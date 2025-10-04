交易所DEX+
探索 BlockDAG 如何通过 EVM 工具达到 1,400 TPS 并在预售中筹集近 $420M，而 ADA 维持在 $0.80，XLM 面临阻力。了解为何 BDAG 现在是热门加密货币。探索 BlockDAG 如何通过 EVM 工具达到 1,400 TPS 并在预售中筹集近 $420M，而 ADA 维持在 $0.80，XLM 面临阻力。了解为何 BDAG 现在是热门加密货币。

ADA 保持在 $0.80，XLM 面临阻力，但 BlockDAG 的 1,400 TPS 测试网使其跻身 2025 年顶级热门加密货币之列

作者：Blockchainreporter
2025/10/04 10:00
BlockDAG

Cardano (ADA) 继续面临价格压力，交易价格刚好高于关键支撑区域，而 Stellar (XLM) 在市场情绪混合的情况下遇到了自身的阻力挑战。两个网络都保持着坚实的发展基础，但价格表现往往落后于各自社区的期望。

这正是 BlockDAG 改变对话的地方。其觉醒测试网已经上线，吞吐量已飙升至每秒 1,400 笔交易 (TPS)，比之前的测试阶段有了显著飞跃。凭借 EVM 兼容性、账户抽象化和已经运行的去中心化应用程序 (dApps)，BlockDAG (BDAG) 展示了今天就可以使用的基础设施。对于任何关注 2025 年顶级热门加密货币选项的人来说，这种速度、功能和采用指标的组合使 BlockDAG 脱颖而出。

BlockDAG 的觉醒测试网证明了真正的速度和可扩展性

BlockDAG 的觉醒测试网标志着一个重要里程碑，网络吞吐量从早期阶段的约 800 TPS 翻倍至令人印象深刻的 1,400 TPS。这一飞跃证实了该网络可以管理真实世界的交易负载，而不仅仅是理论基准。引入基于账户的模型、完全 EVM 兼容性和 EIP-4337 账户抽象化，通过智能钱包、燃料赞助和恢复功能增强了用户体验。

另一个关键功能是运行时可升级性，使协议能够在不中断硬分叉的情况下发展。开发人员现在可以立即部署 dApps、铸造代币并测试真实功能，这是很少有项目在预售阶段能够达到的准备水平。

BlockDAG

在采用方面，BlockDAG 的预售已筹集近 4.2 亿美元，售出超过 265 亿枚代币。目前的入场价格保持在 0.0015 美元的可接受水平，而预测显示一旦以 0.05 美元上市，投资回报率将达到 3,746%。拥有 312,000 名持有者，超过 300 万活跃移动矿工，以及超过 20,000 台已发货的硬件矿机，BlockDAG 的扩展速度比大多数早期项目都要快。通过将强大的采用与可衡量的技术成就相结合，BlockDAG 已将自己定位为 2025 年顶级热门加密项目之一，证明速度、规模和可用性已经实现。

Cardano 努力维持接近 0.80 美元的支撑

最新的 Cardano (ADA) 更新显示价格持续挣扎，交易水平在 0.80 美元至 0.81 美元之间徘徊，日内波动范围从 0.76 美元到 0.81 美元。ADA 在过去一周下滑了约 9%，过去一个月下滑了约 2.6%。尽管有这些下跌，年度表现仍然强劲，收益超过 100%。分析师强调 0.73 美元至 0.71 美元之间的关键支撑范围，如果能够维持，可能会导致向 1.00 美元大关的上行推动。

chart24642

大型持有者已在 0.85 美元区域累积了约 1.5 亿 ADA，表明尽管短期波动，但兴趣依然持续。除了价格走势，Cardano 对扩展和安全性的持续研究使其在顶级热门加密项目中保持相关性。其权益证明模型和庞大的全球社区提供了一层稳定性，使 ADA 成为那些寻求稳定发展和适度上行潜力平衡的人的显著选择。

XLM 展望：阻力和采用挑战

Stellar (XLM) 在 0.36-0.37 美元范围内交易，日内波动从 0.35 美元到 0.37 美元。2025 年的预测仍然各不相同，保守预期将价格置于 0.40-0.45 美元左右，而更乐观的预测则指向 1.00 美元或更高，如果采用加速的话。一些分析师预测增长在 20-30% 范围内，而其他人则认为 Stellar 的支付合作伙伴关系可能会引发更显著的突破。

BlockDAG246246

该网络的核心优势在于跨境支付和连接法定货币与数字资产，长期预测表明，如果采用继续扩大，到 2030 年潜在价格可能超过 2 美元。虽然 XLM 并非没有波动性，但它仍然是许多关于顶级热门加密货币讨论的一部分，适合那些能够容忍更高风险以换取潜在更高回报的人。

最终思考

Cardano 的价格在 0.80 美元附近仍然承压，而 Stellar 的前景在 0.37 美元左右与阻力作斗争时显示出希望和不确定性。两者仍然是顶级热门加密货币格局的一部分，但它们未来的表现与更广泛的市场条件和可能需要时间才能实现的采用率密切相关。然而，BlockDAG 已经显示出交付的证明。觉醒测试网已实现 1,400 TPS，使早期吞吐量翻倍，并引入了 EVM 对齐。筹集了近 4.2 亿美元，售出 265 亿枚代币，数百万矿工活跃，以及在 0.0015 美元无与伦比的预售势头，它提供了真正的基础设施而非未来的承诺。对于那些在上市前评估顶级热门加密货币的人来说，BlockDAG 已证明自己是一个更强大的增长候选者。

blockdag

预售：https://purchase.blockdag.network

网站：https://blockdag.network

Telegram：https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord：https://discord.gg/Q7BxghMVyu

