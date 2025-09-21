交易所DEX+
AEW All Out 2025 结果、获胜者和9月20日的比赛评分

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 07:00
AEW All Out 2025 赛果

AEW

AEW All Out 2025 在加拿大安大略省多伦多举行，比赛由家乡英雄 Cage 和 Cope 的表演拉开序幕和结尾，以及 Hangman Adam Page 与全能摔跤手 Kyle Fletcher 之间的世界冠军赛。

这场包含10场比赛的马拉松式表演几乎肯定会与WWE Wrestlepalooza（该公司在ESPN的首播）时间重叠。AEW All Out 原定于太平洋标准时间下午4:00开始，但Tony Khan将PPV时间提前，以避开与WWE超级表演的正面竞争。

AEW Dynamite 收视率

  • 2025年9月17日 | 667,000
  • 2025年9月10日 | 584,000
  • 2025年9月3日 | 472,000
  • 2025年8月27日 | 585,000
  • 2025年8月20日 | 565,000

AEW All Out 2025 结果、赛程和赔率

  • Cage 和 Cope (-1500) 击败 FTR (+1200)
  • Eddie Kingston 击败 Big Bill
  • Marc Briscoe 击败 MJF | 桌子与图钉赛
  • Ricochet 和 Gates of Agony (-250) 击败 The Hurt Syndicate (+170)
  • Mercedes Mone (-2000) 击败 Riho (+700) | AEW TBS 冠军赛
  • Kazuchika Okada 击败 Konosuke Takeshita 和 Mascara Dorada | AEW 统一冠军赛
  • Jon Moxley (+275) 击败 Darby Allin (-450) | 棺材赛
  • Kris Statlander (+600) 击败 Toni Storm (-2000)、Jamie Hayter (+1000) 和 Thekla (+500) | AEW 女子世界冠军赛
  • Brodito 对阵 Young Bucks 对阵 JetSpeed 对阵 Don Callis Family | AEW 双打冠军四重致命赛
  • Hangman Adam Page (-5000) 对阵 Kyle Fletcher (+1200) | AEW 世界重量级冠军赛

AEW All Out 2025 开始时间和观看方式

  • AEW All Out 2025 日期：2025年9月20日，星期六
  • AEW All Out 2025 开始时间：太平洋标准时间中午12:00（东部标准时间下午3:00）
  • 观看/串流方式：AEW All Out 2025 可在多个串流平台上观看，包括HBO Max，在那里可以以39.99美元的折扣价购买。

AEW All Out 2025 票务销售

  • AEW All Out 2025 活动场地：丰业银行体育馆（多伦多，安大略省）
  • AEW All Out 2025 已分发门票：11,599
  • AEW All Out 2025 可用门票：697

Cage 和 Cope 击败 FTR

  • 开场有一段搞笑的片段，展示Cage和Cope抵达场馆。这段片段还有NHL传奇Wendel Clark的客串出场
  • 比赛上半场最热门的时刻是Adam Copeland向John Cena致敬，表演了John Cena式的反击。这激发了丰业银行体育馆观众高呼"Cena!"。Cope和Christian尝试了另一次WWE致敬，这次是向Hardy Boyz致敬，但未能成功。
  • Stokely Hathaway介入比赛，打断了一次近乎胜利的时刻，这引出了Beth Copeland (Phoenix)，引起了巨大反响。Beth对Stokely施展了一记猛烈的Spear，并将他带到后台。Cage和Cope使出3D技，但只是近乎胜利。
  • Cope在遭受Spike piledriver和Shatter Machine后仍能挣脱。在第二次Shatter Machine后，Cope虽然站立不稳，但他凭借纯粹的本能对Cash使出Spear，赢得了比赛。
  • 比赛结束后，FTR将Copeland铐住，并对Beth Copeland使用Spike piledriver将她放倒。同时，Matriarchy解决了Cage。

Cage和Cope对阵FTR评分：B+

Eddie Kingston击败Big Bill

  • Eddie Kingston带着明确目的冲向擂台，引起了观众的热烈反应。为了故事情节的连贯性，Kingston穿着一件写有"Claudio Sucks Eggs"的T恤，这是暗示Claudio Castagnoli是最初将他击倒的人。
  • Kingston以几记手刀开场，但随后被一记靴子击倒。Bill一边痛打Kingston一边大喊脏话，他在比赛初期的表现实际上盖过了Kingston。
  • Big Bill慢慢对付Kingston，Bryan指责他没有认真对待这场比赛，尤其是在Big Bill漫不经心的压制后。Kingston开始反击，但在一记旋转背拳后，Big Bill在一秒内就挣脱了。Kingston又使出第二记背拳，突然获胜。解说员似乎很震惊。这是一场非常令人失望的复出赛。
  • 比赛结束后，Hook冲进擂台，但观众反应微弱。Hook对Bryan Keith使用Tazmission锁技，后者随即遭遇Kingston的旋转背拳。Hook与Kingston拥抱。

Eddie Kingston对阵Big Bill比赛评分：C

Marc Briscoe击败MJF

  • MJF入场时被烟火环绕。他穿着白手套、白色牛仔裤和一件写着"White Collar Wins"的白色T恤。肯定会有流血场面。令人厌恶的裁判Bryce Remsburg戴上护目镜，因为比赛将使用图钉。
  • 同样穿着白色背心的Briscoe立即在擂台中央撒下图钉。MJF躲过了早期的Jay Driller尝试，但走进擂台时踩到了图钉。他吓坏了。
  • 在几次暗示谁会先撞上图钉后，MJF在一次卑鄙的戳眼后成功将Briscoe摔在图钉上。MJF然后将Briscoe的脸在图钉上摩擦。"你这个变态！"MJF变本加厉，将图钉塞进了血淋淋的Briscoe嘴里。
  • MJF反击，但他真正第一次尝到图钉滋味是在被背摔时。Briscoe接着对现在赤裸上身的MJF做了一个穿过桌子的翻滚。
  • 观众在比赛的一段时间内鸦雀无声，直到Briscoe将MJF砸在图钉上。MJF在钢椅上使出了墓碑式摔法。当然，Briscoe挣脱了。
  • 在两次Froggy-Bows后，Briscoe终于在图钉上使出Jay Driller，血腥地获胜。

MJF对阵Marc Briscoe比赛评分：B+

The Demand击败The Hurt Syndicate

  • MVP选择与Bishop Kaun开始比赛，但MVP要求与Ricochet对战。在快速交锋后，Shelton Benjamin加入，比赛迅速变成了肌肉对抗。被低估的Kaun和Benjamin像两头公牛一样相互撞击。
  • Ricochet加入并与Bobby Lashley对战。比赛进行得正如你所想，职业中卡选手Ricochet打Lashley的腹部，而Lashley完全不为所动。Lashley在擂台上像玩偶一样摆弄Ricochet，然后让MVP加入。MVP使出他标志性的Ballin' Elbow Drop，几乎获胜。
  • Shelton对Ricochet和Bishop Kaun使出了令人难以置信的双suplex。Ricochet在整场比赛中疯狂地摔打。当Lashley用Spear横扫一切时，Ricochet使出450 splash打断了一次压制。
  • The Demand将MVP逼入角落，为Spirit Gun做准备并获胜。比赛热度不如标准的Hurt Syndicate比赛，在我看来，这都是Ricochet的错。

The Hurt Syndicate对阵The Demand比赛评分：B-

Mercedes Mone击败Riho

  • 当两人开始链式摔跤时，观众分别高呼"Let's go Riho"和"CEO!"。
  • Riho对Mercedes发起猛烈攻势，Mercedes出色地卖力表演。Mercedes Mone反击，从桌子上使出令人印象深刻的Meteora。
  • Mone锁定Romero Special，但Riho创造性地反击为单腿蟹钳。Riho完全向后倾，但Mercedes拉她的头发，迫使她松手。Riho作为对Meteora的反击，再次使出单腿蟹钳。Riho几乎将Mercedes折成两半。
  • Mone反击并使出Lungblower，随后是MoneMaker，赢得了比赛。

Mercedes Mone对阵Riho比赛评分：B-

Kazuchika Okada击败Takeshita和Mascara Dorada

  • 比赛以Mascara Dorada的高空lucha libre攻势开始，赢得了丰业银行体育馆观众的掌声。观众很快爆发出"F Don Callis"的呼声，因为Callis在解说席。
  • Don Callis在比赛大部分时间里坚称Konosuke Takeshita和Kazuchika Okada会和平共处。不久后，Takeshita意外地踢中了Okada的下巴。Takeshita接着故意踢向他的脸，以确保效果。妄想的Don Callis称之为"友好的嘲讽"。
  • Mascara Dorada在这场比赛中表现出色。他最精彩的一刻是从绳顶对Takeshita和Okada同时使出飓风摔。Dorada是这场比赛的明星，Okada和Takeshita之间的紧张关系在他的出色表现面前退居其次。
  • 这场表演中有太多墓碑式摔法，尤其是在这场比赛中。这场PPV的另一个名字应该是AEW"哦，你抓到我了，兄弟！"
  • 当Dorada站在绳顶，似乎即将获胜时，观众变得活跃起来。Takeshita将他卡住，接着使出一系列suplex，包括Raging Fire。Okada冲进擂台，将Takeshita踢出擂台，并对Dorada使出Rainmaker。比赛结束，Okada获胜。

AEW统一冠军三重威胁赛评分：A-

