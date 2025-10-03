3000亿美元稳定币里程碑标志着大规模加密货币流动性浪潮

首次，该行业的总价值已飙升超过3000亿美元，巩固了其作为加密金融最具影响力领域之一的地位。

与通常与比特币或以太坊相关的戏剧性标题不同，稳定币的崛起通常以稳定增长来衡量。但今年却与众不同。仅在一个季度内，其市场就扩大了20%以上，这一速度超过了大多数传统资产类别。分析师表示，机构采用和有利的政策举措——特别是美国GENIUS法案，该法案为与美元挂钩的代币提供了更清晰的护栏——已经提升了稳定币的可信度。

Tether仍然是市场的锚定，流通量接近1760亿美元。其近60%的主导地位，使Circle的USDC的740亿美元相形见绌，尽管USDC继续在机构用户中开拓自己的市场。Ethena的USDe已成为一股崛起的力量，锁定了近150亿美元，而MakerDAO的去中心化DAI则稳定在约50亿美元。

这次飙升的时机并非巧合。比特币一直向12万美元冲刺，以太坊已跃升至4400美元以上，帮助将新的流动性注入生态系统。这些资本中的大部分首先通过稳定币流动，稳定币充当了波动性加密资产和基于法定货币价值之间的桥梁。因此，它们的增长通常被视为市场动能下一步走向的领先指标。

对于交易者来说，稳定币在动荡时期提供了安全区域。对于机构来说，它们越来越被视为结算和跨境转账的高效渠道。而对于政策制定者来说，它们已成为如何将数字资产整合到现有金融系统中而不引起波动性混乱的试验场。

突破3000亿美元大关表明，稳定币不再是加密故事中的配角。相反，它们正迅速成为连接整个市场的基础设施——这一趋势可能定义数字金融的下一阶段。

