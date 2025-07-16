资本热捧下的DePIN会是下一个爆点吗？

在加密货币市场的风云变幻中，每一个新兴概念都可能成为引爆市场的热点。回望过去，从「DeFi Summer」到「NFT & GameFi Summer」再到「元宇宙」，每一个概念都影响了加密市场的格局。近年来，“DePIN”正逐渐成为市场关注的焦点，吸引了大量资本的涌入和追捧。Messari 的研究报告更是大胆预测，到 2028 年，DePIN 的市场规模有望达到 3.5 万亿美元。





那么，面对如此广阔的市场前景，DePIN 是否能成为加密货币市场的下一个爆点呢？这无疑是众多投资者和从业者都在密切关注的问题。









DePIN，即去中心化物理基础设施网络，是一种利用区块链技术激励用户共享和管理物理基础设施的新型网络模式。它涵盖了计算、存储、网络、传感器、能源等多个领域，旨在通过去中心化的方式提高资源利用效率，降低运营成本，并促进技术创新。





当前，DePIN 领域已初具规模，整体市场市值已接近 212.3 亿美元，较年初增长了17.1%。DePINscan 数据显示，截至 8 月，DePIN 类项目数量约为 276 个，主要分为 AI 、无线、能源、服务、传感器、数据和计算等类别；并且DePIN 的竞争格局呈现出明显的头部效应，排名前十的项目市值占比约 80.5% ，达 170.8 亿美元。













今年，DePIN 项目风险投资显著回暖。各大投资机构纷纷设立大额 DePIN 专项基金，如 Borderless Capital 的 1 亿美元基金、Hodler Investments 与 Gewan Holding 联合的 5 亿美元基金，以及 Bitrue Ventures 的 4000 万美元基金等；与此同时，SOLLONG 基金会、Lemniscap 等也宣布巨额融资计划，专注于 DePIN 及 Web3 早期项目的培育。





随着资本蜂拥而入，DePIN 市场正经历着快速的增长期。这股强大的资本洪流催生了众多 DePIN 新星，包括可再生能源领域的 Project Zero 获 1200 万美元融资、航班跟踪网络 Wingbits 的 350 万美元种子轮融资，以及 Solana上的 Andrena 项目和 Base 系 Daylight 项目分别完成的 1800 万和 900 万美元融资。此外，Verida、Peaq、Blockless 等项目也通过多轮融资实现了快速发展，总额达数千万美元。









DePIN 之所以能够引发广泛的期待与瞩目，根源在于其创新性地融合了加密激励机制、去中心化架构以及社区中心化管理模式，为传统基础设施的融资、运营与治理带来了革命性的变革。





DePIN 凭借其独特的加密激励机制，为那些资本密集且维护成本高昂的基础设施项目开辟了一条更为高效与灵活的资金配置途径。通过去中心化的方式运作，DePIN 能够摆脱对传统资金模式的依赖，实现资源的灵活调度与优化配置，进而催生出更具市场竞争力的服务与产品，满足了社会对于高效、便捷基础设施的迫切需求。

DePIN 网络构建了一个高度冗余的分布式系统，通过在多个节点上分散存储数据与服务，增强系统的稳定性与可靠性。这种设计确保了即使面对单点故障或网络波动，整个网络仍能保持平稳运行，为基础设施的稳定运行提供了坚实保障。

DePIN 采用了社区中心化的管理方法，赋予了地方社区对其网络管理的直接参与权，使得资源分配与维护决策能够贴近基层、贴近实际需求。这种社区主导的管理模式，为基础设施的治理与运营注入了新的活力与动力，也为未来城市治理与公共服务提供了宝贵的借鉴与启示。









尽管 DePIN 迎来了资本的扎堆入局，但我们也必须要正视其面临的不确定性。评级机构穆迪在报告中也指出广泛采用 DePIN 也会面临一些不可忽视的问题，譬如法律监管和互操作性问题、网络安全风险等多种风险。





在此背景下，MEXC 敏锐地捕捉到了市场对 DePIN 领域的浓厚兴趣与潜在需求，不仅上线了丰富的 DePIN 项目，还特别设立了 DePIN 专区，为投资者提供更加多元化的交易选择。同时，MEXC 还推出了超低手续费用，降低了用户的交易成本。









资本热捧下的 DePIN 市场正展现出巨大的潜力和活力。至于 DePIN 能否真正成为下一个市场瞩目的焦点与爆点，MEXC 将保持高度的关注，紧密追踪其每一步发展动态。





