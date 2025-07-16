近期，加密货币市场迎来了一波令人瞩目的行情，老牌加密币种纷纷崭露头角，其中 XRP 的表现尤为抢眼。据 MEXC 数据显示，XRP 价格一度飙升，成功突破 1.6 美元大关，创三年多以来新高。 相较于那些由社交驱动、波动性较大的 Meme 币，XRP 等老牌加密货币在复苏的路途上凭借稳健的涨幅和深厚的市场基础，重新定义了自身在加密货币市场版图中的位置与权重。 这一转变并非空穴来风，而是 XRP 等近期，加密货币市场迎来了一波令人瞩目的行情，老牌加密币种纷纷崭露头角，其中 XRP 的表现尤为抢眼。据 MEXC 数据显示，XRP 价格一度飙升，成功突破 1.6 美元大关，创三年多以来新高。 相较于那些由社交驱动、波动性较大的 Meme 币，XRP 等老牌加密货币在复苏的路途上凭借稳健的涨幅和深厚的市场基础，重新定义了自身在加密货币市场版图中的位置与权重。 这一转变并非空穴来风，而是 XRP 等
新手学院/Learn/精选内容/多重利好下复...重塑市场地位

多重利好下复苏，XRP强势重塑市场地位

2025年7月16日MEXC
0m
#行业热门
瑞波币
XRP$2.5356+12.09%
Memecoin
MEME$0.001715+9.72%
ETHW
ETHW$0.9009+7.76%
Core DAO
CORE$0.2198+7.53%
Intuition
TRUST$0.2016-1.61%


近期，加密货币市场迎来了一波令人瞩目的行情，老牌加密币种纷纷崭露头角，其中 XRP 的表现尤为抢眼。据 MEXC 数据显示，XRP 价格一度飙升，成功突破 1.6 美元大关，创三年多以来新高。


相较于那些由社交驱动、波动性较大的 Meme 币，XRP 等老牌加密货币在复苏的路途上凭借稳健的涨幅和深厚的市场基础，重新定义了自身在加密货币市场版图中的位置与权重。

这一转变并非空穴来风，而是 XRP 等老牌加密货币多重优势与机遇交织下的必然结果。XRP 的领涨势头，实则是对其背后复杂因素综合作用的直接反映。

SEC主席换将，多年诉讼或将结束


随着美国证券交易委员会（SEC）主席即将更迭，多年悬而未决的 Ripple 案迎来了新的转机。自 2020 年 12 月起，Ripple 公司便陷入了与 SEC 的漫长诉讼之中，SEC 指控瑞波公司自 2013 年起，通过未注册的证券——XRP 筹集了高达 13 亿美元的资金。然而，随着法院对 Ripple 销售 XRP 行为裁决的逐步清晰，Ripple 在法律上取得了部分胜利。法院认定在二级市场上销售 XRP 不构成证券发行。

近日，SEC 试图就 Analisa Torres 法官关于 XRP 的最新裁决提起上诉，但 SEC 主席 Gary Gensle 即将离职的消息为市场注入了新的活力。投资者普遍预期，针对 Ripple 等公司的诉讼可能会因此软化、和解甚至撤销。这种监管立场的微妙变化，无疑为 XRP 的复苏营造了一个更为有利的外部环境。

ETF之路渐趋明朗，为XRP资产增添新动力


随着监管环境的逐步放宽，多家机构正积极谋求推出与 XRP 相关的 ETF（交易型开放式指数基金）产品，XRP 的市场地位再添一把火。

Bitwise 率先于 10 月 2 日向 SEC 提交了 XRP ETF 的 S-1 申请，该公司目前已成功管理着比特币 ETF BITB 和以太坊 ETF ETHW。紧接着，10 月 8 日，加密投资公司 Canary Capital 也向 SEC 递交了现货 XRP ETF 的申请，并透露将利用芝加哥商品交易所（CME）的 CF Ripple 指数（一款实时价格基准产品）来追踪 XRP 价格。此后，21Shares 于 11 月 2 日也向美国 SEC 提交了 XRP ETF——“21Shares Core XRP TRUST”的申请。而 Ripple 更是动作频频，于 11 月 26 日宣布将推出 XRP Ledger 上的首个代币化货币市场基金，即将其合作伙伴 abrdn 的 47.7 亿美元流动性基金进行代币化。

彭博 ETF 分析师 James Seyffart 预测，到 2025 年，新任 SEC 领导层可能会对加密货币采取更为开放的态度，届时或将允许 ETF 产品加入质押功能。这一系列积极信号，已经显著减轻了市场对 XRP 合法性问题的担忧。加之比特币现货 ETF 和以太坊现货 ETF 相继获批，XRP ETF 的申请热潮也展现出极高的成功潜力，预示着其在加密金融领域的进一步融合与认可。

市场需求，投资者信心增强


随着 Ripple 法律诉讼的积极进展以及监管环境的显著改善，市场对 XRP 的信心正逐步恢复并日益增强。投资者们开始重新评估其内在价值，并涌入市场进行布局，这种资金的流动进一步加速了 XRP 的复苏进程。

据有关数据显示，截至 11 月 18 日，山寨币的周交易量自 2021 年以来首次突破了 3000 亿美元的大关，这一数据不仅彰显了市场交易的活跃度，也反映了投资者对老牌加密货币信心的显著提升。值得注意的是，在这一波交易量飙升的浪潮中，DOGEXRPSOLPEPE 等四大代币的交易量占据了总交易量的 60%，它们的表现尤为抢眼，成为了市场关注的焦点。


如何在 MEXC 上参与 XRP？


MEXC 专注于为用户提供安全、高效、便捷的加密货币交易服务。作为行业内的佼佼者，MEXC 不仅拥有丰富的交易品种，包括 BTCETHXRP 等众多加密货币，还以其先进的交易技术、严格的安全措施以及优质的客户服务赢得了广大投资者的信赖。对于想要参与 XRP 交易的投资者来说，MEXC 无疑是一个理想的选择。

以 MEXC APP 为例，如何在平台上交易 XRP 代币？

第一步：登陆 MEXC App，点击【交易】；
第二步：点击【现货交易】，点击交易对后直接搜索【XRP/USDT】；
第三步：点击【买入XRP】。



免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。





热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金