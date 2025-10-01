Adobe 将 Premiere 带到 iPhone 随着竞争加剧

Adobe周二宣布，将首次在iPhone上推出其Premiere视频编辑软件，以与较新的移动编辑应用程序竞争。

Premiere一直是专业人士和创意工作者在桌面电脑上进行重型视频编辑的首选，与苹果公司的Final Cut Pro和Blackmagic Design Pty的DaVinci Resolve并列。

直到现在，Premiere的完整移动版本还不存在。将软件移植到智能手机上显示了Adobe如何适应来自快速增长的编辑应用程序的新竞争，如字节跳动有限公司旗下的CapCut和Meta Platforms Inc.的Instagram部门的Edits。这些竞争对手的应用程序旨在帮助用户快速创建社交媒体视频，并具有吸引初学者的易用设计。

iPhone版Premiere在一个关键方面与这些竞争应用程序类似：它提供免费的基本编辑功能，不需要付费订阅。

然而，Adobe将出售用户使用人工智能创建内容所需的积分。该应用程序包括用于制作视频、图像、贴纸和音效的AI工具。它还具有Adobe描述为"辅助"的AI功能，如改善语音质量、移除背景和自动添加字幕。Adobe表示不会使用客户内容来训练其AI模型。

Premiere Rush被替代

在此次发布之前，Adobe曾为Android和iOS设备提供一个简化版应用程序Premiere Rush，它具有较少的工具和不太先进的编辑选项。该公司正在停止对该应用程序的支持，并用新的Premiere移动版替代它。Premiere Rush也正从Google Play下架，这意味着Android用户目前将无法使用Adobe视频编辑器。

Adobe表示正在"努力将Premiere的强大功能带到Android设备上"。Android用户可以注册加入即将推出的测试版。Adobe今年早些时候对Photoshop采用了相同的苹果优先策略，同时发布iPhone应用程序和Android测试版。

桌面功能仍然缺失

新的移动应用程序不包括Adobe桌面软件中的所有功能。当需要更高级的工作时，Premiere Pro订阅用户可以将项目和文件从手机移动到桌面电脑。

这一举措正值Adobe面临来自投资者日益增长的压力，正如Cryptopolitan之前提到的。该公司最近给出了令人失望的5月季度销售展望，预计收入在57.7亿美元至58.2亿美元之间，低于分析师预期的58亿美元。预期每股收益为4.95美元至5.00美元，与分析师预测的5美元相符。

Adobe已将其Firefly AI技术整合到Photoshop和Premiere等程序中，将其定位为辅助创作者而非取代他们的工具。这种方法与以AI为中心的设计平台如Midjourney和DALL·E不同。尽管如此，包括Canva和Runway ML在内的竞争对手已推出了自己的AI驱动设计工具，挑战Adobe长期以来的市场主导地位。

