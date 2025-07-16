在加密货币市场的风云变幻中，每一个新兴概念都可能成为引爆市场的热点。回望过去，从「DeFi Summer」到「NFT & GameFi Summer」再到「元宇宙」，每一个概念都影响了加密市场的格局。近年来，“DePIN”正逐渐成为市场关注的焦点，吸引了大量资本的涌入和追捧。Messari 的研究报告更是大胆预测，到 2028 年，DePIN 的市场规模有望达到 3.5 万亿美元。 那么，面对如此在加密货币市场的风云变幻中，每一个新兴概念都可能成为引爆市场的热点。回望过去，从「DeFi Summer」到「NFT & GameFi Summer」再到「元宇宙」，每一个概念都影响了加密市场的格局。近年来，“DePIN”正逐渐成为市场关注的焦点，吸引了大量资本的涌入和追捧。Messari 的研究报告更是大胆预测，到 2028 年，DePIN 的市场规模有望达到 3.5 万亿美元。 那么，面对如此
新手学院/Learn/精选内容/资本热捧下的D...一个爆点吗？

资本热捧下的DePIN会是下一个爆点吗？

2025年7月16日MEXC
0m
#行业热门
DeFi
DEFI$0.00085+8.97%
NFT
NFT$0.0000004003-0.02%
Sleepless AI
AI$0.06455+5.69%
ZeroLend
ZERO$0.000009012-5.38%
peaq network
PEAQ$0.07528+6.02%

在加密货币市场的风云变幻中，每一个新兴概念都可能成为引爆市场的热点。回望过去，从「DeFi Summer」到「NFT & GameFi Summer」再到「元宇宙」，每一个概念都影响了加密市场的格局。近年来，“DePIN”正逐渐成为市场关注的焦点，吸引了大量资本的涌入和追捧。Messari 的研究报告更是大胆预测，到 2028 年，DePIN 的市场规模有望达到 3.5 万亿美元。

那么，面对如此广阔的市场前景，DePIN 是否能成为加密货币市场的下一个爆点呢？这无疑是众多投资者和从业者都在密切关注的问题。

DePIN的发展现状


DePIN，即去中心化物理基础设施网络，是一种利用区块链技术激励用户共享和管理物理基础设施的新型网络模式。它涵盖了计算、存储、网络、传感器、能源等多个领域，旨在通过去中心化的方式提高资源利用效率，降低运营成本，并促进技术创新。

当前，DePIN 领域已初具规模，整体市场市值已接近 212.3 亿美元，较年初增长了17.1%。DePINscan 数据显示，截至 8 月，DePIN 类项目数量约为 276 个，主要分为 AI 、无线、能源、服务、传感器、数据和计算等类别；并且DePIN 的竞争格局呈现出明显的头部效应，排名前十的项目市值占比约 80.5% ，达 170.8 亿美元。



资本入局，加速推进DePIN 市场演变


今年，DePIN 项目风险投资显著回暖。各大投资机构纷纷设立大额 DePIN 专项基金，如 Borderless Capital 的 1 亿美元基金、Hodler Investments 与 Gewan Holding 联合的 5 亿美元基金，以及 Bitrue Ventures 的 4000 万美元基金等；与此同时，SOLLONG 基金会、Lemniscap 等也宣布巨额融资计划，专注于 DePIN 及 Web3 早期项目的培育。

随着资本蜂拥而入，DePIN 市场正经历着快速的增长期。这股强大的资本洪流催生了众多 DePIN 新星，包括可再生能源领域的 Project Zero 获 1200 万美元融资、航班跟踪网络 Wingbits 的 350 万美元种子轮融资，以及 Solana上的 Andrena 项目和 Base 系 Daylight 项目分别完成的 1800 万和 900 万美元融资。此外，Verida、Peaq、Blockless 等项目也通过多轮融资实现了快速发展，总额达数千万美元。

为何 DePIN 备受瞩目与期待？


DePIN 之所以能够引发广泛的期待与瞩目，根源在于其创新性地融合了加密激励机制、去中心化架构以及社区中心化管理模式，为传统基础设施的融资、运营与治理带来了革命性的变革。

  • DePIN 凭借其独特的加密激励机制，为那些资本密集且维护成本高昂的基础设施项目开辟了一条更为高效与灵活的资金配置途径。通过去中心化的方式运作，DePIN 能够摆脱对传统资金模式的依赖，实现资源的灵活调度与优化配置，进而催生出更具市场竞争力的服务与产品，满足了社会对于高效、便捷基础设施的迫切需求。
  • DePIN 网络构建了一个高度冗余的分布式系统，通过在多个节点上分散存储数据与服务，增强系统的稳定性与可靠性。这种设计确保了即使面对单点故障或网络波动，整个网络仍能保持平稳运行，为基础设施的稳定运行提供了坚实保障。
  • DePIN 采用了社区中心化的管理方法，赋予了地方社区对其网络管理的直接参与权，使得资源分配与维护决策能够贴近基层、贴近实际需求。这种社区主导的管理模式，为基础设施的治理与运营注入了新的活力与动力，也为未来城市治理与公共服务提供了宝贵的借鉴与启示。

写在最后


尽管 DePIN 迎来了资本的扎堆入局，但我们也必须要正视其面临的不确定性。评级机构穆迪在报告中也指出广泛采用 DePIN 也会面临一些不可忽视的问题，譬如法律监管和互操作性问题、网络安全风险等多种风险。

在此背景下，MEXC 敏锐地捕捉到了市场对 DePIN 领域的浓厚兴趣与潜在需求，不仅上线了丰富的 DePIN 项目，还特别设立了 DePIN 专区，为投资者提供更加多元化的交易选择。同时，MEXC 还推出了超低手续费用，降低了用户的交易成本。



资本热捧下的 DePIN 市场正展现出巨大的潜力和活力。至于 DePIN 能否真正成为下一个市场瞩目的焦点与爆点，MEXC 将保持高度的关注，紧密追踪其每一步发展动态。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

什么是 375ai（EAT）？全球首个去中心化边缘数据智能网络完整解析

TL;DR1）去中心化边缘智能：375ai 构建了全球首个去中心化边缘数据智能网络，在数据源头进行实时AI处理和分析。2）双产品矩阵：通过 375EDGE 专业节点和 375GO 移动应用，覆盖从企业级到个人用户的完整数据采集场景。3）隐私优先设计：所有数据在边缘端匿名化处理，确保用户隐私安全的同时提供高质量数据洞察。4）EAT 代币激励：推出 EAT 代币空投计划，用户通过部署节点或使用应用贡献

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金