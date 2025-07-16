什么是 WorldShards？如何玩 MMORPG NFT 游戏新手指南

在众多 MMORPG 游戏中，WorldShards 以其独特的设定和创新的玩法脱颖而出。这款由 LowKick Games 开发的沙盒多人在线角色扮演游戏，将玩家带入了一个名为 Murrlandia 的奇幻世界。在这里，玩家不仅可以自由探索、战斗和建造，还能通过区块链技术真正拥有游戏中的资产。本文将全面介绍 WorldShards 的世界观、玩法、经济系统以及代币机制，带您深入了解这个充满魅力的在众多 MMORPG 游戏中，WorldShards 以其独特的设定和创新的玩法脱颖而出。这款由 LowKick Games 开发的沙盒多人在线角色扮演游戏，将玩家带入了一个名为 Murrlandia 的奇幻世界。在这里，玩家不仅可以自由探索、战斗和建造，还能通过区块链技术真正拥有游戏中的资产。本文将全面介绍 WorldShards 的世界观、玩法、经济系统以及代币机制，带您深入了解这个充满魅力的
在众多 MMORPG 游戏中，WorldShards 以其独特的设定和创新的玩法脱颖而出。这款由 LowKick Games 开发的沙盒多人在线角色扮演游戏，将玩家带入了一个名为 Murrlandia 的奇幻世界。在这里，玩家不仅可以自由探索、战斗和建造，还能通过区块链技术真正拥有游戏中的资产。本文将全面介绍 WorldShards 的世界观、玩法、经济系统以及代币机制，带您深入了解这个充满魅力的虚拟世界。

1. 什么是 WorldShards？


WorldShards 是一款结合了沙盒元素和区块链技术的 MMORPG 游戏。游戏设定在一个被灾难性事件撕裂成无数浮空岛屿的世界——Murrlandia。玩家将在这个世界中扮演探索者的角色，寻找失落的秘密，对抗入侵的敌人，并努力重建这个破碎的世界。游戏取消了传统的等级和职业系统，转而采用装备和技能的组合，让玩家根据自己的喜好自由发展。

2. WorldShards 的主要特点


WorldShards 在传统 MMORPG 的基础上，融入了多项创新元素，使其在众多游戏中独树一帜。

1）无等级进程系统：游戏摒弃了传统的等级和职业限制，玩家的成长完全取决于所选择的装备和技能组合。
2）动态战斗机制：战斗系统强调策略性，玩家可以通过不同的武器和装备组合，采用正面攻击、潜行、使用道具等多种方式对抗敌人。
3）浮空岛屿建造：每位玩家都拥有一个属于自己的浮空岛屿，可以在上面建造家园、设置工作台、加工资源和制作装备。
4）玩家驱动的经济系统：游戏构建了一个由玩家驱动的经济系统，强调资源的采集、加工和交易。
5）区块链资产所有权：通过区块链技术，玩家可以真正拥有游戏中的资产，包括岛屿、装备和代币等。

3. 如何玩 WorldShards 游戏


要开始您的 WorldShards 之旅，您需要了解以下几个步骤：

1）获取访问密钥：WorldShards 目前处于早期访问阶段，玩家需要通过 OpenLoot 平台购买访问密钥，或拥有创始人收藏品以获得进入权限。

2）选择发展路径：游戏的无等级进程系统确保您不受职业或技能树的限制。无论您想专注于制作、战斗还是探索，都可以自由决定自己的发展方向。

3）获取装备：您的装备和物品选择定义了您的游戏风格。使用各种武器和装备组合，发展您偏好的战斗策略。

4）建造和自定义浮空岛屿：每位玩家拥有一个浮空岛屿，作为个人基地。您可以收集资源、制作物品，并装饰您的岛屿，以展现您的风格。

5）参与任务和社交活动：加入公会，参与合作PvE任务，或探索地下城以获取奖励。首都城市提供了一个社区互动、交易和结盟的场所。

4. WorldShards 的经济概况


WorldShards 构建了一个由玩家驱动的经济系统，强调资源的采集、加工和交易。玩家可以通过探索岛屿、完成任务和击败敌人来获取资源，然后在自己的岛屿上加工成各种装备和物品。这些物品可以用于自身使用，也可以在游戏内的拍卖行进行交易。

游戏中的经济系统还引入了“古代裂隙”（Ancient Rifts）机制，玩家可以通过收集和加工这些裂隙来提升装备的稀有度和属性，从而在市场中获得更高的价值。此外，游戏还计划在 2025 年第二季度推出拍卖系统，进一步促进玩家之间的交易和经济活动。

5. WorldShards 代币：SHARDS


SHARDS 是游戏内的主要代币，采用社区驱动的公平发行机制，总供应量为 50 亿枚，分六年逐步释放。其中，60% 用于奖励玩家，25% 用于生态系统发展和流动性，15% 用于市场营销和社区建设。


5.1 代币 SHARDS 的获取方式


玩家可以通过以下方式获得 SHARDS 代币：
随机掉落：当你装备了带有“吸引力（Attraction Force）”效果的收藏品，并在游戏中进行一些特定操作时，比如打怪、采集资源或打开宝箱，就有机会随机获得代币。
导入加密钱包：你也可以通过自己的加密货币钱包，把 SHARDS 代币直接导入到游戏里使用。

5.2 代币 SHARDS 的用途


SHARDS 代币在游戏中有多种用途，包括：
提升收藏品属性（Improving Collectible Item Stats）：当收藏品升级时，“幸运值”这一属性不会自动提升，需要单独强化。
提升稀有度（Upgrading Rarity）：你可以通过提升收藏品的稀有度来增强它的属性和表现。
加工裂隙资源（Processing Rifts）：裂隙是一种可以用来提升物品稀有度的资源，但必须先经过加工才能使用。
购买稀有物品（Purchasing Rare Items）：你可以使用 SHARDS 代币在游戏内购买各种稀有道具。
重置装备属性（Re-roll Item Stats）：装备上的属性可以通过消耗代币来重新随机生成，以追求更好的数值或搭配。
代币交易（Trading）：SHARDS 是一种加密货币，玩家可以将其从游戏中提取出来，并在加密货币交易所进行买卖。
玩家还可以通过 Open Loot 平台将 SHARDS 代币提取到个人的加密货币钱包，并在外部交易所进行交易。


WorldShards 以其独特的世界观、自由的玩法和创新的经济系统，为玩家提供了一个充满可能性的虚拟世界。无论你是喜欢探索、战斗、建造还是交易，这款游戏都能满足你的需求。随着游戏的不断发展和社区的壮大，WorldShards 有望成为区块链游戏领域的佼佼者。现在就加入这个奇幻的世界，开启你的 Murrlandia 之旅吧！

