什么是 WLFI？去中心化金融的新势力与数字美元稳定币的革新者





WLFI 项目以“美国 DeFi 之桥”为使命，结合政治背景与金融科技，旨在连接传统金融与加密金融，构建一个由社区主导的、合规性强化的数字资产生态体系。









在加密货币与去中心化金融（DeFi）领域蓬勃发展的今天，传统金融体系的局限性日益凸显。高昂的跨境交易费用、漫长的结算周期以及中心化机构的信任问题，促使着全球金融体系的革新。





World Liberty Financial（WLFI）正是在这一背景下应运而生。该项目由特朗普及其家族成员倡导，并由一支经验丰富的加密从业者团队开发，旨在为用户提供借入、借出和投资加密货币的私密点对点交易环境，无需依赖传统金融中介机构。





WLFI 的愿景是打造一个全球性的去中心化金融平台，通过数字美元稳定币（ USD1 ）推动美元在全球 DeFi 领域的广泛应用，实现财务独立与金融普惠。









WLFI 代币：治理型代币，用于社区提案与平台治理投票； ：治理型代币，用于社区提案与平台治理投票；

USD1 稳定币：与美元 1:1 挂钩，完全由美元与美债支持，在多个链上发行； ：与美元 1:1 挂钩，完全由美元与美债支持，在多个链上发行；

DeFi 基础设施：Plans for lending、borrowing、 yield generation、 community features 等生态模块。













WLFI 采用美国特拉华州注册模式，结合公司治理结构与社区治理流程。协议由注册公司主导执行合规管理，并与社区协作推进链上治理。

















社区成员可在治理论坛提交提案，经 Snapshot 投票后由平台执行。投票权基于持有的 WLFI 数量设定，但每个钱包最多可投不超过总供应量 5%，以防止权力集中。













2）网络：Ethereum 主网

3）总供应量：1000 亿枚













代币售卖：35%

社区增长与激励：32.5%

初始支持者分配：30%

团队与顾问：2.5%













WLFI 是纯粹的治理代币，WLFI 不具有任何分红或收益权，其价值主要来源于参与治理。









WLFI 代币目前均处于锁定状态，此前 WLFI 共经历过三轮预售，详细信息如下：





WLFI 的第一轮预售于 2024 年 10 月开启，价格为 0.015 美元/枚，总量 200 亿枚（占总供应量的 20%），募资 3 亿美元。





第一轮预售结束后，WLFI 紧接着开启了第二轮预售，价格为 0.05 美元/枚，总量 50 亿枚（占总供应量的 5%）。第二轮预售于 2025 年 3 月 14 日售罄，募资 2.5 亿美元。





WLFI 的前两轮预售向公众开放，第三轮预售为机构轮，不对公众开放，价格为价格为 0.1 美元/枚。





根据以上的公开资料，WLFI 通过三轮预售共售出了 260.5 亿枚代币，占总供应量的 26.05%。不过因为第三轮预售并不对公众开放，所以真实预售数据可能会有偏差。













WLFI 计划接入 Aave 等主流协议，推动 USD1 参与借贷与收益农场，并搭建 DEX、NFT 网关与钱包工具。









项目已与阿联酋 Aqua 1 基金达成合作，推动 WLFI 与 USD1 在中东、亚洲与拉美市场的推广，目标打造跨国合规的 Web3 金融基础设施。









面对美国 SEC 等监管压力，WLFI 平台正在进一步完善透明度、公示治理记录，并推动治理提案文档化，强化项目的法律合规能力。









World Liberty Financial（WLFI）以强政治背景、扎实的合规架构与创新的双代币系统，在 Web3 金融生态中迅速脱颖而出。项目不仅在代币设计上强调治理驱动，同时以 USD1 构建稳定的链上支付与金融基础设施。在未来几个月，WLFI 的治理提案、代币流通机制及跨链基础建设将成为关键节点。能否在复杂的政治与监管博弈中实现生态落地，将决定 WLFI 能否从“特朗普加密实验”进化为真正的“美国 Web3 金融桥梁”。





在此背景下，World Liberty Financial (WLFI) 已经上线 MEXC 盘前交易，用户可以在该币开放现货交易之前提前进行交易。这一消息无疑为投资者提供了提前布局 WLFI 的绝佳机会。









免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



