7个XRP ETF接近与SEC的决策截止日期 - 以下是日期 AI: 7个XRP ETF接近与SEC的决策截止日期 - 以下是日期

在美国推出XRP ETF的竞赛正进入关键阶段，多家发行商正等待证券交易委员会(SEC)的最终决定。由全球最大资产管理公司提交的多项申请已接近10月份的严格批准截止日期。

SEC在10月面临一波XRP ETF截止日期

根据加密货币分析师Stedas的最新更新，目前有七项XRP ETF申请正在美国SEC等待审批。这些申请代表了主要机构参与者和专注于加密货币的公司的组合，它们都试图在可能成为数字资产ETF最具竞争力的市场之一中获得先行者优势。

最早的截止日期是10月18日，届时SEC必须对Grayscale的XRP ETF申请作出决定，该申请旨在利用该公司400亿美元的资产管理规模(AUM)。仅一天后，21Shares将在10月19日面临自己的截止日期，其Core XRP Trust ETF提案由70亿美元AUM支持。另一家知名加密资产管理公司Bitwise将在10月20日跟进其ETF申请，拥有50亿美元AUM。

CoinShares预计将在10月23日成为焦点，其50亿美元产品等待SEC判决。同一天，规模较小但同样雄心勃勃的发行商Canary Capital，拥有2亿美元AUM，也将面临最终裁决。WisdomTree拥有令人瞠目的1130亿美元AUM，将在10月24日结束10月份的截止日期，SEC将决定其提议的XRP ETF的命运。

值得注意的是，管理约1.5万亿美元资产的Franklin Templeton，其截止日期将延至11月14日，比10月份的竞争对手有更多的准备时间。总体而言，这些ETF申请突显了对基于XRP的投资工具更广泛的机构需求。

虽然REX-Shares和Osprey Funds是首批在美国推出XRP ETF的公司，但它们是与Dogecoin ETF一起作为集体捆绑推出的。此外，来自ProShares、Volatility Shares和Purpose Investments等公司的基于期货的产品已经上线。

美国政府关闭会影响基金决策日期吗？

虽然10月有望成为基金的决定性月份，但人们担忧潜在的美国政府关闭可能会扰乱这些产品的时间表。美国政府的资金将在9月30日星期二结束时到期，除非共和党人和民主党人就新的支出法案达成协议。如果没有签署协议，该国将进入近七年来首次政府关闭。

作为联邦机构，美国SEC不会对潜在的政府关闭免疫。虽然没有官方报告确认关闭是否会影响监管机构在10月决定XRP ETF的能力，但SEC日期为8月7日的运营计划表明，这种情况将使其以最低限度的人员运作。这将严重限制其审查公司文件、调查不当行为和监督市场的能力。