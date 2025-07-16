Zypher Network：打造安全智能的链上 AI

Zypher Network 是一个服务于无需信任的 AI 代理的 ZK 计算层，通过中间件解决方案（即时证明，推理证明）确保了 AI 代理数据的一致性和完整性，同时不公开数据内容。 通过 ZK 驱动的应用基础设施，Zypher 正在为人类和 AI 代理提供安全、自主的关键任务和金融敏感的链上操作。 1. 什么是 Zypher Network Zypher Network 是首个服务于无需信任的 Zypher Network 是一个服务于无需信任的 AI 代理的 ZK 计算层，通过中间件解决方案（即时证明，推理证明）确保了 AI 代理数据的一致性和完整性，同时不公开数据内容。 通过 ZK 驱动的应用基础设施，Zypher 正在为人类和 AI 代理提供安全、自主的关键任务和金融敏感的链上操作。 1. 什么是 Zypher Network Zypher Network 是首个服务于无需信任的
Zypher Network 是一个服务于无需信任的 AI 代理的 ZK 计算层，通过中间件解决方案（即时证明，推理证明）确保了 AI 代理数据的一致性和完整性，同时不公开数据内容。 通过 ZK 驱动的应用基础设施，Zypher 正在为人类和 AI 代理提供安全、自主的关键任务和金融敏感的链上操作。

1. 什么是 Zypher Network


Zypher Network 是首个服务于无需信任的 AI 代理和大型 DApp 的零知识证明（ZK）计算层，支持安全、自主且可验证的链上 AI 操作。Zypher Network 的中间件解决方案，包括即时证明（Proof of Prompt）和推理证明（Proof of Inference），可确保 AI 代理数据的一致性和完整性，且不会泄露敏感信息。

借助 Zypher 基于零知识证明（ZK）的基础设施，开发者可以构建和部署关键任务、涉及财务及注重隐私保护的 AI 应用。零 Gas 解决方案和服务器抽象技术，确保了高性能、低成本且可扩展的 AI 服务，让链上 AI 像传统 Web2 应用一样便捷易用。

1.1 Zypher Network 的主要功能和解决方案：


ZK 中间件：可验证 AI 模型的输入（即时证明）和输出（推理证明），无需暴露原始数据。
无服务器执行：并行且免 gas 操作，实现低延迟和高吞吐量的 AI 计算。
去中心化 AI 代理：为金融、游戏和社交领域提供无需信任的 AI 模型，完全自主运行。
开放生态系统：无需许可、可组合的 AI 基础设施，便于第三方模型和数据的无缝集成。

1.2 Zypher Network 的生态发展


  • 超过 50 万名活跃社区成员参与生态建设。
  • AI 公链（Zytron）超过 300 万用户，50 多个基于 AI 的应用正在运行。

2. 什么是 Zytron


Zytron 是 Zypher Network 面向市场推出的基于 Linea 的 AI 公链，标志着 Zytron Layer3 主网正式提启动。Zytron 是一种无需 gas 的 Rollup 框架，专为无需信任的 AI 代理而设计，并针对 zk 证明验证（zk-proof）进行了优化。其内置的 AI 代理模板使用户和开发者能够轻松部署基于 AI 的解决方案。

2.1 Zytron 的预编译合约


Zytron 在零知识处理方面优于 Layer 2 解决方案：处理速度提升 10 倍，gas 费用降低 200 倍。预编译合约可以实现更复杂的功能，尤其适合处理资源密集型操作。将椭圆曲线点加法、标量乘法和配对运算等操作预编译，对于实现高效且安全的链上 zkSNARK 验证至关重要。

性能优化：预编译合约通常在底层代码中进行了高度优化，并与区块链系统深度集成。这极大提升了加密计算等复杂操作的执行效率，非常适用于基于 zkSNARK 的应用场景。

降低 gas 费用：使用预编译合约可以显著减少 gas 费用。

提高交易速度：以太坊每个区块的 gas 上限为 3,000 万。由于基于 zkSNARK 的链上验证通常消耗大量 gas，预编译合约能够有效减少这类开销，从而允许每个区块处理更多笔交易。

节省开发时间：通过预编译合约，开发者无需手动编写复杂的加密运算逻辑，或自己部署和编译相关合约，大幅提高开发效率。

增强安全性：以太坊目前唯一支持的预编译椭圆曲线是 altbn128，其安全强度仅为 100 至 110 位。Zytron 提供了一种更安全、且对 SNARK 更友好的椭圆曲线方案。

3. Zypher Network 代币经济模型：驱动 ZK + AI 智能体生态


Zypher Network 推出新一代代币经济模型，旨在为新兴的去中心化 AI 经济注入强劲动力，为 ZK + AI 驱动的 Web3 未来构建坚实的经济基础。

Zypher Network 代币经济模型围绕双代币体系构建，即 $ZYPH 用于治理与生态激励，$ZKASH 用于挖矿与功能用途，支持 AI 应用与用户的大规模、无许可式扩展。 主要亮点包括：

  • 原生激励机制：支持即时证明与推理证明。
  • 多模式挖矿：覆盖 AI 算力、交互、行为等多种形式。
  • 内置社交挖矿机制，强化社区参与感。
  • 将长期价值与链上真实贡献、计算活动及用户参与深度绑定。



