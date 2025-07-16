Meme 代币 PAIN 为何爆火？80% 退款、名人背书与互联网迷因的加密狂欢





在加密货币市场中，迷因币（Memecoin）已成为一种独特的现象，结合网络文化与金融技术，引发广泛关注。近期，灵感来自网络迷因人物“Hide the Pain Harold”的 PAIN，掀起了市场热潮。本文将带您了解 PAIN 的起源、预售表现、挑战以及未来发展潜力。









PAIN 的诞生得益于匈牙利工程师 András István Arató。Arató 的迷因之路始于 2010 年左右，当时他在一次业余摄影会上拍摄了一系列形象照。这些照片被图片库网站购买，并作为商业用途的素材。随著时间推移，这些图片被全球网友发掘，其中 Arató 露出微笑，却带有一丝苦涩与无奈的表情，特别受到欢迎，成为了“Hide the Pain Harold”迷因的核心元素，也成为全球网友表达“强颜欢笑”的经典象征。2025 年，Arató 与 Memeland 团队合作，推出了 PAIN ，将这一迷因转化为加密货币项目。









PAIN 的成功離不開名人效應的推動。除了 András István Arató 本人積極參與推廣外，該項目還受到了其他知名人士的關注。例如，2024 年 10 月，Arató 在幣安（Binance）舉辦的區塊鏈週期間，與幣安創始人趙長鵬（CZ）合影，該照片在社交媒體上廣泛傳播，為 PAIN 帶來了更多關注。 此外，Memeland 的支持也為 PAIN 增添了影響力，該平台多次在官方渠道為 PAIN 進行宣傳，擴大了其影響範圍。此外，9GAG 的創始人 Ray Chan 透過 Memeland 間接參與了 PAIN 的推廣。他曾在相關活動中提到迷因文化與區塊鏈技術的結合，並以幽默的方式支持項目。

















PAIN 的预售吸引了众多投资者的关注，成为加密市场的亮点。在短短 48 小时内，该项目筹集约 185,976 SOL（约 3,800 万美元），远超其他热门迷因币，例如 SLERF（约 1,000 万美元） 和 BOME（约 180 万美元），分别是它们的 3.8 倍和 21 倍，创下迷因币市场的新纪录。这一表现不仅反映了迷因文化的吸引力，也显示出市场对 PAIN 的期待。

然而，为了进一步加强与社群的信任，PAIN 团队宣布了一项大规模的退还计划。尽管筹集了庞大的资金，团队决定将 80% 的募资款项退还给参与者，仅保留 20% 的资金作为项目启动所需，包括流动性提供、平台上线以及潜在的上市费用等必要支出。这一举措被认为是专案团队对社区承诺的象征，展现了高度透明的管理方式。与多数 Meme 项目“募资即跑路”形成对比，PAIN 的这种以社区为核心的策略，有助于大幅提升其信誉与形象。









PAIN 的出现，象征著迷因文化与加密技术的融合在不断深化。凭借“Hide the Pain Harold”的全球影响力，PAIN 成功在迷因币市场中站稳脚跟。其透明的运营方式，尤其是退还 80% 募资款项的举措，向社群展示了负责任的态度，并在充满骗局和泡沫的加密市场中树立了良好的口碑。



