拍这部电影时我真的度过了人生中最美好的时光之一。那感觉就像重返童年。"

在拍摄期间，奇克利斯与弗林特变得亲近，弗林特和妻子在德克萨斯州沃思堡的片场。

"他们很可爱，也不打扰人，"奇克利斯说。"我担心这家伙会给我提意见，每五分钟就过来一次，但他完全不是那样。他只是对整个过程着迷，并对此感到谦卑。"

弗林特说："我绝对喜欢其中的每一秒。有人正在拍摄关于你生活的电影，而且他们欢迎你在场，你还能去哪里？还有什么比这更重要的呢？"

周一晚上，弗林特、奇克利斯和其他人将在德克萨斯州达拉斯郊区的贝德福德参加《老将》的首映式。他们将走红毯，观看放映并参加后续派对。然后，11天后，这部电影将在全国各地的影院上映，这在多年来随着拒绝不断积累似乎是不可能的事情。

"我们真的需要这样的正能量电影，关于个人救赎、胜利和克服逆境的故事，展现一个不仅仅是阴郁、充满仇恨和令人不安的世界，"奇克利斯说。"我们都面临挑战，我们都会犯错。我喜欢迈克·弗林特故事的地方是这个人想要做些什么来改变它。"