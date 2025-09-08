4年后，萨尔瓦多的比特币梦想并未消亡 – 它只是看起来不同了

要点摘要

随着萨尔瓦多迎来采用比特币四周年，该国发现自己正处于十字路口。然而，凭借仍然完好无损的7亿美元BTC储备，这一实验尚未完全失败。

萨尔瓦多大胆的比特币[BTC]实验四年后，该国正以更为低调的计划庆祝这一周年纪念。

该国仍拥有高达7亿美元的BTC储备，但其早期重塑全球金融的梦想已让位于务实主义。

在国际货币基金组织(IMF)的压力下，政策已被削减，留下了一种乐观与未解之谜的混合体，关于国家级加密货币采用是否真能持久。

萨尔瓦多的比特币日

在X平台（前身为Twitter）的一篇帖子中，萨尔瓦多比特币办公室宣布，政府目前持有6,313个BTC（截至发稿时价值超过7亿美元）。

同时，该办公室还宣布推出一项新法律，使比特币投资银行能够为"成熟"投资者提供服务。

该帖子指出了教育方面的成就，有8万名公务员获得了比特币认证，BTC银行的推出以及结合王者币和人工智能的新公共项目。

然而，庆祝活动的背景是政策规模缩减，因为萨尔瓦多政府在国际货币基金组织(IMF)的压力下调整了其比特币雄心。

IMF协议迫使重新考虑BTC

作为与IMF达成协议的一部分，萨尔瓦多立法者废除了比特币法定货币法，并承诺不再使用公共资金购买额外的BTC。

该协议还要求缩减对Chivo钱包的支持，该钱包的采用已经不温不火。

IMF在7月发布的报告确认，萨尔瓦多自2024年12月以来没有购买新的比特币，官员们在意向书中重申该国的BTC储备保持不变。

此举引来了比特币支持者和非政府组织的批评，他们认为这些政策有利于国家但却让公民落后。

过去的四年

自2021年以来，萨尔瓦多的比特币实验经历了谨慎的演变。

政府建立了7亿美元的BTC储备，通过了开创性的法律，如《数字资产发行法》和《投资银行法》。

他们还引入了教育项目，培训了数万人——从学童到公务员。

这些步骤重塑了该国的形象，从一个负债累累的经济体变成了一个具有全球知名度的比特币先驱。同时，IMF的压力迫使政策回撤。

四年后，萨尔瓦多的比特币故事仍是一个在世界舞台上不断展开的测试案例。