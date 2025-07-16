4 月 27 日晚间，一条关于“美国证券交易委员会 (SEC) 已批准 ProShares Trust 推出三只 XRP 期货交易所交易基金（ETF）”的新闻在市场上迅速传播。由于原文的措辞为统称类别“XRP ETF”，不少用户一度误以为这是继 BTC 现货ETF、ETH 现货 ETF 后，首只美国山寨币现货 ETF 的获批，激起市场短时情绪波动。 然而，这场看似轰动的新闻最终被证实为一场“乌龙”4 月 27 日晚间，一条关于“美国证券交易委员会 (SEC) 已批准 ProShares Trust 推出三只 XRP 期货交易所交易基金（ETF）”的新闻在市场上迅速传播。由于原文的措辞为统称类别“XRP ETF”，不少用户一度误以为这是继 BTC 现货ETF、ETH 现货 ETF 后，首只美国山寨币现货 ETF 的获批，激起市场短时情绪波动。 然而，这场看似轰动的新闻最终被证实为一场“乌龙”
XRP 期货 ETF 获批：加密市场“乌龙”背后的行业变局

2025年7月16日MEXC
4 月 27 日晚间，一条关于“美国证券交易委员会 (SEC) 已批准 ProShares Trust 推出三只 XRP 期货交易所交易基金（ETF）”的新闻在市场上迅速传播。由于原文的措辞为统称类别“XRP ETF”，不少用户一度误以为这是继 BTC 现货ETF、ETH 现货 ETF 后，首只美国山寨币现货 ETF 的获批，激起市场短时情绪波动。


然而，这场看似轰动的新闻最终被证实为一场“乌龙”—— ProShares 即将推出的并非现货 ETF，而是三只基于期货的XRP 杠杆或反向 ETF。但是也从侧面折射出加密市场对 XRP ETF 的敏感神经，尤其是现货 ETF 的获批前景。

1. ProShares 三只 XRP 期货 ETF 的真实面貌


ProShares 的 三只 XRP 期货 ETF 均基于芝加哥商品交易所（CME）的 XRP 期货合约，通过掉期协议实现价格敞口，而非直接持有 XRP 代币。

根据公开信息，ProShares 于 4 月 30 日推出的三只新基金分别为：Ultra XRP ETF（提供 2 倍杠杆的 XRP 期货敞口）、Short XRP ETF（提供 1 倍反向的 XRP 期货敞口）和 Ultra Short XRP ETF（提供 2 倍反向的 XRP 期货敞口）。这些 ETF 基于期货合约，允许投资者在不持有 XRP 代币的情况下押注其价格走势。

2. XRP 衍生品阵容的扩充与影响


2.1 XRP衍生品阵容的扩充与影响


ProShares 三只 XRP 期货 ETF 的推出，标志着 XRP 衍生品市场的进一步扩容。与现货 ETF 不同，期货 ETF 提供的是对 XRP 期货合约价格波动的敞口，而非直接持有 XRP 代币。这种设计使得投资者能够在不直接接触底层资产的情况下，参与 XRP 市场的价格波动，为市场提供了更多的交易策略选择。并且，从资金流动和价值投资的角度来看，期货 ETF 的推出是满足了短线交易者和杠杆投资者的需求。

2.2 全球首只 XRP 现货 ETF 在巴西上市


值得一提的是，在美国市场还在等待 XRP 现货 ETF 获批之际，全球首只与 XRP 挂钩的现货 ETF 已于 4 月 25 日在巴西证券交易所 B3 开始交易。该 ETF 由 Hashdex 发行，Genial Investimentos 管理，代码为 XRPH11，追踪纳斯达克 XRP 参考价格指数。据 Hashdex 称，该 ETF 将至少 95%的净资产配置 XRP。这一举措不仅为巴西投资者提供了直接投资 XRP 的渠道，也进一步提升了 XRP 在全球金融体系中的接受度。

3. XRP 现货 ETF的获批前景与挑战


3.1 XRP 现货 ETF 的市场期待


尽管 XRP 期货 ETF 的推出为市场提供了更多的交易选择，但从中长期资金流动和价值投资的角度来看，真正的焦点仍在于现货 XRP ETF的最终批准。现货 ETF 的推出，将使得更多传统投资者能够便捷地参与 XRP 市场，为市场带来更多的增量资金。彭博社高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 曾表示，尽管现货 XRP ETF 尚未获批，但获批的概率相当高


3.2 监管环境的挑战


然而，XRP 现货 ETF 的获批并非易事。SEC 对加密货币市场的监管态度一直较为谨慎，尤其是在涉及现货 ETF 方面。此前，SEC 已多次推迟或拒绝批准比特币现货 ETF 和以太坊现货 ETF 申请。对于 XRP 而言，其面临的监管挑战可能更为复杂。一方面，XRP 的法律地位在美国尚未完全明确，Ripple 与 SEC 之间的法律纠纷仍在持续；另一方面，XRP 的市场规模和流动性相对较小，可能难以满足 SEC 对 ETF 流动性、透明度和投资者保护等方面的要求。

3.3 资产管理公司的布局与竞争


尽管面临监管挑战，但多家资产管理公司仍在积极布局 XRP 现货 ETF 市场。除了 ProShares 外，Grayscale、21Shares 和 Bitwise 等资产管理公司也提出了类似的现货基金申请。这些公司的参与，不仅加剧了市场竞争，也推动了 XRP 现货 ETF 获批进程的加速。

4. XRP 现货 ETF 对市场的长期影响


XRP 现货 ETF的推出，将在多个维度上对 XRP 市场产生深远影响，显著提升其市场流动性与透明度，并推动 XRP 在全球金融体系中的融合进程。

通过 ETF 这一金融工具，更多传统投资者将能够便捷地踏入 XRP 市场，为市场注入源源不断的增量资金，从而有效提升市场的流动性。与此同时，ETF 的运作机制将促使市场参与者更加聚焦于 XRP 的基本面与价格走势，进而提高市场的整体透明度。随着 ETF 交易活动的日益活跃，市场将能够更精准地映射 XRP 的供需关系与价格动态，有助于减少市场操纵行为和价格波动，为市场带来更高的稳定性和可持续性。

一旦 XRP 现货 ETF 得以获批，XRP 融入全球金融市场的步伐将加快，能够更顺畅地与其他传统金融资产构建紧密联系。

5. 结语：期待与挑战并存


ProShares 推出的三只 XRP 期货 ETF 虽引发了市场误读风波，却也意外地为 XRP 吸引了更多关注，提升了其在全球金融体系中的认可度。不过，XRP 现货 ETF 的获批之路仍充满挑战，监管环境的不确定性以及日益激烈的市场竞争都是其必须面对的难题。但随着这些挑战逐渐被攻克，市场持续发展，XRP ETF 有望在加密货币市场中扮演更为关键的角色，为投资者提供更多机遇与选择。

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

