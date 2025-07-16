美国比特币战略储备何时成型？关注2025年的关键进展

自特朗普在2024年11月初成功胜选以来，关于其承诺的“美国比特币战略储备”计划成为加密货币市场的焦点。这一战略储备不仅可能重塑比特币的市场格局，还可能对全球金融体系产生深远影响。市场普遍关注特朗普能否兑现承诺，以及这一计划何时能够落地。









“比特币战略储备”并非特朗普竞选期间才提出的概念。早在2024年7月31日，参议员 Cynthia Lummis 便提出了《美国比特币战略储备法案》（Bitcoin Act of 2024）。该法案建议美国政府每年购入20万个比特币，并计划在五年内积累至100万个比特币。这一法案为特朗普的战略储备计划奠定了理论基础，并提供了初步实施框架。





特朗普在竞选过程中也承诺将成为“加密货币总统”，并通过行政命令建立比特币储备，确保加密货币行业获得银行服务，同时成立加密货币委员会。2024年12月17日，比特币政策研究所（Bitcoin Policy Institute，BPI）发布了行政命令草案，建议美国政府将国债资产的1%-5%用于购买*URLS-BTC_USDT*，形成长期储备，并由财政部主导，美联储协作管理。尽管美联储主席鲍威尔对这一计划持谨慎态度，认为此类决策应由国会审议。然而，在特朗普提名的加密友好型财政部长和可能迅速推出的“总统行政命令”支持下，该计划依然具备较大的推进潜力。









由于“比特币战略储备”计划涉及复杂的政策调整和资金管理，其落地不会一蹴而就。特朗普如果选择推动这一计划，将面临两个主要路径：行政命令和国会立法。





2.1 总统行政命令（最快2025年下半年）

总统行政命令是实现比特币战略储备的最快途径。通过行政命令，特朗普可以绕过美联储和国会的反对，迅速推动比特币战略储备的建立。根据比特币政策研究所的草案，行政命令可以指示财政部动用外汇稳定基金（ESF）购入*URLS-BTC_USDT*。然而，这种路径存在一定风险，因为行政命令的执行可能会受到国会调查和立法限制，而且未来的总统可以推翻或修改现行命令，因此其持久性和稳定性较低。





2.2 国会立法（最快2026年下半年）

虽然通过国会立法的路径虽然更为稳妥，但需要经历较长的审批流程。特朗普团队需要通过加密货币委员会进行政策研究和可行性评估，随后提交国会审议。并经过参议院银行委员会的审查、以及众议院，参议院的投票和总统签署后，才可能正式立法。尽管这种路径的法案具有更高的稳定性和法律保障，但可能会面临来自保守派议员的强烈反对，因此落地的时间至少要等到2026年下半年。





根据最新消息，加密行业正积极推动特朗普团队在上任的第一天发布行政命令，启动他承诺的加密货币政策改革，推动加密货币的主流化。如果特朗普选择通过行政命令实施比特币战略储备，最快可能在2025年中旬后见到实际进展。这一举措预计将加速加密货币的合法化进程，并对比特币市场产生深远影响。





在比特币战略储备的推进过程中，以下几个关键时间节点将极大影响政策的实施进度，并可能引发市场波动。





2025年1月20日是特朗普正式就职的日子，这标志着新一任政府的开始。就职演说和初期行政命令的发布将是市场密切关注的焦点。特朗普是否会在就职演讲中提及比特币战略储备计划，或在上任后迅速发布相关行政命令，将直接影响市场对这一计划的预期。





根据时间推算，预计2025年上半年至年中，加密货币委员会将完成对比特币战略储备可行性的研究，并提出相关政策建议和报告。这一阶段的完成标志着比特币战略储备计划正式进入实施阶段。如果特朗普选择通过行政命令推动此计划，预计在此时签署相关命令，正式启动*URLS-BTC_USDT*储备的购入与管理。





在行政命令签署后，美国财政部和美联储等相关部门将开始制定比特币储备的实施细则，涵盖*URLS-BTC_USDT*采购方式、储备比例、资产管理等关键问题。然而，政策实施过程中可能面临来自国会，尤其是保守派议员的强烈反对和干预。因此，尽管行政命令可以加速计划的推进，但其实施可能会遭遇复杂的政治博弈和一定的延迟。





当然，如果比特币储备战略顺利推进并带来预期的经济效益，这一政策有望进一步推动立法进程，从而对全球加密货币市场格局产生深远影响。









作为特朗普的重大承诺之一，“比特币战略储备”尽管仍处于规划阶段，但其潜在影响不容忽视。通过行政命令启动计划可以快速推进，但长期的稳定性和可持续性面临较大挑战；而通过国会立法的路径虽然更为稳固，但复杂的审批程序可能导致落地时间推迟至2026年甚至更晚。无论采取哪种方式，特朗普的承诺和相关政策框架为比特币储备的可行性提供了有力支持，且推动了全球范围内对比特币储备的广泛关注与研究。尽管具体实施细节和时间仍存不确定性，但市场应密切关注关键时间节点，做好相应的准备与调整。









