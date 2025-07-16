多重利好下复苏，XRP强势重塑市场地位

近期，加密货币市场迎来了一波令人瞩目的行情，老牌加密币种纷纷崭露头角，其中 XRP 的表现尤为抢眼。据 MEXC 数据显示， XRP 价格一度飙升，成功突破 1.6 美元大关，创三年多以来新高。





















随着美国证券交易委员会（SEC）主席即将更迭，多年悬而未决的 Ripple 案迎来了新的转机。自 2020 年 12 月起，Ripple 公司便陷入了与 SEC 的漫长诉讼之中，SEC 指控瑞波公司自 2013 年起，通过未注册的证券——XRP 筹集了高达 13 亿美元的资金。然而，随着法院对 Ripple 销售 XRP 行为裁决的逐步清晰，Ripple 在法律上取得了部分胜利。法院认定在二级市场上销售 XRP 不构成证券发行。





近日，SEC 试图就 Analisa Torres 法官关于 XRP 的最新裁决提起上诉，但 SEC 主席 Gary Gensle 即将离职的消息为市场注入了新的活力。投资者普遍预期，针对 Ripple 等公司的诉讼可能会因此软化、和解甚至撤销。这种监管立场的微妙变化，无疑为 XRP 的复苏营造了一个更为有利的外部环境。









随着监管环境的逐步放宽，多家机构正积极谋求推出与 XRP 相关的 ETF（交易型开放式指数基金）产品，XRP 的市场地位再添一把火。





Bitwise 率先于 10 月 2 日向 SEC 提交了 XRP ETF 的 S-1 申请，该公司目前已成功管理着比特币 ETF BITB 和以太坊 ETF ETHW。紧接着，10 月 8 日，加密投资公司 Canary Capital 也向 SEC 递交了现货 XRP ETF 的申请，并透露将利用芝加哥商品交易所（CME）的 CF Ripple 指数（一款实时价格基准产品）来追踪 XRP 价格。此后，21Shares 于 11 月 2 日也向美国 SEC 提交了 XRP ETF——“21Shares Core XRP TRUST”的申请。而 Ripple 更是动作频频，于 11 月 26 日宣布将推出 XRP Ledger 上的首个代币化货币市场基金，即将其合作伙伴 abrdn 的 47.7 亿美元流动性基金进行代币化。





彭博 ETF 分析师 James Seyffart 预测，到 2025 年，新任 SEC 领导层可能会对加密货币采取更为开放的态度，届时或将允许 ETF 产品加入质押功能。这一系列积极信号，已经显著减轻了市场对 XRP 合法性问题的担忧。加之比特币现货 ETF 和以太坊现货 ETF 相继获批，XRP ETF 的申请热潮也展现出极高的成功潜力，预示着其在加密金融领域的进一步融合与认可。









随着 Ripple 法律诉讼的积极进展以及监管环境的显著改善，市场对 XRP 的信心正逐步恢复并日益增强。投资者们开始重新评估其内在价值，并涌入市场进行布局，这种资金的流动进一步加速了 XRP 的复苏进程。





XRP、SOL 和 据有关数据显示，截至 11 月 18 日，山寨币的周交易量自 2021 年以来首次突破了 3000 亿美元的大关，这一数据不仅彰显了市场交易的活跃度，也反映了投资者对老牌加密货币信心的显著提升。值得注意的是，在这一波交易量飙升的浪潮中， DOGE PEPE 等四大代币的交易量占据了总交易量的 60%，它们的表现尤为抢眼，成为了市场关注的焦点。

















以 MEXC APP 为例，如何在平台上交易 XRP 代币？





第一步：登陆 MEXC App，点击【交易】；

第二步：点击【现货交易】，点击交易对后直接搜索【XRP/USDT】；

第三步：点击【买入XRP】。









免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



