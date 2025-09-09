交易所DEX+
2025年MTV音乐录影带大奖向奥兹·奥斯本致敬

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:04
埃尔蒙特，纽约 – 2025年9月7日：Yungblud、Steven Tyler和Joe Perry在2025年MTV音乐录影带大奖上为Ozzy Osbourne进行致敬表演，地点为埃尔蒙特UBS竞技场。（照片：Arturo Holmes/Getty Images for MTV）

Getty Images for MTV

2025年MTV音乐录影带大奖以一场星光熠熠的特别表演向已故的黑暗王子Ozzy Osbourne致敬。Yungblud与Aerosmith乐队的Steven Tyler和Joe Perry，Extreme乐队吉他手Nuno Bettencourt以及Ozzy Osbourne长期键盘手Adam Wakeman一起，演绎了Osbourne标志性歌曲"Crazy Train"、"Mama, I'm Coming Home"以及Black Sabbath乐队的"Changes"组曲。

所有这些音乐人都曾在7月份参加了Ozzy Osbourne的告别演出"回到起点"，而这场演出仅在歌手去世前两周举行。后来揭露，Osbourne的死因是心脏病发作。

在Osbourne意外去世前，Yungblud与他和他的家人关系密切。在"回到起点"演出中病毒式传播的"Changes"表演之后，Yungblud发誓在他所有的演出中都会表演这首Black Sabbath的热门歌曲，以此纪念Ozzy Osbourne。

Yungblud在MTV音乐录影带大奖上对"Changes"的演绎同样精彩。

然而，真正的亮点出现在"Changes"之后，当Steven Tyler和Joe Perry出人意料地出场，与Yungblud一起进行了"Mama, I'm Coming Home"的传奇表演。考虑到Tyler的年龄和他丰富的经验，他的声音如此出色令人震惊。同样的评价也适用于他几个月前在"回到起点"演出中的表现。

此外，考虑到Tyler和Aerosmith乐队因Tyler遭受声带损伤而在2024年取消了他们的告别巡演，看到Aerosmith成员再次如此出色地表演既令人惊叹又令人感到苦乐参半。遗憾的是乐队未能完成他们的告别巡演。

尽管如此，看到下一代有Yungblud这样的人才接棒是令人欣慰的。

作为表演者，Yungblud就是摇滚明星的翻版。事实上，看到他与Steven Tyler一起表演颇具诗意，因为两人就像来自不同世代的彼此镜像。

Yungblud最近无疑获得了许多应得的关注，特别是来自硬摇滚和金属乐迷群体的关注，这都源于他对Ozzy Osbourne的致敬。也许这会影响他的下一张专辑，使其在音乐风格上更能与这些新赢得的粉丝产生共鸣。

来源：https://www.forbes.com/sites/quentinsinger/2025/09/08/2025-mtv-vmas-pay-tribute-to-ozzy-osbourne/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

