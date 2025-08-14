什么是 Worldcoin (WLD)？数字资产简介

Worldcoin (WLD) 是一种基于区块链的加密货币，为 Worldcoin 去中心化平台提供动力，专注于创建一个每个人都可以访问的全球身份和金融网络。Worldcoin 于 2023 年 7 月推出，旨在解决数字身份验证和公平获取全球经济的挑战。通过其创新的“人格证明”技术，Worldcoin 使用户能够验证其独特身份并参与无国界的金融生态系统，确保全球个人的包容性和隐私[2]。

Worldcoin 由 Sam Altman、Alex Blania 和 Max Novendstern 于 2020 年创立。Sam Altman 作为 OpenAI 的首席执行官而广为人知，在技术和创业领域有着深厚的背景。Alex Blania 拥有物理学和机器学习的专业知识，负责技术开发，而 Max Novendstern 则带来了金融科技领域的经验。创始团队的愿景是创建一个通过区块链和生物识别技术的创新应用，解决数字身份和金融排斥问题的平台。

自成立以来，Worldcoin 已经实现了多个重要里程碑，包括从领先的风投公司筹集了大量资金，于 2023 年 7 月启动主网，并与全球技术和身份组织建立了战略合作伙伴关系。该项目在推出其用于验证独特人类身份的 Orb 生物识别设备后获得了广泛关注，使 Worldcoin 成为去中心化身份和金融包容性领域的先驱。

Worldcoin 生态系统由多个相互关联的产品组成，共同为全球数字身份和金融接入提供全面解决方案。核心产品包括：

1. World App：Worldcoin 生态系统的主要平台，World App 允许用户创建经过验证的数字身份、管理其 WLD 代币并访问去中心化的金融服务。该平台支持安全的用户注册和无缝交易，目前为数百万用户提供身份验证和数字支付服务，成为数字身份领域的领先解决方案。

2. World ID：这项二级服务通过提供保护隐私的人格证明凭据扩展了 Worldcoin 生态系统。用户可以在不泄露个人数据的情况下证明其独特性，从而受益于增强的隐私和安全性。World ID 利用零知识证明为所有参与者创造无缝且安全的体验。

3. The Orb：The Orb 是一种生物识别设备，通过启用安全且防欺诈的身份验证完成了 Worldcoin 生态系统。通过其先进的虹膜扫描技术，The Orb 确保每个用户都是一个独特的个体，支持公平的代币分配并防止女巫攻击。这代表了解决数字身份验证挑战的一种创新方法。

这三个组件协同工作，创造了一个综合环境，其中 WLD 作为实用和治理代币，驱动网络内所有交互，促进了一个自我维持和不断增长的生态系统。

数字身份和金融包容性领域目前面临几个关键挑战，Worldcoin 致力于通过其创新方法解决这些问题：

1. 缺乏普适的数字身份：数十亿人缺乏安全且可验证的数字身份，这限制了他们对金融服务和在线平台的访问。这一问题影响了无银行账户和银行服务不足的人群，导致他们被排除在全球经济之外。传统解决方案因集中控制和隐私问题而受到限制。

2. 金融服务获取不平等：由于缺乏身份证明或银行基础设施，世界上许多人无法参与数字经济。这一问题导致金融排斥并阻碍经济流动性。现有解决方案通常需要政府颁发的身份证，但这些证件并非普遍可用。

3. 去中心化网络中的女巫攻击和欺诈：去中心化平台容易受到女巫攻击，即单一实体创建多个虚假身份以操纵系统。这一挑战破坏了数字生态系统中的信任和公平。以往试图解决此问题的努力因在不损害隐私的情况下验证独特人格的困难而受阻。

Worldcoin 通过其生物识别人格证明技术解决了这些痛点，实现安全且私密的数字身份验证、公平的代币分配和强大的反欺诈保护。通过利用区块链和先进密码学，Worldcoin 提供了一种全面且高效的解决方案，改变了个人与数字经济互动的方式。

Worldcoin (WLD) 设计了一套深思熟虑的代币经济学模型，以确保所有利益相关者的长期可持续性和价值：

- Worldcoin (WLD) 代币的总发行量（最大供应量）上限为 100 亿 WLD[2][4][5]。

- 截至 2025 年 8 月 13 日，流通供应量约为 18.7 亿 WLD，占总供应量的约 18.7%[5]。

WLD 代币的按比例分配：

- 社区：75%（分四个 3 年锁定期分配，每日释放代币）

- 投资者：13.5%（1 年锁定期，然后在 4 年内每日解锁）

- 初始开发团队：9.8%（1 年锁定期，然后在 4 年内每日解锁）

- Tools for Humanity 储备：1.7%（1 年锁定期，然后在 2 年内每日解锁）[2]

关键细节：

- 代币供应在前 15 年固定为 100 亿；此后，协议治理可能允许每年最多 1.5% 的通胀率，但默认值为 0%，除非治理机制进行更改[4]。

- 大多数代币分配给个人，作为独特人格的证明，激励参与 Worldcoin 网络[4]。

- 当前价格 WLD 约为 1.07 美元，市值为 20.4 亿美元，持有者数量为 149 万[5]。

在生态系统中，WLD 具有多重功能：

- 实用代币：用于支付交易费用、访问服务和激励网络参与。

- 治理代币：持有者可以对协议升级和关键决策进行投票。

- 质押：用户可以质押 WLD 以支持网络安全并赚取奖励（取决于未来的协议更新）。

官方资源：

- 官方网站：worldcoin.org

- 白皮书：可在 worldcoin.org/whitepaper 获取

Worldcoin 在数字身份和金融包容性领域是一项创新解决方案，通过其人格证明技术和保护隐私的身份系统解决了关键挑战。凭借不断增长的用户群和强大的生态系统，Worldcoin 展现出了显著潜力，将改变个人如何访问和与全球数字经济互动的方式。