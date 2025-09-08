交易所DEX+
13个实体现在持有1.55%的SOL流通供应量

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:57
索拉纳的企业采用正在加速，目前有13家上市公司在其索拉纳国库中持有近18亿美元。

摘要

  • 13家公司现持有890万SOL，由Upexi Inc.（200万SOL）、DeFi Development Corp.（199万SOL）和Sol Strategies（37万SOL）领衔，后者也正在准备纳斯达克上市。
  • 随着DeFi Development Corp.目标持有价值10亿美元的SOL，以及Galaxy Digital、Jump Crypto和Multicoin Capital计划为联合索拉纳国库筹集10亿美元，预计这一数字将会增长，其他公司也可能加入。

采用索拉纳（SOL）作为国库策略一部分的上市公司数量已增至13家。

最大持有者由Upexi Inc.领衔，持有2,000,518个SOL，紧随其后的是DeFi Development Corp.，该公司最近增加了196,141个SOL，使其总持有量达到1,988,170个SOL。

Sol Strategies以370,420个SOL排名第三，并且也将成为索拉纳国库采用者中首家在纳斯达克上市的公司。

这十三家公司现在共控制890万SOL，占总流通供应量的1.55%——按当前市值计算约为18亿美元。在这些储备中，约585,059个SOL（价值约1.041亿美元）通过联合质押储备进行质押，产生平均6.86%的收益率。虽然这个质押储备仅占索拉纳总供应量的0.102%，但它表明部分国库分配正被积极用于赚取收益，而非闲置不用。

索拉纳国库策略的崛起

索拉纳国库策略背后的势头正在加速，预计企业持有量将在未来几个月显著扩大。目前排名第二的持有者DeFi Development Corp.已承诺将其储备规模扩大至10亿美元里程碑。此外，Galaxy Digital、Jump Crypto和Multicoin Capital正与Cantor Fitzgerald合作，为联合索拉纳国库筹集高达10亿美元，这一倡议也得到了瑞士楚格索拉纳基金会的支持。

与此同时，由Joe McCann领导的Accelerate已宣布计划筹集15.1亿美元收购732万SOL，此举将建立基金会本身之外最大的私人索拉纳国库。

尽管企业SOL总持有量仍远远落后于比特币的企业国库主导地位，但新资本被调动的规模和速度表明索拉纳正在成为数字资产国库市场中一个严肃的竞争者。

来源：https://crypto.news/solana-treasury-adoption-gains-momentum-13-entities-now-hold-1-55-of-sol-circulating-supply/

