3 种现在应该购买的加密货币，因为美国数字资产总监称创建战略性比特币储备为"首要任务"

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/20 14:28
加密货币新闻
  • 2025年9月20日
  • |
  • 09:20

美国政策的最新转变，其中总统数字资产顾问委员会主任Patrick Witt确认，建立战略比特币储备是首要任务，这表明数字资产正进入机构接受的新阶段。

这一变化可能意味着市场将扩大关注范围，转向那些结合实用性、合规性和社区实力的资产。在这种背景下，三种加密货币可能现在呈现出引人注目的案例：Little Pepe (LILPEPE)、Sei (SEI) 和 Ripple (XRP)。

Little Pepe 目前处于预售第13阶段，价格为0.0022美元，在所有阶段已筹集超过2530万美元，并售出超过156亿个代币。这些数字表明需求强劲。此前的预售阶段迅速售罄，显示出社区势头强劲。该项目正在构建一个专为迷因文化量身定制的以太坊兼容Layer-2区块链，具有近乎零的燃气费、反狙击机器人保护和零交易税等特点。这些特性可能帮助它避免许多传统迷因币在网络拥堵或操纵降低用户体验时所遭受的陷阱。Little Pepe的增长时机与机构对数字资产的兴趣相一致。随着政府表示将正式化比特币持有量，那些结构化以实现规模化、提供公平性并提供强大代币经济学的资产可能获得相对优势。Little Pepe有一个通往中心化交易所上市的路线图，在其链上有一个迷因启动平台，以及治理和质押奖励。这些基本面使Little Pepe成为寻求购买具有潜力的加密货币的投资者的引人注目的选择。

随着比特币等资产被纳入国家储备和政策框架，那些在不影响去中心化的情况下提供可扩展性能的区块链可能会受到更多关注。Sei的架构可能吸引寻求拥堵链或更慢共识机制替代方案的开发者和机构。虽然Sei没有搭上迷因币的浪潮，但其潜力在于支持新金融原语、DeFi应用和更高效执行智能合约的基础设施。如果对高性能生态系统的机构、监管和用户需求增强，SEI可能会从这种转变中受益。它可能作为仅在支付中有效用或仅有投机叙事的资产的平衡力量。

随着监管明确性和机构兴趣的增加，XRP可能受益于美国战略储备政策可能产生的同样利好。如果政府行为者通过储备政策表示对数字资产的信任，具有现实世界用例和法律地位的资产可能获得信誉和需求。XRP已经拥有合作伙伴关系、在全球支付中的采用和支持金融机构的基础设施，这表明它可能在图表上表现优异。XRP在审查下的稳定性和交付的一致性可能使其成为投资组合中更安全的锚点，因为数字资产与政策和监管越来越紧密地交织在一起。

投机场景和比较优势

如果美国储备和政策环境继续有利于数字资产，XRP可能会看到稳定增长，受益于机构资金流入和采用增加。其上行空间可能很大，但与较新、更具投机性的资产相比可能更有限。Sei可能会看到其生态系统使用和开发者增长加速，如果交易量、活跃开发者或TVL（总锁定价值）等指标显示持续增长，这可能转化为更高的估值倍数。Little Pepe，从其当前预售价格0.0022美元，第13阶段刚刚开始，在乐观但合理的假设下，可能在这三者中提供最高的潜在回报。

结论

美国转向将比特币和其他数字资产视为储备工具，表明该行业的机构合法性正在深化。Ripple (XRP)、Sei (SEI) 和 Little Pepe (LILPEPE) 各自提供了不同的杠杆来利用这一转变。寻求不对称风险的投资者可能希望关注Little Pepe的预售，深入了解其路线图，加入其Telegram社区，或关注有关其交易所上市的公告。随着政策继续明确，这三种加密货币可能成为在合法性、实用性和技术稳健性比单纯投机炒作更重要的环境中更强大的名字。

有关Little Pepe (LILPEPE)的更多信息，请访问以下链接：

网站：https://littlepepe.com

白皮书：https://littlepepe.com/whitepaper.pdf

Telegram：https://t.me/littlepepetoken

Twitter/X：https://x.com/littlepepetoken

本出版物为赞助内容。Coindoo不认可或承担本页面上的内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料的责任。鼓励读者在参与任何加密货币相关行动之前进行自己的研究。Coindoo将不会直接或间接对使用或依赖任何提及的内容、商品或服务所造成的损害或损失负责。始终进行自己的研究。

作者

Alexander Zdravkov是一个总是寻找事物背后逻辑的人。他精通德语，在加密货币领域拥有超过3年的经验，他在数字货币世界中巧妙地识别新趋势。无论是提供深入分析还是所有主题的日常报告，他对所做事情的深刻理解和热情使他成为团队中的宝贵成员。

来源：https://coindoo.com/3-coins-to-buy-now-as-us-digital-assets-director-calls-creating-a-strategic-bitcoin-reserve-top-priority/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

