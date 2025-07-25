什么是WAL（Walrus）？数字资产简介

WAL（Walrus） 是一种基于区块链的加密货币，为 Walrus Protocol 提供动力。该协议是一个去中心化平台，专注于下一代数据存储解决方案。WAL 于2025年3月推出，旨在解决去中心化存储领域中数据可用性、冗余性和成本等关键挑战。通过其独特的架构——将数据分片并分布在全球节点网络中——Walrus使用户能够以高速度和高弹性存储和检索大文件、视频、图像和音频。这种方法确保了即使在网络中断的情况下也能实现强大的数据访问能力，同时相比传统和竞争性的去中心化存储系统具有显著的成本优势。
创始团队及其背景
Walrus 由一群区块链工程师和存储专家于2024年创立，并得到了 Sui 区块链创建者 Mysten Labs 的技术支持。创始团队来自领先的科技和区块链组织，拥有丰富的经验，目标是在 Web3 时代改变数据存储和访问的方式。他们的愿景是利用先进的密码学和分布式系统，打造一个克服集中式和现有去中心化存储局限性的平台。
关键开发里程碑
自成立以来，Walrus 已经取得了若干显著的里程碑：
Walrus 生态系统包含多个相互关联的产品，旨在提供全面的去中心化存储解决方案：
Walrus 存储网络:
Walrus 生态系统的核心平台，该网络允许用户通过将文件分割成片段并分布到全球节点来存储和检索数据及富媒体内容。这确保了高可用性、快速访问以及对节点故障的弹性，使其成为去中心化存储需求的领先解决方案。
纠删码和冗余服务:
Walrus 使用高级纠删码技术，与 Filecoin 相比可提高存储效率并降低多达80%的成本，与 Arweave 相比则降低多达99%的成本。这种技术确保即使网络部分离线，数据仍然可用，提供无缝且可靠的用户体验。
节点运营商和质押平台:
生态系统激励节点运营商提供存储并维护网络健康。运营商因其服务获得 WAL 代币奖励，用户可以质押 WAL 参与网络治理并赚取额外奖励。
去中心化存储行业面临几个持续的挑战，WAL 正是为解决这些问题而设计的：
数据可用性和冗余性:
传统的和许多去中心化的存储解决方案在确保数据始终可用方面存在困难，特别是在网络中断或节点故障时。这导致数据丢失风险和不可靠的服务。
高昂的存储成本:
竞争协议由于低效的数据复制或缺乏先进的冗余机制，往往产生高昂的成本。这使得去中心化存储对于大规模或长期使用缺乏吸引力。
集中化风险:
尽管许多存储网络标榜为去中心化，但它们依赖于少数大型运营商，造成潜在的单点故障和治理问题。
WAL 如何应对这些挑战
1. 增强的数据可用性:
通过将数据分片并分布到全球，Walrus 确保即使多个节点离线，文件仍可访问。这种架构提供了强大的冗余性和快速的数据检索，最大限度减少了停机时间和数据丢失风险。
2. 高效的存储成本:
使用纠删码技术，Walrus 能够更高效地存储数据，减少所需的冗余存储量，并显著降低用户与其他去中心化存储解决方案相比的成本。
3. 真正的去中心化和激励机制:
Walrus 激励广泛的独立节点运营商网络，降低集中化风险并确保更具弹性和民主性的存储生态系统。WAL 代币协调了存储提供商和用户的激励措施，促进网络的长期健康发展。
总供应量和分配结构
WAL（Walrus）数字代币的总发行量为50亿枚代币。这些代币的比例分配如下：
|类别
|百分比
|详情
|Walrus 用户空投
|10%
|主网前4%，主网后6%
|社区储备
|43%
|启动时有6.9亿 WAL 可用，线性解锁至2033年3月
|投资者
|7%
|主网启动后12个月解锁
|核心贡献者
|30%
|早期贡献者20%（4年解锁，1年锁定期）；Mysten Labs 10%（线性解锁）
|补贴
|10%
|50个月内线性解锁
关键注意事项：
代币实用性和使用案例
在 Walrus 生态系统内，WAL 具有多种功能：
流通时间表和解锁时间线
在主网启动时，大约25%的代币（12.5亿 WAL）进入流通，其余代币将在数年内按照线性归属计划解锁，以确保市场稳定和长期增长。
治理和质押机制
Walrus 实施了去中心化的治理模式，允许 WAL 持有者提出和投票决定协议变更。质押 WAL 不仅保护了网络，还赋予用户投票权和网络奖励的一部分，为所有参与者协调了激励措施。
WAL（Walrus）作为去中心化存储领域的一项创新解决方案，通过其先进的数据分片、纠删码和强大的激励机制解决了关键挑战。凭借其不断发展的生态系统和坚实的技术基础，WAL 展现出了在 Web3 时代变革用户和开发者与数据存储交互方式的巨大潜力。准备好开始交易 WAL 了吗？我们的全面《WAL 交易完整指南：从入门到实操交易》将带您了解所需的一切知识——从 WAL 基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，这个逐步指南都将帮助您掌握 MEXC 安全平台上的知识。立即探索如何最大化您的 WAL 潜力！
