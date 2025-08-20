什么是USD1？数字资产简介

USD1是由World Liberty Financial发行的一种基于区块链的稳定币，旨在提供一种安全、透明且完全有支撑的美元数字化表示。USD1于2025年4月推出，满足了去中心化金融（DeFi）生态系统中对可靠、锚定法币资产的需求，能够实现无缝交易、汇款和链上结算。USD1建立在以太坊、币安智能链和波场上，利用强大的区块链基础设施为用户提供快速、低成本、无国界的价值转移，同时保持与美国国债、现金及现金等价物严格1:1的支撑。这确保了寻求数字货币解决方案的个人和机构在不断增长的加密货币和数字资产领域中的稳定性和信任。
USD1于2025年由总部位于佛罗里达州迈阿密的金融科技公司World Liberty Financial（WLFI）创立。该项目由一群在金融、区块链技术和数字资产管理方面具有深厚专业知识的团队领导。领先的数字资产托管方BitGo管理储备金，确保机构级别的安全性和合规性。创始愿景是创建一个透明、完全有支撑的稳定币，以此连接传统金融和去中心化应用，解决加密货币市场稳定币领域的信任和透明度问题。
自成立以来，USD1已经实现了几个重要的里程碑：
USD1生态系统由多个相互关联的产品和服务组成，为用户提供全面的数字美元体验：
该生态系统的核心——USD1稳定币，在以太坊、币安智能链和波场上作为一种完全有支撑的数字美元运行。它使用户能够在支付、交易和DeFi应用中使用USD1进行转账、存储和操作，同时始终保持与美元1:1的平价。该平台与BitGo的集成确保所有储备金得到安全管理并定期审计，为加密货币投资者提供了透明性和安心。
USD1活跃地应用于DeFi协议中，例如BNB链上的ListaDAO借贷金库，提供流动性并允许用户通过将USD1作为抵押品来赚取收益或获取信贷。这些集成为USD1创造了超越简单转账的更多用途，使用户能够参与去中心化的借贷、借款和收益耕作，融入更广泛的数字资产生态系统。
通过与DWF Labs等做市商的合作，USD1在多个平台上保持了深厚的流动性，确保用户高效交易并最小化滑点。这一强大的流动性基础设施支持零售和机构参与者，使USD1成为数字资产生态系统中可靠的交换媒介和价值储存手段。
这些组件共同创造了一个无缝环境，在其中USD1充当数字美元交易、DeFi参与和跨链互操作性的支柱。
数字资产和DeFi领域面临一些持续挑战，而USD1正是为了解决这些问题而设计的：
许多稳定币因其储备管理和透明度受到审查。用户和机构常常担心这些代币是否真的1:1由法定资产支撑。USD1通过与BitGo合作托管并承诺定期进行第三方审计（尽管截至2025年8月尚未发布审计报告），确保每个代币都完全由美国国债、现金或等价物支撑，从而解决了这一问题，为加密货币交易者提供了稳定性。
稳定币通常被限制在特定的区块链上，限制了它们的实用性和可访问性。USD1部署在以太坊、币安智能链和波场上，并计划进一步扩展，使用户能够无缝地在主要区块链网络之间转移价值，并参与数字资产领域的各种DeFi应用。
对于银行基础设施有限或本地货币波动较大的地区的用户来说，获得稳定的、锚定法币的资产可能很困难。USD1提供了一种全球可访问的美元数字替代方案，允许用户无论身在何处都能进行交易、储蓄并参与DeFi，同时享有全额资产支撑和机构级托管的额外保障。
通过利用区块链技术和透明的储备管理，USD1为个人和机构提供了一种安全、可访问且互操作性强的数字美元解决方案。
截至2025年4月，数字代币USD1的流通总量约为2,183,413,629个代币，报告的市值约为22亿美元。最大供应量未在现有来源中说明。比例分配细节——例如在零售用户、机构、创始人或储备金之间的分配——截至2025年8月尚未在公开来源中披露。该代币设计为完全由美国国债、现金和等价物以1:1的比例支撑，储备金由BitGo管理并声称定期审计但尚未发布。
关键点：
官方网站和白皮书：
如果您需要更详细的分配数据（例如按钱包、地区或投资者类别划分的信息），这些信息目前并未在公共报告或主要加密货币数据汇总器中披露。
所有流通的代币均完全有支撑，并可以1:1兑换美元，没有披露任何锁定期或解锁时间表。
截至2025年8月，关于USD1的治理或质押机制尚无公开细节。
USD1作为一种强大、透明且完全有支撑的稳定币解决方案，通过其机构级托管、多链部署和对透明度的承诺，解决了数字资产领域中的关键挑战。凭借不断发展的生态系统和强劲的市场需求，USD1为全球加密货币用户提供了一种可靠的数字美元体验。准备好开始交易USD1了吗？我们全面的《USD1交易完整指南：从入门到实战交易》将带您了解从USD1基础、钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧的所有内容。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本分步指南将帮助您掌握在MEXC的安全平台上交易的知识。立即发现如何在数字资产市场中最大化您的USD1潜力！
1. 什么是市场异动数据MEXC 市场异动数据实时监测并展示特定时间段内价格大幅波动的交易对信息。通过追踪各币种的价格变动状态和关键指标，帮助交易者快速发现潜在交易机会，提升交易决策效率。不同的市场事件将会触发不同的交易对状态。下表汇总了您在市场异动榜上可能看到的状态及其对应的触发条件。状态将按照由近及远的时间顺序排列。状态类型过程市场行情新高今日新高24 小时内过去 1 分钟的最高价格 =
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无
核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg
核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引
核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人
1. 什么是市场异动数据MEXC 市场异动数据实时监测并展示特定时间段内价格大幅波动的交易对信息。通过追踪各币种的价格变动状态和关键指标，帮助交易者快速发现潜在交易机会，提升交易决策效率。不同的市场事件将会触发不同的交易对状态。下表汇总了您在市场异动榜上可能看到的状态及其对应的触发条件。状态将按照由近及远的时间顺序排列。状态类型过程市场行情新高今日新高24 小时内过去 1 分钟的最高价格 =
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触