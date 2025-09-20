交易所DEX+
文章《Quant及其QNT代币的区块链不可知方法》发表在BitcoinEthereumNews.com上。Quant是一个区块链项目，旨在提供不同区块链网络之间的互操作性和数字资产与数据的无缝交换。以下是由Coinidol.com提供的关于Quant和其原生加密货币QNT的深入了解。不同区块链之间的无缝互动 Quant的主要焦点是创建一个互操作性网络，允许各种区块链网络相互通信并共享数据。这使得数字资产和数据能够跨不同区块链传输。 其Overledger技术作为其互操作性解决方案的基础。Overledger旨在促进不同区块链和传统系统之间的无缝互动。Quant网络充当数字资产网关，允许在不同区块链网络之间传输代币和资产。 为此，构建在Quant网络之上的多链应用程序(MApps)被用来利用其互操作性特性并实现跨链互动和数据共享。 QNT是基于以太坊区块链的Quant网络的原生实用代币。它在Quant生态系统中用于各种目的，包括访问和使用Overledger技术、参与治理以及支付网络服务费用。 如今，QNT位列前100种加密货币，市值达11.8亿美元。同时，Quant项目与各种组织和企业合作，将其互操作性解决方案整合到现实世界的用例中，如供应链管理、金融和医疗保健。 免责声明。本文仅供参考，不应被视为Coinidol.com的背书。所提供的数据由作者收集，并非由任何公司或代币开发者赞助。这些不是购买或出售加密货币的建议。读者在投资资金前应进行自己的研究。来源：https://coinidol.com/quant-qnt-token/

Quant及其QNT代币的区块链不可知方法

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/20 22:28
Quant 是一个区块链项目，旨在提供不同区块链网络之间的互操作性和数字资产与数据的无缝交换。以下是由 Coinidol.com 带来的关于 Quant 及其原生加密货币 QNT 的深入了解。

不同区块链之间的无缝互动


Quant 的主要焦点是创建一个互操作性网络，允许各种区块链网络相互通信和共享数据。这使得数字资产和数据能够跨不同区块链进行传输。


其 Overledger 技术作为其互操作性解决方案的基础。Overledger 旨在促进不同区块链和传统系统之间的无缝互动。Quant 网络充当数字资产网关，允许在不同区块链网络之间传输代币和资产。


为此，构建在 Quant 网络之上的多链应用程序(MApps)被用来利用其互操作性特性，并实现跨链互动和数据共享。


QNT 是基于以太坊区块链的 Quant 网络的原生实用代币。它在 Quant 生态系统中用于各种目的，包括访问和使用 Overledger 技术、参与治理以及支付网络服务费用。


如今，QNT 位列加密货币前 100 名，市值达 11.8 亿美元。同时，Quant 项目与各种组织和企业合作，将其互操作性解决方案整合到现实世界的用例中，如供应链管理、金融和医疗保健。




免责声明。本文仅供参考，不应被视为 Coinidol.com 的背书。所提供的数据由作者收集，并非由任何公司或代币开发者赞助。这些不是购买或出售加密货币的建议。读者在投资资金前应进行自己的研究。

来源：https://coinidol.com/quant-qnt-token/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

