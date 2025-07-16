什么是WorldBrain（WBC）？数字资产简介

WorldBrain（WBC） 是一种基于区块链的加密货币，为 WorldBrain

去中心化平台提供动力，该平台专注于推进超级智能AI服务并激励神经网络构建。WBC于2024年初推出，旨在应对数字经济中对可扩展、道德和用户驱动的AI基础设施日益增长的需求。凭借其独特的代币经济学和激励机制， WorldBrain

使用户能够访问先进的AI服务、参与神经网络开发，并参与到一个透明的、社区治理的生态系统中。 WorldBrain

平台的架构旨在确保用户和开发者的安全、效率以及长期可持续性。

WorldBrain

由一群在人工智能、区块链技术和道德治理领域的专家于2023年创立。创始成员来自领先的科技公司和学术研究机构，汇集了在去中心化系统、神经网络和数字资产管理方面的深厚专业知识。他们的愿景是创建一个平台，在核心中实现对超级智能AI的民主化访问，同时嵌入道德监督和社区参与。

自成立以来， WorldBrain

已经实现了几个关键里程碑，包括2024年第一季度主网的成功启动、神经网络构建激励计划的推出，以及基金会和道德委员会的成立以监督平台治理。与AI研究机构和技术提供商的战略合作伙伴关系进一步巩固了WBC项目在AI和区块链领域的创新者地位。

WorldBrain

生态系统围绕多个互联产品构建，旨在促进一个强大且用户驱动的AI平台：

WorldBrain AI服务平台：

这是 WorldBrain 生态系统的主要应用，允许用户使用WBC代币访问和购买先进的AI服务。该平台利用区块链技术确保交易透明和数据处理安全，广泛被寻求可扩展AI解决方案的开发者、研究人员和企业所使用。

神经网络构建激励计划：

此功能激励用户贡献计算资源和数据以构建和训练神经网络。参与者将获得WBC代币奖励，从而推动AI模型开发中的去中心化增长与创新。该计划使用智能合约自动分配奖励并确保公平性。

基金会和道德委员会负责监督AI服务的道德部署及生态资源的分配。这种治理结构确保 WorldBrain 平台的发展与社区价值观和道德标准保持一致，提供了信任和问责的独特层次。

这些组件共同创造了一个综合环境，其中WBC作为实用代币为所有交互提供动力，从服务支付到治理参与，最终形成一个自我维持且不断发展的 WorldBrain

生态系统。

缺乏可扩展且道德的AI基础设施：

AI的快速发展超越了可扩展且道德治理的基础设施发展速度。这引发了对数据隐私、偏见和AI技术滥用的担忧。

传统的AI开发通常是中心化的，独立贡献者参与或从中受益的机会有限。

许多AI平台缺乏透明的治理，导致激励错位和潜在的道德风险。

WorldBrain

通过其基于区块链的平台解决了这些挑战，该平台支持透明的、社区驱动的治理，激励去中心化的AI开发，并将其核心操作嵌入道德监督。通过利用智能合约和基于WBC代币的激励机制， WorldBrain

为下一代AI基础设施提供了一个安全、高效且包容的解决方案。

WorldBrain （WBC） 的总发行量为100亿枚代币，没有进一步的增发计划。这一供应量受制于一种独特的“代谢”收缩机制：当使用WBC购买 WorldBrain

的超级智能服务时，花费的代币中有10%将被销毁，长期目标是将流通供应量减少至1亿WBC。

初始100亿WBC的比例分配如下：

基金会和道德委员会： 5%

5% 技术研发团队： 15%

15% 早期捐赠： 10%

10% 神经网络构建激励：70%

各分配部分的释放规则如下：

基金会和道德委员会：自2025年第一季度起，每月释放不超过1%，持续超过100个月。

技术研发团队：自2025年第一季度起，100个月内线性每月释放1%。

早期捐赠：2024年第一季度首月释放10%，之后每月释放5%，持续18个月。

神经网络构建激励：70%用于用户互动激励，每天约释放80万WBC代币。

交易所近期数据显示，WBC的当前流通总量约为1.775亿枚，反映了持续的代币销毁和释放计划。这与官方 WorldBrain

文档中描述的代谢收缩机制一致。

在 WorldBrain

生态系统中，WBC具有多种功能：

支付AI服务： 用户使用WBC访问先进的AI工具和服务。

用户使用WBC访问先进的AI工具和服务。 网络贡献激励： 为神经网络构建和数据提供做出贡献的用户将获得WBC奖励。

为神经网络构建和数据提供做出贡献的用户将获得WBC奖励。 治理参与： WorldBrain 代币持有者可以参与平台治理，包括对提案和道德准则进行投票。

在发布时，一部分WBC代币已用于早期捐赠和用户激励，其余部分则遵循上述长期归属和每日释放计划。这种方法确保了市场稳定，并对 WorldBrain

生态系统的持续增长进行了激励对齐。

WorldBrain

实施了一种社区驱动的治理模式，允许WBC持有者对关键提案和协议变更进行投票。计划中的质押机制将使用户能够赚取奖励并获得额外特权，收益由网络参与度和 WorldBrain

生态系统的整体活动决定。

WorldBrain

WorldBrain

币在AI和区块链领域是一项创新解决方案，通过其道德治理、激励驱动的开发和透明的代币经济学解决了关键挑战。凭借其不断增长的用户群和强大的生态系统，WBC展示了显著潜力，能够改变个人和组织与超级智能AI交互的方式。