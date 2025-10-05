'$1 Million Bitcoin' 倡导者 Mow 相信购买比特币还不算太迟

比特币本周再创新里程碑，在10月5日星期日达到125,559美元的历史新高，随后回落至接近123,500美元。这使得该资产稳固地保持在六位数区间，标志着七天内近13%的涨幅。

在此背景下，Jan3首席执行官Samson Mow重申了他一贯的预测，即比特币最终可能达到100万美元交易价格。他在X平台发表声明称，投资者仍有机会以低于200,000美元的价格获得这种加密货币，但他警告时间不多了。

Mow的言论与供应趋紧相符。目前流通中的比特币为19.92百万枚，接近2100万枚的硬上限，还剩1.1百万枚待开采。按当前价格计算，比特币估值约为2.59万亿美元，超过许多跨国公司，大致相当于全球主要经济体的GDP。

200,000美元的BTC

市场多头将200,000美元价位视为下一个主要心理关口，在他们看来，机构资金流入和受监管产品可能会加速价格上涨。

美国的交易所交易基金和企业财库配置将在短期内提振需求，而散户买家继续在每次新的下跌中积极累积。

批评者指出这些估值的风险，但Mow表示这些是由于早期采用而非后期进入所致。他认为低于200,000美元的BTC是一个窗口期，对于关注供应和机构兴趣的投资者来说，这个窗口可能很快就会关闭。