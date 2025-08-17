什么是ZKJ？数字资产简介

ZKJ 是一种基于区块链的加密货币，为Polyhedra Network提供动力，这是一个专注于推动Web2和Web3生态系统互操作性和可扩展性的去中心化平台。ZKJ于2024年初推出，旨在解决区块链行业中安全、高效和可扩展的跨链通信这一持续存在的挑战。凭借其在零知识证明技术基础上的构建，ZKJ使用户能够在多个区块链之间转移资产和数据，同时确保隐私、高吞吐量和低交易成本。作为Polyhedra Network的原生代币，ZKJ在生态系统治理和运营框架中发挥着关键作用。
Polyhedra Network 由一群密码学和区块链专家于2022年创立，这些专家来自领先的科技公司和学术机构。核心团队包括对零知识证明、分布式系统和安全计算的进步做出贡献的研究人员和工程师。他们的使命是通过创新应用密码协议来创建一个解决区块链互操作性瓶颈的平台，这使得Polyhedra Network处于ZK技术的前沿。
自成立以来，Polyhedra Network已取得若干重要里程碑，包括：
该项目在发布zkBridge协议后获得了广泛关注，这一重大技术突破使Polyhedra Network成为跨链和零知识证明领域的领导者。
Polyhedra Network 生态系统由多个相互连接的产品组成，为寻求安全且可扩展的跨链操作的开发者、企业和最终用户提供全面解决方案。核心产品包括：
这些组件共同创造了一个综合环境，其中ZKJ作为实用和治理代币，为网络内的所有交互提供动力，促进了一个自我维持且快速增长的生态系统，巩固了Polyhedra Network在区块链基础设施领域的地位。
目前，区块链行业面临着几个关键挑战，Polyhedra Network旨在通过其创新方法解决这些问题：
Polyhedra Network通过其基于零知识证明的基础设施解决了这些痛点，实现了安全、高效和私密的跨链操作。通过利用先进密码学，Polyhedra Network提供了一个综合解决方案，改变了用户和开发者与区块链生态系统的交互方式，而ZKJ则是这一技术进步的基石。
ZKJ 设计了一个深思熟虑的代币经济模型，以确保所有利益相关者的长期可持续性和价值：
ZKJ代币的比例分配：
|类别
|分配比例 (%)
|生态系统和网络激励
|32%
|代币购买者
|28%
|基金会储备
|15%
|社区、空投和营销
|15%
|核心贡献者
|10%
解锁时间表：
近期解锁：
总结：
在生态系统中，ZKJ具有多种功能：
ZKJ实施了去中心化治理模式，允许代币持有者对协议升级和关键决策进行投票。质押ZKJ为用户提供了赚取奖励和获取额外特权的机会，收益率由网络活动和参与率决定，进一步巩固了Polyhedra Network的社区驱动方法。
ZKJ 在区块链互操作性领域是一个创新解决方案，通过其零知识证明技术和强大的跨链基础设施应对关键挑战。凭借其不断发展的生态系统、坚实的技术基础和透明的代币经济学，ZKJ展示了显著潜力，能够改变用户和开发者与去中心化网络互动的方式。作为Polyhedra Network的原生代币，ZKJ不仅是一种数字资产，更是进入旨在克服区块链最紧迫限制的开创性技术框架的途径。
