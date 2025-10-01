'$1 Trillion Club' ETF 让投资者接触科技巨头——以及比特币

简述 Defiance ETFs推出了一只追踪BITA万亿美元俱乐部指数的新基金。

该ETF让投资者接触到市值达1万亿美元或更高的公司和资产。

它通过贝莱德的iShares比特币信托ETF追踪比特币。

一只追踪万亿美元资产的交易所交易基金，包括科技和加密相关公司及产品，于周二首次亮相，这是最新的ETF，为美国投资者提供快速增长的数字资产和人工智能领域的投资机会。

总部位于佛罗里达州迈阿密的Defiance ETFs推出的Defiance万亿美元俱乐部指数ETF，交易代码为TRIL，追踪BITA万亿美元俱乐部指数或"万亿美元俱乐部"的表现，该指数由英伟达、特斯拉、微软、苹果、Alphabet、亚马逊和Meta平台等公司组成。

TRIL还在其投资组合中持有贝莱德非常成功的iShares比特币信托(IBIT)以及沃伦·巴菲特的综合控股公司伯克希尔·哈撒韦。

该ETF追随过去两年Mag 7股票和数字资产价格的长期上涨。

贝莱德的iShares(IBIT)目前管理的资产接近880亿美元，是迄今为止最受机构欢迎的比特币基金，这些机构希望接触比特币。BTC是目前市值超过2.2万亿美元的最大加密货币，过去一年上涨了77%。该基金于2024年1月获得美国证券交易委员会批准开始交易，同时还有其他九只基金。

Mag 7股票约占标普500指数的三分之一，约占该指数市值的三分之一。

"这些名称代表了推动人工智能、云计算、半导体、数字资产和下一代技术革命的全球市场领导者，"Defiance ETFs在一份公告中表示。

周二首次亮相时，投资者交易了5,744股TRIL，每股价格为20美元——总交易量为114,800美元。

Defiance已经提供了让投资者获得比特币增强曝光的ETF。该公司的MSTX让投资者能够获得比特币财政公司Strategy股票的杠杆头寸，可能将收益和损失放大175%。

比特币最近的交易价格约为114,000美元，过去24小时基本持平。BTC与其他加密货币价格一直受到宏观经济不确定性的冲击，包括即将到来的美国政府停摆。