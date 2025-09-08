交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
这篇文章《4年后，萨尔瓦多的比特币梦想并未消亡 - 它只是看起来不同了》发表于BitcoinEthereumNews.com。记者发布：2025年9月8日 主要要点 随着萨尔瓦多标志着采用比特币四周年，该国发现自己正处于十字路口。然而，凭借仍然完好无损的7亿美元BTC储备，这个实验尚未完全失败。 从其大胆的比特币[BTC]实验四年后，萨尔瓦多正以更加平静的计划庆祝周年纪念。该国仍然拥有高达7亿美元的BTC储备，但其早期重塑全球金融的梦想已让位于务实主义。在国际货币基金组织的压力下，政策已被削减，留下了一种乐观和未解答的问题混合体，即国家级加密货币采用是否真的能够持久。 萨尔瓦多的比特币日 在X（前身为Twitter）上的一篇帖子中，萨尔瓦多比特币办公室宣布，政府现在持有6,313个BTC（在发稿时价值超过7亿美元）。同时，该办公室还宣布推出一项新法律，使比特币投资银行能够为"成熟"投资者提供服务。 来源：X 该帖子指出了教育方面的成就，有80,000名公务员获得了比特币认证，推出了BTC银行和结合王者币和人工智能的新公共项目。然而，庆祝活动的背景是政策规模缩减，因为萨尔瓦多政府在国际货币基金组织（IMF）的压力下调整了其比特币雄心。 IMF协议迫使重新考虑BTC 作为与IMF达成协议的一部分，萨尔瓦多立法者废除了比特币法定货币法，并承诺不再用公共资金购买额外的BTC。该协议还要求缩减对Chivo钱包的支持，该钱包的采用已经不温不火。 7月发布的IMF报告确认，萨尔瓦多自2024年12月以来没有购买新的比特币，官员们在意向书中重申，该国的BTC储备保持不变。 来源：IMF 这...这篇文章《4年后，萨尔瓦多的比特币梦想并未消亡 - 它只是看起来不同了》发表于BitcoinEthereumNews.com。记者发布：2025年9月8日 主要要点 随着萨尔瓦多标志着采用比特币四周年，该国发现自己正处于十字路口。然而，凭借仍然完好无损的7亿美元BTC储备，这个实验尚未完全失败。 从其大胆的比特币[BTC]实验四年后，萨尔瓦多正以更加平静的计划庆祝周年纪念。该国仍然拥有高达7亿美元的BTC储备，但其早期重塑全球金融的梦想已让位于务实主义。在国际货币基金组织的压力下，政策已被削减，留下了一种乐观和未解答的问题混合体，即国家级加密货币采用是否真的能够持久。 萨尔瓦多的比特币日 在X（前身为Twitter）上的一篇帖子中，萨尔瓦多比特币办公室宣布，政府现在持有6,313个BTC（在发稿时价值超过7亿美元）。同时，该办公室还宣布推出一项新法律，使比特币投资银行能够为"成熟"投资者提供服务。 来源：X 该帖子指出了教育方面的成就，有80,000名公务员获得了比特币认证，推出了BTC银行和结合王者币和人工智能的新公共项目。然而，庆祝活动的背景是政策规模缩减，因为萨尔瓦多政府在国际货币基金组织（IMF）的压力下调整了其比特币雄心。 IMF协议迫使重新考虑BTC 作为与IMF达成协议的一部分，萨尔瓦多立法者废除了比特币法定货币法，并承诺不再用公共资金购买额外的BTC。该协议还要求缩减对Chivo钱包的支持，该钱包的采用已经不温不火。 7月发布的IMF报告确认，萨尔瓦多自2024年12月以来没有购买新的比特币，官员们在意向书中重申，该国的BTC储备保持不变。 来源：IMF 这...

4年后，萨尔瓦多的比特币梦想并未消亡 – 它只是看起来不同了

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:26
Threshold
T$0.01271-0.54%
LooksRare
LOOKS$0.007801-5.14%
比特币
BTC$105,072.26+1.68%
Moonveil
MORE$0.00473-6.99%
Dreams Quest
DREAMS$0.0002171-0.59%
ELYSIA
EL$0.002816+1.73%

记者

发布时间：2025年9月8日

要点摘要

随着萨尔瓦多迎来采用比特币四周年，该国发现自己正处于十字路口。然而，凭借仍然完好无损的7亿美元BTC储备，这一实验尚未完全失败。

萨尔瓦多大胆的比特币[BTC]实验四年后，该国正以更为低调的计划庆祝这一周年纪念。

该国仍拥有高达7亿美元的BTC储备，但其早期重塑全球金融的梦想已让位于务实主义。

在国际货币基金组织(IMF)的压力下，政策已被削减，留下了一种乐观与未解之谜的混合体，关于国家级加密货币采用是否真能持久。

萨尔瓦多的比特币日

在X平台（前身为Twitter）的一篇帖子中，萨尔瓦多比特币办公室宣布，政府目前持有6,313个BTC（截至发稿时价值超过7亿美元）。

同时，该办公室还宣布推出一项新法律，使比特币投资银行能够为"成熟"投资者提供服务。

来源：X

该帖子指出了教育方面的成就，有8万名公务员获得了比特币认证，BTC银行的推出以及结合王者币和人工智能的新公共项目。

然而，庆祝活动的背景是政策规模缩减，因为萨尔瓦多政府在国际货币基金组织(IMF)的压力下调整了其比特币雄心。

IMF协议迫使重新考虑BTC

作为与IMF达成协议的一部分，萨尔瓦多立法者废除了比特币法定货币法，并承诺不再使用公共资金购买额外的BTC。

该协议还要求缩减对Chivo钱包的支持，该钱包的采用已经不温不火。

IMF在7月发布的报告确认，萨尔瓦多自2024年12月以来没有购买新的比特币，官员们在意向书中重申该国的BTC储备保持不变。

来源：IMF

此举引来了比特币支持者和非政府组织的批评，他们认为这些政策有利于国家但却让公民落后。

过去的四年

自2021年以来，萨尔瓦多的比特币实验经历了谨慎的演变。

政府建立了7亿美元的BTC储备，通过了开创性的法律，如《数字资产发行法》和《投资银行法》。

他们还引入了教育项目，培训了数万人——从学童到公务员。

这些步骤重塑了该国的形象，从一个负债累累的经济体变成了一个具有全球知名度的比特币先驱。同时，IMF的压力迫使政策回撤。

四年后，萨尔瓦多的比特币故事仍是一个在世界舞台上不断展开的测试案例。

下一篇：MemeCore瞄准0.36美元突破，空头出血 – 交易者，注意这个风险展开！

来源：https://ambcrypto.com/4-years-on-el-salvadors-bitcoin-dream-isnt-dead-it-just-looks-different/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15022+9.68%
1
1$0.02675+11.92%
4
4$0.06269+2.00%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01718+1.17%
Oasis
ROSE$0.02158-3.66%
Union
U$0.006061-2.03%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02675+11.92%
MAY
MAY$0.02798+0.32%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,037.40
$105,037.40$105,037.40

+1.23%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,529.22
$3,529.22$3,529.22

+0.38%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5195
$2.5195$2.5195

+8.78%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.07
$166.07$166.07

+2.17%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17947
$0.17947$0.17947

+0.78%