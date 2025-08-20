什么是USD1？数字资产简介

USD1是由World Liberty Financial发行的一种基于区块链的稳定币，旨在提供一种安全、透明且完全有支撑的美元数字化表示。USD1于2025年4月推出，满足了去中心化金融（DeFi）生态系统中对可靠、锚定法币资产的需求，能够实现无缝交易、汇款和链上结算。USD1建立在以太坊、币安智能链和波场上，利用强大的区块链基础设施为用户提供快速、低成本、无国界的价值转移，同时保持与美国国债、现金及现金等价物严格1:1的支撑。这确保了寻求数字货币解决方案的个人和机构在不断增长的加密货币和数字资产领域中的稳定性和信任。

USD1于2025年由总部位于佛罗里达州迈阿密的金融科技公司World Liberty Financial（WLFI）创立。该项目由一群在金融、区块链技术和数字资产管理方面具有深厚专业知识的团队领导。领先的数字资产托管方BitGo管理储备金，确保机构级别的安全性和合规性。创始愿景是创建一个透明、完全有支撑的稳定币，以此连接传统金融和去中心化应用，解决加密货币市场稳定币领域的信任和透明度问题。

自成立以来，USD1已经实现了几个重要的里程碑：

指定BitGo为官方托管方，确保所有储备金存放在隔离账户中，并定期接受审计。

在主要区块链（以太坊、币安智能链和波场）上推出，以最大化可访问性和互操作性。

与DeFi协议如ListaDAO集成，后者在BNB链上推出了USD1借贷金库，并与DWF Labs等做市商合作，以增强流动性和市场深度。

上线MEXC交易所，将其覆盖范围扩展到全球用户群，并巩固其作为数字资产市场值得信赖的稳定币地位。

USD1生态系统由多个相互关联的产品和服务组成，为用户提供全面的数字美元体验：

该生态系统的核心——USD1稳定币，在以太坊、币安智能链和波场上作为一种完全有支撑的数字美元运行。它使用户能够在支付、交易和DeFi应用中使用USD1进行转账、存储和操作，同时始终保持与美元1:1的平价。该平台与BitGo的集成确保所有储备金得到安全管理并定期审计，为加密货币投资者提供了透明性和安心。

USD1活跃地应用于DeFi协议中，例如BNB链上的ListaDAO借贷金库，提供流动性并允许用户通过将USD1作为抵押品来赚取收益或获取信贷。这些集成为USD1创造了超越简单转账的更多用途，使用户能够参与去中心化的借贷、借款和收益耕作，融入更广泛的数字资产生态系统。

通过与DWF Labs等做市商的合作，USD1在多个平台上保持了深厚的流动性，确保用户高效交易并最小化滑点。这一强大的流动性基础设施支持零售和机构参与者，使USD1成为数字资产生态系统中可靠的交换媒介和价值储存手段。

这些组件共同创造了一个无缝环境，在其中USD1充当数字美元交易、DeFi参与和跨链互操作性的支柱。

数字资产和DeFi领域面临一些持续挑战，而USD1正是为了解决这些问题而设计的：

许多稳定币因其储备管理和透明度受到审查。用户和机构常常担心这些代币是否真的1:1由法定资产支撑。USD1通过与BitGo合作托管并承诺定期进行第三方审计（尽管截至2025年8月尚未发布审计报告），确保每个代币都完全由美国国债、现金或等价物支撑，从而解决了这一问题，为加密货币交易者提供了稳定性。

稳定币通常被限制在特定的区块链上，限制了它们的实用性和可访问性。USD1部署在以太坊、币安智能链和波场上，并计划进一步扩展，使用户能够无缝地在主要区块链网络之间转移价值，并参与数字资产领域的各种DeFi应用。

对于银行基础设施有限或本地货币波动较大的地区的用户来说，获得稳定的、锚定法币的资产可能很困难。USD1提供了一种全球可访问的美元数字替代方案，允许用户无论身在何处都能进行交易、储蓄并参与DeFi，同时享有全额资产支撑和机构级托管的额外保障。

通过利用区块链技术和透明的储备管理，USD1为个人和机构提供了一种安全、可访问且互操作性强的数字美元解决方案。

截至2025年4月，数字代币USD1的流通总量约为2,183,413,629个代币，报告的市值约为22亿美元。最大供应量未在现有来源中说明。比例分配细节——例如在零售用户、机构、创始人或储备金之间的分配——截至2025年8月尚未在公开来源中披露。该代币设计为完全由美国国债、现金和等价物以1:1的比例支撑，储备金由BitGo管理并声称定期审计但尚未发布。

关键点：

发行方： World Liberty Financial，由BitGo担任该加密货币的托管方。

World Liberty Financial，由BitGo担任该加密货币的托管方。 区块链： 以太坊、币安智能链和波场。

以太坊、币安智能链和波场。 支撑： 短期美国国债、现金及等价物。

短期美国国债、现金及等价物。 流通供应量： 2,183,413,629 USD1。

2,183,413,629 USD1。 市值： 在数字资产市场中为22亿美元。

在数字资产市场中为22亿美元。 分配明细：根据最新报告尚未公开。

官方网站和白皮书：

官方网站： 未明确列在搜索结果中，但项目由World Liberty Financial和BitGo管理。

未明确列在搜索结果中，但项目由World Liberty Financial和BitGo管理。 白皮书：现有来源中未提供直接链接或摘要。如果您需要白皮书，可能可以在World Liberty Financial或BitGo的官方网站上找到，或者直接联系发行方。

如果您需要更详细的分配数据（例如按钱包、地区或投资者类别划分的信息），这些信息目前并未在公共报告或主要加密货币数据汇总器中披露。

交换媒介： USD1用于数字支付、汇款和链上结算。

USD1用于数字支付、汇款和链上结算。 DeFi抵押品： 在加密货币生态系统内的借贷、借款和收益耕作协议中充当抵押品。

在加密货币生态系统内的借贷、借款和收益耕作协议中充当抵押品。 交易对：在MEXC和其他DeFi平台上作为其他数字资产的稳定交易对。

所有流通的代币均完全有支撑，并可以1:1兑换美元，没有披露任何锁定期或解锁时间表。

截至2025年8月，关于USD1的治理或质押机制尚无公开细节。

USD1作为一种强大、透明且完全有支撑的稳定币解决方案，通过其机构级托管、多链部署和对透明度的承诺，解决了数字资产领域中的关键挑战。凭借不断发展的生态系统和强劲的市场需求，USD1为全球加密货币用户提供了一种可靠的数字美元体验。