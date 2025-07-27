什么是XPX？数字资产简介

XPX代币是ProximaX生态系统的原生数字代币，这是一个基于区块链的平台，旨在为数据存储、流媒体和内容分发提供下一代去中心化解决方案。ProximaX于2018年4月推出，旨在解决传统区块链平台的局限性，特别是在可扩展性、数据管理和实际应用方面。通过将区块链与分布式存储、流媒体和数据库服务集成，XPX币使用户能够安全地存储、共享和货币化数据，同时受益于增强的安全性、透明性和成本效益。ProximaX平台的架构适用于从企业数据管理到去中心化内容分发网络的广泛应用。

ProximaX由一群经验丰富的技术专家和区块链先驱于2018年创立，其中包括前NEM.io基金会主席Lon Wong。创始团队汇集了分布式账本技术、云基础设施和企业IT方面的专业知识，旨在创建一个能够弥合区块链与现实商业需求之间差距的平台。他们的愿景是建立一个强大且可扩展的生态系统，利用区块链的优势同时克服其传统的瓶颈。

自成立以来，ProximaX代币已经实现了几个关键的里程碑。这些包括2018年4月成功完成首次代币发行（ICO）、主网的启动以及核心产品的开发，如Sirius Chain和分布式存储解决方案。与技术提供商和企业客户的战略合作进一步巩固了XPX加密项目在去中心化服务领域的创新者地位。

ProximaX (XPX) 生态系统包含多个集成产品，旨在提供一套全面的去中心化服务：

Sirius Chain（主平台） Sirius Chain是ProximaX生态系统的支柱，作为下一代区块链平台运行。它使用户能够部署去中心化应用程序（dApps）、管理数字资产并以高吞吐量和低延迟执行智能合约。该链的架构支持互操作性和可扩展性，使其适合企业和消费者用例。

分布式存储与流媒体服务 ProximaX通过去中心化存储和流媒体解决方案扩展了其核心功能。这些服务允许用户安全地存储和共享文件、流媒体内容以及管理数据，而无需依赖集中式服务器。系统利用分布式节点网络，确保数据冗余、隐私，并对审查或停机具有弹性。

集成数据库与内容分发 该生态系统还具备分布式数据库服务和内容分发网络（CDN）功能。这些组件能够实现高效的数据检索、实时内容分发，并与现有IT基础设施无缝集成。

这些产品共同创造了一个强大的环境，其中XPX币作为实用代币，为所有交易提供动力，激励网络参与，并促进对去中心化服务的访问。

ProximaX (XPX) 平台针对数字服务和数据管理领域中的几个持续挑战：

可扩展性与性能瓶颈 传统区块链通常面临吞吐量有限和交易成本高的问题，这使得它们不适合数据密集型应用。ProximaX通过将区块链与分布式存储和流媒体相结合，为企业和开发者提供了可扩展且经济高效的解决方案。

数据安全与隐私问题 集中式数据存储使用户面临数据泄露、未经授权访问和单点故障等风险。ProximaX的去中心化架构确保数据经过加密、分布存储，并且仅对授权方可用，显著增强了安全性和隐私性。

缺乏实际应用价值 许多区块链项目未能提供除投机交易之外的实际利益。ProximaX加密专注于实际用例，例如安全文件存储、内容流媒体和企业数据管理，为企业和最终用户提供真正的价值。

通过利用其混合技术堆栈，ProximaX提供了一种全面的解决方案，改变了组织和个人与数字资产和数据服务交互的方式。

数字代币XPX (ProximaX) 的总发行量为50亿枚代币。这一数字是在2018年4月项目的首次代币发行（ICO）期间确定的，当时所有50亿枚XPX代币均对外出售。

在ProximaX生态系统中，XPX代币具有多种功能：

交易费用： XPX用于支付Sirius Chain上的交易费用和访问去中心化服务。

XPX用于支付Sirius Chain上的交易费用和访问去中心化服务。 激励与奖励： 存储提供商和节点运营商等网络参与者因贡献资源和维护网络而获得XPX加密奖励。

存储提供商和节点运营商等网络参与者因贡献资源和维护网络而获得XPX加密奖励。 服务访问：用户花费XPX代币以利用生态系统内的存储、流媒体和数据库服务。

在ICO期间，全部50亿枚XPX代币均可供出售。搜索结果中没有关于归属时间表、解锁时间表或后续代币发布的信息。如需更详细的信息，请参考ProximaX官方文档。

XPX实施了一种治理模式，允许代币持有者参与决策过程，例如协议升级和网络提案。此外，用户可以质押XPX代币以支持网络安全并赚取奖励，尽管搜索结果中未提供有关年百分比收益率（APY）或质押机制的具体细节。

ProximaX (XPX)作为去中心化服务领域的一项创新解决方案，通过其集成的区块链、存储和流媒体技术解决了关键挑战。凭借其强大的架构和实际用例，ProximaX代币在改变企业和个人管理和交互数字资产与数据的方式方面具有巨大潜力。