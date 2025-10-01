5个你应该关注的球员

东卢瑟福德，新泽西州 – 2023年12月31日：纽约巨人队的达里厄斯·斯莱顿（Darius Slayton）#86在梅特莱夫体育场对阵洛杉矶公羊队时接获达阵传球。洛杉矶公羊队以26-25击败纽约巨人队。（照片：Mike Stobe/Getty Images） Getty Images

第4周给NFL带来了更多重大伤病。最值得注意的是巨人队失去了明星外接手马利克·纳伯斯（Malik Nabers），他因前十字韧带撕裂将缺席本赛季剩余比赛。让梦幻足球经理更加头疼的是，第5周将有四支球队轮空。考虑到这一点，以下是五名第5周梦幻足球"沉睡者"，你应该考虑将他们纳入目标，以帮助你的阵容保持竞争力。

伍迪·马克斯（Woody Marks），跑卫，休斯顿德克萨斯人队

在赛季前三周仅获得12次持球机会后，马克斯在第4周对阵泰坦队时获得了17次持球机会。他没有让人失望，跑出69码并达阵一次。他还接住5次传球中的4次，获得50码并达阵一次。老将跑卫尼克·查布（Nick Chubb）本赛季四场比赛中有三场跑不到50码，他并不是德克萨斯人队这个位置上的未来，所以我们可能会在未来看到更多马克斯的表现。

达里厄斯·斯莱顿（Darius Slayton），外接手，纽约巨人队

随着纳伯斯的缺席，巨人队在外接手位置上出现了巨大空缺。上赛季，他获得了170次传球目标。斯莱顿将帮助填补这一空缺，他上周对阵闪电队时4次传球目标中接住3次，获得44码。斯莱顿是一个深传威胁，在过去五个赛季中，他的平均目标深度至少达到12.1码。他不仅值得在第5周对阵圣徒队的有利对决中加入阵容，而且斯莱顿可能在本赛季余下时间里都保持价值。

肯德雷·米勒（Kendre Miller），跑卫，新奥尔良圣徒队

巨人队允许对方跑卫每次持球获得6.04码，这是NFL第二高的数据。他们还在这个位置上丢掉了5个达阵。米勒在第4周对阵比尔队时11次持球跑出65码并达阵一次，这可能为他在这场对决中赢得了更多上场机会。阿尔文·卡马拉（Alvin Kamara）的存在限制了米勒的上限，但考虑到他出色的对决，米勒在更深层次的比赛形式中仍然值得考虑。

埃利克·阿约马诺（Elic Ayomanor），外接手，田纳西泰坦队

阿约马诺本赛季每场比赛至少获得5次传球目标。他不仅参与度高，而且他的平均目标深度达到12.7码。他已经有两次达阵接球，这对于一支平均每场只得12.8分的泰坦队来说相当显著。他的价值正在上升，即将迎战一支红雀队，该队在联盟中场均失守传球码数排名第五多。

达尔顿·舒尔茨（Dalton Schultz），紧端，休斯顿德克萨斯人队

德克萨斯人队在明星外接手尼科·科林斯（Nico Collins）之外缺乏可行的接球选择。这为舒尔茨创造了更大的角色，他本赛季已经获得21次传球目标。在过去两场比赛中，他有10次接球，获得69码。乌鸦队对紧端每次目标让出9.89码，这是联盟第三高的数据。包装工队本周轮空，所以如果塔克·克拉夫特（Tucker Kraft）是你的梦幻紧端，考虑加入舒尔茨来替代他。