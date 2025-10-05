交易所DEX+
调查显示77%的比特币持有者尚未尝试过它

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/05 20:38

比特币去中心化金融（DeFi），也被称为BTCFi，被誉为全球最大加密货币的下一波创新浪潮。然而，研究表明比特币BTC$123,150.11持有者几乎没有参与其中。

根据BTC挖矿生态系统GoMining对北美和欧洲超过700名受访者的调查，约77%的比特币持有者从未尝试过BTCFi平台。仅有10%以上的人表示曾经尝试过一两次，而只有8%的人表示他们积极使用BTCFi服务来获取收益或借贷。

这项调查凸显了该行业承诺与实际覆盖范围之间的明显脱节。

GoMining首席执行官Mark Zalan在一份声明中表示："人们对这些机会有着巨大的兴趣，但行业构建的产品是为加密货币原生用户设计的，而不是为普通比特币持有者设计的。"

这种兴趣在数据中显现：73%的受访者表示有兴趣通过借贷或质押他们的BTC来获取收益，而42%的人希望在不出售的情况下获得流动性。然而，犹豫情绪占主导地位。超过40%的人表示他们会将不到20%的持有量分配给BTCFi产品，凸显了该行业的信任和复杂性问题。

认知差距

或许最引人注目的是这个行业仍然有多么不为人所知。GoMining发现65%的比特币持有者无法说出一个BTCFi项目的名称。

尽管获得了数百万风险投资，BTCFi平台似乎主要是在自言自语，而不是服务于它们所建立的市场。

该报告认为，BTCFi的采用问题可能源于其对以太坊DeFi模型的依赖。GoMining建议，比特币用户更为保守：他们更喜欢托管服务、受监管的ETF和简单性，而非自我托管实验和复杂协议。

"比特币持有者不是以太坊ETH$4,547.84用户，"Zalan说。"Coinbase和比特币ETF之所以成功，是因为它们优先考虑可访问性。专注于教育和用户体验而非复杂功能的BTCFi平台将赢得这个市场。"

对于这个行业来说，这项调查既是一个警告，也是一个机会。数百万比特币持有者想要BTCFi承诺的收益和流动性，但他们需要能够信任和理解的产品。

然而，应该记住的是，调查受访者只是700名GoMining用户的"随机选择"。

GoMining是一个数字BTC挖矿平台，通过数字矿工非同质化代币（NFTs）和游戏化生态系统将用户连接到真实世界的挖矿操作，因此调查结果取决于其用户在多大程度上代表了典型的比特币用户。

GoMining发言人通过电子邮件告诉CoinDesk："我们的用户群很好地代表了比特币持有者的整体情况。超过80%的用户通过我们开设他们的第一个加密钱包，并通过我们的数字挖矿产品进入比特币生态系统。"

来源：https://www.coindesk.com/tech/2025/10/05/btcfi-s-big-problem-77-of-bitcoin-holders-haven-t-even-tried-it-says-survey

