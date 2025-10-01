交易所DEX+
坚韧不拔的Mystik Dan在丘吉尔唐斯赢得卢卡斯经典赛

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 11:35
Mystik Dan 在9月27日的丘吉尔唐斯Lukas Classic赛事中拒绝失败

Julie Clark 丘吉尔唐斯

当韦氏词典定义"赛马"时，他们会展示Mystik Dan的照片吗？在9月27日丘吉尔唐斯的Lukas Classic赛后，他们绝对可以这么做。

在这21世纪，Mystik Dan已经成为某种"复古"的代表。许多肯塔基德比赛冠军在赢得世界最著名的赛事后不久就被送往种马场。这匹Goldencents的儿子在其令人惊叹地赢得第150玫瑰赛跑一年半后仍在勇敢地参赛，很像那些往昔的德比冠军。

作为2024年5月4日肯塔基德比赛18-1的黑马冠军，当然有人批评这匹由Kenny McPeek训练的Colonel John的孙子。尽管他在著名的一英里四分之一赛道上沿着栏杆勇敢地冲刺，Dan仍有怀疑者，特别是在他在普利克尼斯Stakes获得第二名、在贝尔蒙特Stakes获得第八名以及在马里布Stakes获得第六名之后。

决定让他作为四岁马参赛，由Lance Gasaway、4G Racing LLC、Daniel Hamby和Valley View Farm LLC组成的所有权集团，渴望再次看到这匹勇敢的小马表现。一直充满勇气的Mystik Dan在年初的飞马世界杯中获得第九名，在Lake Ouachita Stakes中获得强劲的第二名。5月31日，他在丘吉尔的Blame Stakes中展现了冲刺时的巨大加速度，让一些反对者沉默了。

Mystik Dan在Lukas Classic中获得了他在丘吉尔唐斯的第四次职业胜利

John Gallagher 丘吉尔唐斯

在一级Stephen Foster和一级Arlington Million连续获得第四名后，McPeek的爱马再次带着要证明自己的决心进入Lukas Classic。而他确实做到了。

由于常规骑师Brian Hernandez Jr.在前一周受伤而无法上阵，Mystik Dan从起跑门直接投入比赛。紧跟着稳健的早期步伐，骑师Francisco Arrietta让他的坐骑保持在有利位置。当赛马们冲向终点时，Mystik Dan被困在马匹之间，似乎无处可跑，但他展现了自己的实力。他巧妙地在赛马之间挤出空间，那标志性的脚步转换再次成为焦点，这正是推动他父亲走向伟大的特质。带着冠军的心奔跑，他到达栏杆并冲向前方。以3/4马身的优势越过终点线，坚定的Mystik Dan再次在丘吉尔的胜利圈中留下了自己的照片。

"这家伙是个十足的专业选手"，训练师Kenny McPeek说。"他每天都做得很好。他是一位不断前进的肯塔基德比冠军。在过去几年里，他给我们所有人带来了精彩的体验，这对整个团队来说都是非常有趣的。"

Mystik Dan在十六次生涯出赛中有九次进入前三，获得五次胜利，职业生涯奖金超过480万美元。他的下一个目标可能是11月1日在Del Mar举行的育马者杯泥地一英里赛。

来源：https://www.forbes.com/sites/dannybrewer/2025/09/30/a-determined-mystik-dan-wins-lukas-classic-at-churchill-downs/

