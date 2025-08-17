什么是ZKJ？数字资产简介

ZKJ到底是什么？为什么你应该关注？ ZKJ 是一种基于区块链的加密货币，为Polyhedra Network提供动力，这是一个专注于推动Web2和Web3生态系统互操作性和可扩展性的去中心化平台。ZKJ于2024年初推出，旨在解决区块链行业中安全、高效和可扩展的跨链通信这一持续存在的挑战。凭借其在零知识证明技术基础上的构建，ZKJ使用户能够在多个区块链之间转移资产和数据，同时确保隐私、高吞吐量和ZKJ到底是什么？为什么你应该关注？ ZKJ 是一种基于区块链的加密货币，为Polyhedra Network提供动力，这是一个专注于推动Web2和Web3生态系统互操作性和可扩展性的去中心化平台。ZKJ于2024年初推出，旨在解决区块链行业中安全、高效和可扩展的跨链通信这一持续存在的挑战。凭借其在零知识证明技术基础上的构建，ZKJ使用户能够在多个区块链之间转移资产和数据，同时确保隐私、高吞吐量和
ZKJ到底是什么？为什么你应该关注？

ZKJ 是一种基于区块链的加密货币，为Polyhedra Network提供动力，这是一个专注于推动Web2和Web3生态系统互操作性和可扩展性的去中心化平台。ZKJ于2024年初推出，旨在解决区块链行业中安全、高效和可扩展的跨链通信这一持续存在的挑战。凭借其在零知识证明技术基础上的构建，ZKJ使用户能够在多个区块链之间转移资产和数据，同时确保隐私、高吞吐量和低交易成本。作为Polyhedra Network的原生代币，ZKJ在生态系统治理和运营框架中发挥着关键作用。

认识团队：谁在构建ZKJ及其过往记录

Polyhedra Network 由一群密码学和区块链专家于2022年创立，这些专家来自领先的科技公司和学术机构。核心团队包括对零知识证明、分布式系统和安全计算的进步做出贡献的研究人员和工程师。他们的使命是通过创新应用密码协议来创建一个解决区块链互操作性瓶颈的平台，这使得Polyhedra Network处于ZK技术的前沿。

自成立以来，Polyhedra Network已取得若干重要里程碑，包括：

  • 从知名风险投资公司筹集了4500万美元的种子轮和私募资金。
  • 在2024年第一季度推出了主网，启用了其核心跨链基础设施的部署。
  • 与主要区块链项目和企业技术提供商建立了战略性合作伙伴关系。

该项目在发布zkBridge协议后获得了广泛关注，这一重大技术突破使Polyhedra Network成为跨链和零知识证明领域的领导者。

ZKJ生态系统：使其运作的产品

Polyhedra Network 生态系统由多个相互连接的产品组成，为寻求安全且可扩展的跨链操作的开发者、企业和最终用户提供全面解决方案。核心产品包括：

  1. zkBridge: Polyhedra Network的主要平台，zkBridge利用零知识证明实现无信任且高效的跨链资产和数据传输。该平台允许用户和开发者在区块链之间以最小延迟和高安全性移动资产，成为Web3空间中互操作性的领先解决方案。
  2. zkDID: 作为一种去中心化身份服务，zkDID通过提供保护隐私的数字身份管理扩展了生态系统。用户可以在多个平台上创建、管理和验证身份，同时保持对其个人数据的控制，利用先进的加密技术确保安全。
  3. zkIndex: 该组件满足了对高效链上数据索引和查询的需求。通过创新地使用零知识证明，zkIndex实现了快速、可扩展且保护隐私的区块链数据访问，支持各种去中心化应用程序。

这些组件共同创造了一个综合环境，其中ZKJ作为实用和治理代币，为网络内的所有交互提供动力，促进了一个自我维持且快速增长的生态系统，巩固了Polyhedra Network在区块链基础设施领域的地位。

ZKJ解决的实际问题（附实例）

目前，区块链行业面临着几个关键挑战，Polyhedra Network旨在通过其创新方法解决这些问题：

  1. 碎片化的互操作性: 用户和开发者在不同区块链之间转移资产和数据时遇到困难，导致高成本、安全风险和有限的可组合性。这影响了DeFi协议、NFT平台和企业解决方案，造成效率低下和错失机会。传统桥接通常缓慢、昂贵且容易受到攻击。
  2. 可扩展性瓶颈: 许多区块链遭受拥堵和高交易费用的困扰，阻碍了大规模采用和无缝用户体验。现有的扩展解决方案往往在安全或去中心化方面妥协，限制了其有效性。
  3. 隐私问题: 链上交易和数据通常是透明的，暴露敏感信息并限制受监管行业的用例。以前对隐私的尝试在性能或可用性方面面临挑战。

Polyhedra Network通过其基于零知识证明的基础设施解决了这些痛点，实现了安全、高效和私密的跨链操作。通过利用先进密码学，Polyhedra Network提供了一个综合解决方案，改变了用户和开发者与区块链生态系统的交互方式，而ZKJ则是这一技术进步的基石。

ZKJ代币经济学：供应、分配及您的收益

ZKJ 设计了一个深思熟虑的代币经济模型，以确保所有利益相关者的长期可持续性和价值：

  • 总供应量: 1,000,000,000 ZKJ（固定供应）
  • 当前流通供应量: 截至2025年8月约为92,000,000 ZKJ（约9%），剩余部分将按照多年计划逐步解锁

ZKJ代币的比例分配：

类别分配比例 (%)
生态系统和网络激励32%
代币购买者28%
基金会储备15%
社区、空投和营销15%
核心贡献者10%
  • 生态系统和网络激励: 32%
  • 代币购买者: 28%（2% TGE前，26% 私募）
  • 基金会储备: 15%
  • 社区、空投和营销: 15%
  • 核心贡献者: 10%

解锁时间表：

  • 大多数类别的解锁期为36个月，除了代币购买者和核心贡献者，后者有更长的锁定期和解锁期（核心贡献者最长可达48个月）

近期解锁：

  • 2025年6月19日，大约1553万ZKJ代币（占当时供应量的5.04%）被解锁，导致近期市场波动

总结：

  • 总供应量: 1,000,000,000 ZKJ
  • 当前流通供应量: ~92,000,000 ZKJ (≈9%)
  • 分配: 见上表
  • 解锁期: 根据类别不同为2-4年

在生态系统中，ZKJ具有多种功能：

  • 交易费用: 用于支付跨链转账和链上操作。
  • 质押和治理: 代币持有者可以参与网络治理并通过质押代币获得奖励。
  • 生态系统激励: 分发给开发者、验证者和用户，以鼓励网络增长和安全。

ZKJ实施了去中心化治理模式，允许代币持有者对协议升级和关键决策进行投票。质押ZKJ为用户提供了赚取奖励和获取额外特权的机会，收益率由网络活动和参与率决定，进一步巩固了Polyhedra Network的社区驱动方法。

底线：ZKJ值得你关注吗？

ZKJ 在区块链互操作性领域是一个创新解决方案，通过其零知识证明技术和强大的跨链基础设施应对关键挑战。凭借其不断发展的生态系统、坚实的技术基础和透明的代币经济学，ZKJ展示了显著潜力，能够改变用户和开发者与去中心化网络互动的方式。作为Polyhedra Network的原生代币，ZKJ不仅是一种数字资产，更是进入旨在克服区块链最紧迫限制的开创性技术框架的途径。

准备开始交易ZKJ了吗？我们的《ZKJ交易完整指南：从入门到实战》为您详细介绍了您需要了解的一切——从ZKJ基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本指南都将为您提供MEXC安全平台上的知识。立即发现如何最大化您的ZKJ潜力！

