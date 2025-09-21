交易所DEX+
4,057,686 SHIB 在几天内被销毁：还剩下什么？

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 07:25
根据Shibburn数据，4,057,686个SHIB在几天内已从柴犬币供应中移除。

Shibburn报告显示，在过去七天内共有4,057,686个SHIB代币被销毁，周销毁率增长138.57%。然而，每日情况却相反，由于销毁的SHIB代币减少，导致日销毁率下降。在过去24小时内，仅有117,566个SHIB被销毁，销毁率下降89.01%。

过去七天内销毁的4,057,686个SHIB代币促使柴犬币总供应量下降。

柴犬币创立之初，总供应量为1千万亿代币。目前已从总供应量中削减了超过410万亿个柴犬币代币。

根据Shibburn数据，柴犬币的总供应量现为589,247,706,073,045个SHIB。

Shibarium桥漏洞利用社区更新

本周早些时候，官方SHIB X账户向柴犬币社区提供了关于上周末Shibarium桥漏洞利用的更新。

根据最近更新，共有17种不同代币从桥中被盗，包括价值100万美元的ETH、130万美元的SHIB、71.7万美元的KNINE、68万美元的LEASH、26万美元的ROAR，以及少量的TREAT、USDC、USDT、BAD、SHIFU、FUND、DAI、LTD、XFUND、WBTC和OSCAR。

攻击者仅将其USDT和USDC兑换成ETH，并在K9 Finance DAO将其钱包列入黑名单前尝试了七次出售KNINE。所有其他代币仍由攻击者控制且处于风险中。

攻击根本原因最可能是内部验证器密钥被破解，可能来自开发者机器或服务器的KMS。柴犬币团队已向攻击者提供50个ETH的赏金，以换取归还这些被盗资金。

来源：https://u.today/4057686-shib-burned-in-days-what-remains

