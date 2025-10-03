1inch联合创始人预见CEXes成为DeFi前端 — Best Wallet Token崭露头角成为最佳加密货币购买选择

他在Bitcoin News的采访中进一步解释，CEX在设计上效率低下，暗示它们在未来将不再是交易的主要场所。

如果无法适应新的DeFi技术，CEX可能会变得过时。在更积极的情况下，它们的角色可能会转变为为去中心化交易提供友好的用户界面，由智能合约管理。

Sergej表示，中心化交易所现在倾向于将流动性隔离在自己的孤岛中。相比之下，1inch的聚合器整合了多个DEX的流动性，充当全球流动性中心，为用户提供更好的价格、更低的滑点和更深的市场。

随着越来越多的交易依赖于跨链和协议的聚合流动性，交易逻辑可能会远离个别中心化订单簿系统。

此外，根据Kunz的愿景，非托管解决方案已经越来越受欢迎；这进一步证明去中心化是金融的真谛。

近几个月来引起轰动的一款突出的非托管钱包是Best Wallet，这是一款旨在主导Web3的下一代加密应用。Best Wallet生态系统的核心是Best Wallet Token ($BEST)，目前正在预售中并引起广泛关注。

1inch品牌重塑和扩张，引领向DeFi和自我托管的转变

1inch不仅仅是DeFi前端。它正在转变为通过API为其他交易所和钱包提供支持的全方位基础设施提供商。

通过扩展其产品，包括为交易所和钱包提供非托管交换功能，1inch使更多平台能够采用DeFi功能，而无需重新发明轮子。

这种转变的一个显著例子是Coinbase将1inch的交换API集成到其应用程序中，使非托管代币交换直接在Coinbase的基础设施内进行。

虽然在线平台将保留其品牌和界面，但它将交易执行和路由外包给DeFi基础设施，这一举措凸显了主要CEX向采用混合模式迈出的大胆一步。

另外，1inch最近推出了基于意图的跨链交换，连接Solana和EVM链，从而改善多链互操作性。他们还升级了路由发现算法，提供6.5%更好的交换率。

当1inch致力于加强DeFi基础设施时，像Best Wallet这样由$BEST代币支持的非托管钱包，满足了对安全、用户友好的DeFi和加密货币入门的日益增长的需求。

Best Wallet和$BEST代币：安全自托管和Web3生态系统的力量

Best Wallet是一个自托管热加密钱包，让您完全控制在Bitcoin、Solana、BSC和Ethereum等流行网络上买入、卖出和交换资产。

这款移动优先的钱包应用于2023年推出，已经赢得了全球超过50万用户的信任，因为它提供了保护用户密钥的下一代功能。Best Wallet的一些突出特点包括：

寻找并加入新的、经过审核的代币预售的发射台，

内置DEX，实现低成本跨链交换，

无KYC注册、交换和去中心化转账，

$BEST代币持有者享有更低的费用和更高的质押收益，

轻松进行法币上下链（可能需要KYC）。

目前，Best Wallet使您能够在六个主要区块链网络上进行交易。随着即将支持超过60条链，您将获得更广泛的代币、dApp和DeFi机会。

这意味着随着生态系统的扩展，将获得更大的灵活性、互操作性和真正的一体化加密钱包体验。

这个生态系统的核心是Best Wallet Token ($BEST)，这是一种解锁诸多好处的代币，如更低的费用、独家预售访问权、iGaming特权、即将推出的质押聚合器中的质押APY提升以及治理权力。

通过Best Wallet应用的"即将推出的代币"功能，您可以筛选有前途的预售项目——在它们到达主流市场之前解锁机会。

更多代币启用的特权即将到来。预售将其30%的资金用于产品开发和财库，计划在第3阶段推出加密借记卡、NFT集成和衍生品交易。

目前在预售中，$BEST已经筹集了超过1620万美元，今天的价格为每个代币0.025735美元。质押奖励高达令人印象深刻的82% APY，如果我们的专家$BEST价格预测准确，到2026年底，一个代币可能达到0.143946美元。

为了更直观地理解，今天投资500美元到$BEST可能在短短一年内增长到约5,090美元，这结合了质押奖励和预计的价格增长（10.2倍回报）。 鲸鱼们已经在囤积价值7.02万美元和5.09万美元的$BEST，表明对该项目有强烈的信心。

预计明天将迎来下一次价格跳涨，随着更多投资者加入项目，质押奖励将逐渐减少。

立即以较低价格获取$BEST代币。

这不是财务建议。投资加密货币前，请务必进行自己的研究。