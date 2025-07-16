什么是WorldBrain（WBC）？数字资产简介

WorldBrain（WBC） 是一种基于区块链的加密货币，为 WorldBrain
去中心化平台提供动力，该平台专注于推进超级智能AI服务并激励神经网络构建。WBC于2024年初推出，旨在应对数字经济中对可扩展、道德和用户驱动的AI基础设施日益增长的需求。凭借其独特的代币经济学和激励机制， WorldBrain
使用户能够访问先进的AI服务、参与神经网络开发，并参与到一个透明的、社区治理的生态系统中。 WorldBrain
平台的架构旨在确保用户和开发者的安全、效率以及长期可持续性。
团队与发展历史
WorldBrain
由一群在人工智能、区块链技术和道德治理领域的专家于2023年创立。创始成员来自领先的科技公司和学术研究机构，汇集了在去中心化系统、神经网络和数字资产管理方面的深厚专业知识。他们的愿景是创建一个平台，在核心中实现对超级智能AI的民主化访问，同时嵌入道德监督和社区参与。
自成立以来， WorldBrain
已经实现了几个关键里程碑，包括2024年第一季度主网的成功启动、神经网络构建激励计划的推出，以及基金会和道德委员会的成立以监督平台治理。与AI研究机构和技术提供商的战略合作伙伴关系进一步巩固了WBC项目在AI和区块链领域的创新者地位。
生态系统的核心产品与功能
WorldBrain
生态系统围绕多个互联产品构建，旨在促进一个强大且用户驱动的AI平台：
AI服务平台：
这是 WorldBrain
生态系统的主要应用，允许用户使用WBC代币访问和购买先进的AI服务。该平台利用区块链技术确保交易透明和数据处理安全，广泛被寻求可扩展AI解决方案的开发者、研究人员和企业所使用。
平台的发展与社区价值观和道德标准保持一致，提供了信任和问责的独特层次。
这些组件共同创造了一个综合环境，其中WBC作为实用代币为所有交互提供动力，从服务支付到治理参与，最终形成一个自我维持且不断发展的 WorldBrain
生态系统。
旨在解决的问题
WorldBrain
通过其基于区块链的平台解决了这些挑战，该平台支持透明的、社区驱动的治理，激励去中心化的AI开发，并将其核心操作嵌入道德监督。通过利用智能合约和基于WBC代币的激励机制， WorldBrain
为下一代AI基础设施提供了一个安全、高效且包容的解决方案。
代币经济学解析
WorldBrain （WBC） 的总发行量为100亿枚代币，没有进一步的增发计划。这一供应量受制于一种独特的“代谢”收缩机制：当使用WBC购买 WorldBrain
的超级智能服务时，花费的代币中有10%将被销毁，长期目标是将流通供应量减少至1亿WBC。
初始100亿WBC的比例分配如下：
各分配部分的释放规则如下：
交易所近期数据显示，WBC的当前流通总量约为1.775亿枚，反映了持续的代币销毁和释放计划。这与官方 WorldBrain
文档中描述的代谢收缩机制一致。
在 WorldBrain
生态系统中，WBC具有多种功能：
代币持有者可以参与平台治理，包括对提案和道德准则进行投票。
在发布时，一部分WBC代币已用于早期捐赠和用户激励，其余部分则遵循上述长期归属和每日释放计划。这种方法确保了市场稳定，并对 WorldBrain
生态系统的持续增长进行了激励对齐。
WorldBrain
实施了一种社区驱动的治理模式，允许WBC持有者对关键提案和协议变更进行投票。计划中的质押机制将使用户能够赚取奖励并获得额外特权，收益由网络参与度和 WorldBrain
生态系统的整体活动决定。
WorldBrain
币在AI和区块链领域是一项创新解决方案，通过其道德治理、激励驱动的开发和透明的代币经济学解决了关键挑战。凭借其不断增长的用户群和强大的生态系统，WBC展示了显著潜力，能够改变个人和组织与超级智能AI交互的方式。准备好开始交易WDC了吗？立即发现如何最大化您的WBC潜力！
