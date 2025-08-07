什么是USUAL？数字资产简介

USUAL是一种基于区块链的加密货币，为一个专注于安全、法定货币支持的稳定币发行和价值再分配的去中心化平台提供动力。USUAL的推出旨在满足对透明、去中心化的稳定币解决方案的需求，其开发目的是解决稳定币领域中集中控制和用户参与度不足的挑战。凭借在以太坊区块链上的强大技术基础，USUAL使用户能够参与到由法定货币支持的稳定币生态系统的治理和价值积累中，确保安全性、透明性和社区驱动的所有权。

USUAL由一群在去中心化金融和数字资产管理方面拥有丰富经验的区块链和金融专业人士创立。虽然具体创始人姓名和详细背景在现有资料中未披露，但该项目的愿景集中在创建一个去中心化的稳定币平台，通过$USUAL代币将所有权和治理权重新分配给其社区。自成立以来，USUAL已经实现了若干重要里程碑，包括主网的上线、USUAL在MEXC等主要交易平台的上市，以及用户群增长到超过21,000名持有者。该项目还达到了12.9亿代币的总供应量和11.3亿的流通供应量，反映出强劲的采用率和活跃的参与度。USUAL在稳定币发行和治理方面的创新方法使其成为去中心化金融（DeFi）领域的重要参与者。

USUAL生态系统由几个相互关联的产品组成，共同为寻求去中心化、法定货币支持的稳定币的用户提供全面的解决方案：

1. USUAL稳定币平台：USUAL生态系统的主要平台，该应用程序允许用户通过以太坊上的智能合约来铸造、赎回和管理由法定货币支持的稳定币。此平台确保透明性和安全性，同时让用户能够参与到稳定币经济中。目前，成千上万的用户使用该平台进行稳定币交易，使其成为去中心化稳定币领域的领先解决方案。

2. 治理门户：这项二级服务通过提供一个去中心化的治理界面扩展了USUAL生态系统。代币持有者可以提出并对协议变更进行投票，确保社区对平台的发展有直接的发言权。治理门户为所有参与者创造了一个无缝且民主的体验。

3. 价值再分配引擎：这一额外组件解决了生态系统内公平价值分配的需求。通过创新的智能合约机制，该引擎将平台费用和奖励重新分配给$USUAL代币持有者，支持长期参与和生态系统的成长。这代表了一种激励参与并在社区内协调利益的独特方法。

这三个组件共同作用，创造了一个综合环境，其中USUAL作为实用和治理代币，推动网络内的所有交互，形成一个自我维持且高效的生态系统。

稳定币和去中心化金融领域目前面临几个关键挑战，USUAL旨在通过其创新方法解决这些问题：

1. 集中控制和缺乏透明度：稳定币领域的用户在与控制供应和治理的集中发行人打交道时遇到困难，导致用户参与度有限，并存在管理不当的潜在风险。这个问题影响了所有稳定币用户，导致信任赤字和效率低下。由于集中模式中的结构性障碍，传统解决方案未能解决这个问题。

2. 不公平的价值分配：另一个重大挑战是价值和奖励集中在少数利益相关者手中。这个问题导致更广泛的社区参与激励减少，并阻止生态系统实现可持续增长。当前的方法试图通过有限的奖励计划来解决这个问题，但由于缺乏透明度和包容性而未能奏效。

3. 治理不可及：该领域还受到不透明决策过程的影响，这为希望影响协议方向的用户创造了障碍。尽管早期尝试引入链上治理，但由于集中控制的根本问题，这一挑战依然存在。

USUAL通过其去中心化、社区驱动的方法解决这些痛点，实现透明治理、公平的价值再分配和开放参与。通过利用以太坊智能合约，USUAL提供了一个安全且高效的解决方案，改变了用户与稳定币和去中心化金融平台互动的方式。

搜索结果中没有关于数字代币“USUAL”的总发行量或比例分配的信息。提供的来源中没有提及USUAL代币，也没有提供其官方网站或白皮书。搜索结果仅讨论了代币发行、分配模型和数字代币监管考虑的一般概念。要获取USUAL代币的总发行量和比例分配，您需要查阅USUAL项目的官方网站或白皮书。如果您能提供官方网站或合约地址，我可以帮助查找和分析相关数据。

然而，来自MEXC和CoinMarketCap的可用数据显示以下信息：

- 总供应量：4,000,000,000 USUAL

- 流通供应量：1,135,364,648.59 USUAL

- 总供应量（根据最新数据）：1,290,004,782.39 USUAL

- 流通率：28.38%

- 公共区块链：以太坊

USUAL在其生态系统内具有多种功能：

- 实用性：用于铸造、赎回和交易稳定币。

- 治理：代币持有者可以提议并对协议变更进行投票。

- 价值再分配：持有者获得平台费用和奖励的一部分。

USUAL实施了去中心化的治理模型，允许代币持有者通过链上投票参与决策。质押机制和奖励结构旨在激励长期参与，但具体的年收益率（APY）数字和解锁时间表在现有来源中未详细说明。

USUAL作为去中心化稳定币领域的一项创新解决方案，通过其透明治理和公平的价值分配解决了关键挑战。凭借其不断增长的用户群和强大的生态系统，USUAL展示了变革用户与稳定币和去中心化金融平台互动方式的巨大潜力。