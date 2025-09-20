Quant及其QNT代币的区块链不可知方法

Quant 是一个区块链项目，旨在提供不同区块链网络之间的互操作性和数字资产与数据的无缝交换。以下是由 Coinidol.com 带来的关于 Quant 及其原生加密货币 QNT 的深入了解。

不同区块链之间的无缝互动



Quant 的主要焦点是创建一个互操作性网络，允许各种区块链网络相互通信和共享数据。这使得数字资产和数据能够跨不同区块链进行传输。



其 Overledger 技术作为其互操作性解决方案的基础。Overledger 旨在促进不同区块链和传统系统之间的无缝互动。Quant 网络充当数字资产网关，允许在不同区块链网络之间传输代币和资产。



为此，构建在 Quant 网络之上的多链应用程序(MApps)被用来利用其互操作性特性，并实现跨链互动和数据共享。



QNT 是基于以太坊区块链的 Quant 网络的原生实用代币。它在 Quant 生态系统中用于各种目的，包括访问和使用 Overledger 技术、参与治理以及支付网络服务费用。



如今，QNT 位列加密货币前 100 名，市值达 11.8 亿美元。同时，Quant 项目与各种组织和企业合作，将其互操作性解决方案整合到现实世界的用例中，如供应链管理、金融和医疗保健。









