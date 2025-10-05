'$1 Million Bitcoin' 倡导者 Mow 相信购买比特币还不算太迟

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

亿万富翁迈克尔·塞勒的比特币收购工具Strategy根据最近的SEC文件，已向其不断增长的资金库中增加了487个BTC。 这些购买是在11月3日至11月9日之间进行的，以现金总计4990万美元，平均每个比特币价格为102,557美元，包括费用和支出。 这使得Strategy的比特币总持有量达到641,692个BTC，以总计475.4亿美元的价格收购，平均每个比特币的购买价格为74,079美元。 该公司仍然是全球最大的企业比特币持有者，继续执行多年的积累策略，这一策略源于塞勒的信念，即该资产代表"世界上第一个数字财产"。 由优先股收益资助 文件显示，最新的比特币购买是通过Strategy的场内交易(ATM)计划下出售几类永久优先股的收益来融资的。 在11月3日至11月9日期间，该公司通过四种优先股发行：A系列Strife、Stretch、Strike和Stride，产生了约5000万美元的净收益。 在此期间没有发行新的普通股，表明Strategy继续主要依靠优先股计划为其数字资产积累提供资金，而不是稀释现有股东的权益。 尽管市场波动仍在积累 Strategy的最新购买突显了其在不确定的市场背景下对比特币的长期信念。该公司的渐进式收购方法——在波动期间购买较小批次——反映了一种注重长期价值而非短期投机的纪律性立场。 塞勒多次将比特币描述为机构在通胀压力和货币不稳定时代保存资本的最有效方式。持续积累表明了他对以比特币为中心的财政模式的坚定承诺，无论周期性价格波动如何。 最大的企业比特币持有者 截至11月9日，Strategy的641,692个BTC的总持有量在全球范围内仍然是任何其他公司无法匹敌的。按当前市场价格计算，该投资组合的价值超过650亿美元，显示了塞勒对数字资产持续押注的规模和影响力。 该公司还报告有超过158亿美元的A类普通股可供发行和出售，为未来额外购买比特币留出空间。这份文件强化了塞勒对Strategy的愿景仍然与比特币的长期增值紧密相连，将公司定位为不断发展的数字资产经济中的结构支柱。