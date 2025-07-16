Zora：重塑媒体所有权的未来





Zora 是一个专注于创作者权益和去中心化媒体所有权的 Web3 平台。自 2020 年成立以来，Zora 已发展为一个集 NFT 市场、Layer 2 区块链网络、社交平台和创作者工具于一体的生态系统，旨在重塑数字内容的创作、分发和价值捕获方式。









在 Web 1.0 和 Web 2.0 的迭代中，互联网经历了从开放到封闭、从低效到高效的转变。然而，Web 2.0 平台的中心化特性导致了创作者与受众之间联系的割裂，平台通过控制数据和受众获得了对媒体的单边定价权。此外，媒体信息的存储和安全也受到严重威胁，如知名人士被社交平台封号的事件频发，引发了对于信息自由流通的担忧。





Zora Protocol 正是在这样的背景下诞生的。它旨在创建一个通用的媒体所有权市场协议，让创作者能够真正拥有自己的内容，并直接与受众进行交易，无需依赖任何中心化平台。Zora 的愿景是通过去中心化协议，打造一个去中心化、抗审查、易于访问且个人拥有的媒体生态，使创作者能够自主掌控其作品的所有权和收益分配，建立一个开放、透明且抗审查的创作环境。





Zora 的推出正值 NFT 市场如火如荼之际，其独特的理念和设计迅速吸引了众多投资者的关注。2022 年 5 月，Zora 成功获得由 Haun Ventures 领投，Coinbase Ventures、Kindred Ventures 等参投的 5,000 万美元融资，公司估值达到 6 亿美元。这一轮融资不仅为 Zora 的发展提供了充足的资金支持，也进一步巩固了其在 NFT 市场中的地位。













媒体即市场（Media as Market）：Zora 将每个媒体内容视为一个独立的市场，允许用户对 NFT 进行出价，创作者可选择接受报价完成交易。该机制支持转售分红，确保原创者在二级市场交易中持续获得收益。





转售分红机制：Zora 引入了一种创新的转售分红机制，允许媒体的所有者在出售作品时保留一部分未来转售的收益。这种机制不仅激励了创作者持续创作优质内容，也为投资者提供了更加稳定的回报预期。同时，它还促进了媒体作品的长期价值增长。





Cryptomedia 概念：Zora 提出了“Cryptomedia”概念，即将图像、音频、视频等多媒体内容以 NFT 形式上链，确保其唯一性、可验证性和抗审查性。这种方式使得媒体内容在被广泛分享和使用的同时，其原始价值和所有权得到保障。









Zora 协议包含三个主要部分：





Zora 智能合约：以太坊主网上部署的核心逻辑，支持媒体铸造、出价、交易。





Zora Developer Kit (ZDK)：一个 Typescript 编写的 SDK，简化开发者的集成流程。





Zora Subgraph：基于 The Graph 的链上数据查询接口，提供链上数据检索服务。





此外，Zora 还推出了自己的以太坊 Layer 2 网络——Zora Network，基于 OP Stack 构建，具备高性能、低交易费用的特性。









Zora Network 是基于 Optimism 的 OP Stack 构建的以太坊 Layer 2 区块链，专为 NFT 和媒体内容设计。其主要特点包括 ：





去中心化与抗审查：Zora Protocol 基于以太坊区块链构建，实现了去中心化的媒体所有权市场。这意味着创作者无需依赖任何中心化平台即可拥有自己的内容并直接与受众进行交易。同时，由于区块链的不可篡改性，Zora上的内容具有高度的抗审查性。





唯一性与完整性验证：为了确保发布到协议的所有内容的唯一性和完整性，Zora 引入了 SHA-256 校验值。每个媒体在创建时都会包含两个 URI 指针（一个指向元数据，另一个指向内容本身），并附带相应的校验值。这样，任何一方都可以验证媒体和元数据的完整性。





多种价值表示并行存在：Zora 允许多种价值表示并行存在，只要是基于以太坊的 ERC-20 代币即可。这意味着用户可以使用稳定币、流动性挖矿代币甚至 DAO 成员的身份代币进行交易和支付。





可组合性：Zora Protocol 的设计使其具有良好的可组合性。内容不再建立在平台之上，而是平台建立在内容之上。这意味着开发者可以轻松地将 Zora 与其他区块链协议和服务集成在一起，创造出更加丰富和多样化的应用场景。









Base 官方在 Zora 平台发布“Base is for everyone”代币的事件中，Zora 一度成为了市场的焦点。然而，由于 Base 官方的操作失误和市场对 Memecoin 的误解，导致该代币的市值在短时间内大幅波动，最终引发了社区的广泛争议和不满。





尽管如此，Zora 仍然凭借其独特的技术优势和生态价值，吸引了大量的用户和开发者。许多工作室和创作者纷纷加入到 Zora 的生态系统中来，通过创建和交易NFT来实现自己的价值和收益。同时，随着 NFT 市场的不断发展和成熟，Zora 也在不断完善自己的产品和服务，以满足更多用户的需求和期望。









