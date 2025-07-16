XRP 期货 ETF 获批：加密市场“乌龙”背后的行业变局

4 月 27 日晚间，一条关于“美国证券交易委员会 ( SEC ) 已批准 ProShares Trust 推出三只 XRP 期货交易所交易基金（ETF）”的新闻在市场上迅速传播。由于原文的措辞为统称类别“XRP ETF”，不少用户一度误以为这是继 BTC 现货ETF、 ETH 现货 ETF 后，首只美国山寨币现货 ETF 的获批，激起市场短时情绪波动。









然而，这场看似轰动的新闻最终被证实为一场“乌龙”—— ProShares 即将推出的并非现货 ETF，而是三只基于期货的XRP 杠杆或反向 ETF。但是也从侧面折射出加密市场对 XRP ETF 的敏感神经，尤其是现货 ETF 的获批前景。









ProShares 的 三只 XRP 期货 ETF 均基于芝加哥商品交易所（CME）的 XRP 期货合约，通过掉期协议实现价格敞口，而非直接持有 XRP 代币。





根据公开信息，ProShares 于 4 月 30 日推出的三只新基金分别为：Ultra XRP ETF（提供 2 倍杠杆的 XRP 期货敞口）、Short XRP ETF（提供 1 倍反向的 XRP 期货敞口）和 Ultra Short XRP ETF（提供 2 倍反向的 XRP 期货敞口）。这些 ETF 基于期货合约，允许投资者在不持有 XRP 代币的情况下押注其价格走势。













ProShares 三只 XRP 期货 ETF 的推出，标志着 XRP 衍生品市场的进一步扩容。与现货 ETF 不同，期货 ETF 提供的是对 XRP 期货合约价格波动的敞口，而非直接持有 XRP 代币。这种设计使得投资者能够在不直接接触底层资产的情况下，参与 XRP 市场的价格波动，为市场提供了更多的交易策略选择。并且，从资金流动和价值投资的角度来看，期货 ETF 的推出是满足了短线交易者和杠杆投资者的需求。









值得一提的是，在美国市场还在等待 XRP 现货 ETF 获批之际，全球首只与 XRP 挂钩的现货 ETF 已于 4 月 25 日在 巴西证券交易所 B3 开始交易。该 ETF 由 Hashdex 发行，Genial Investimentos 管理，代码为 XRPH11，追踪纳斯达克 XRP 参考价格指数。据 Hashdex 称，该 ETF 将至少 95%的净资产配置 XRP。这一举措不仅为巴西投资者提供了直接投资 XRP 的渠道，也进一步提升了 XRP 在全球金融体系中的接受度。

























然而，XRP 现货 ETF 的获批并非易事。SEC 对加密货币市场的监管态度一直较为谨慎，尤其是在涉及现货 ETF 方面。此前，SEC 已多次推迟或拒绝批准 比特币 现货 ETF 和 以太坊 现货 ETF 申请。对于 XRP 而言，其面临的监管挑战可能更为复杂。一方面，XRP 的法律地位在美国尚未完全明确，Ripple 与 SEC 之间的法律纠纷仍在持续；另一方面，XRP 的市场规模和流动性相对较小，可能难以满足 SEC 对 ETF 流动性、透明度和投资者保护等方面的要求。









尽管面临监管挑战，但多家资产管理公司仍在积极布局 XRP 现货 ETF 市场。除了 ProShares 外，Grayscale、21Shares 和 Bitwise 等资产管理公司也提出了类似的现货基金申请。这些公司的参与，不仅加剧了市场竞争，也推动了 XRP 现货 ETF 获批进程的加速。









XRP 现货 ETF的推出，将在多个维度上对 XRP 市场产生深远影响，显著提升其市场流动性与透明度，并推动 XRP 在全球金融体系中的融合进程。





通过 ETF 这一金融工具，更多传统投资者将能够便捷地踏入 XRP 市场，为市场注入源源不断的增量资金，从而有效提升市场的流动性。与此同时，ETF 的运作机制将促使市场参与者更加聚焦于 XRP 的基本面与价格走势，进而提高市场的整体透明度。随着 ETF 交易活动的日益活跃，市场将能够更精准地映射 XRP 的供需关系与价格动态，有助于减少市场操纵行为和价格波动，为市场带来更高的稳定性和可持续性。





一旦 XRP 现货 ETF 得以获批，XRP 融入全球金融市场的步伐将加快，能够更顺畅地与其他传统金融资产构建紧密联系。









ProShares 推出的三只 XRP 期货 ETF 虽引发了市场误读风波，却也意外地为 XRP 吸引了更多关注，提升了其在全球金融体系中的认可度。不过，XRP 现货 ETF 的获批之路仍充满挑战，监管环境的不确定性以及日益激烈的市场竞争都是其必须面对的难题。但随着这些挑战逐渐被攻克，市场持续发展，XRP ETF 有望在加密货币市场中扮演更为关键的角色，为投资者提供更多机遇与选择。





