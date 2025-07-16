在区块链技术推动的 Web3 革命中，身份验证与信任机制成为制约生态发展的核心瓶颈。传统中心化身份系统存在数据泄露风险，而链上行为数据分散、缺乏统一标准，导致“空投羊毛党”“女巫攻击”等乱象频发。在此背景下，Trusta.AI（原 Trusta Labs）应运而生，由全球顶尖金融科技公司AI实验室及安全团队联合创立，以“AI+区块链”技术为核心，构建去中心化身份网络，重新定义 Web3 时代的信任在区块链技术推动的 Web3 革命中，身份验证与信任机制成为制约生态发展的核心瓶颈。传统中心化身份系统存在数据泄露风险，而链上行为数据分散、缺乏统一标准，导致“空投羊毛党”“女巫攻击”等乱象频发。在此背景下，Trusta.AI（原 Trusta Labs）应运而生，由全球顶尖金融科技公司AI实验室及安全团队联合创立，以“AI+区块链”技术为核心，构建去中心化身份网络，重新定义 Web3 时代的信任
新手学院/热币专区/项目介绍/什么是 Trus...的 AI 驱动者

什么是 Trusta.AI？重塑 Web3 信任生态的 AI 驱动者

2025年7月16日MEXC
0m
#初阶#行业热门
Sleepless AI
AI$0.06446+5.70%
OpenLedger
OPEN$0.29378+5.79%
LINEA
LINEA$0.01318+10.47%
币安币
BNB$1,001.17+1.71%
TONCOIN
TON$2.134+4.50%

在区块链技术推动的 Web3 革命中，身份验证与信任机制成为制约生态发展的核心瓶颈。传统中心化身份系统存在数据泄露风险，而链上行为数据分散、缺乏统一标准，导致“空投羊毛党”“女巫攻击”等乱象频发。在此背景下，Trusta.AI（原 Trusta Labs）应运而生，由全球顶尖金融科技公司AI实验室及安全团队联合创立，以“AI+区块链”技术为核心，构建去中心化身份网络，重新定义 Web3 时代的信任标准。

1.Trusta.AI：Web3 信任危机的破局者


Trusta.AI 的创始团队背景深厚，其核心成员来自全球顶级金融科技公司，在 AI 算法、区块链安全及分布式系统领域拥有十年以上研发经验。项目早期在 Gitcoin Open Data Hackathon 中斩获冠军，随后完成超 300 万美元种子轮融资，并获得 SolanaArbitrum 等知名公链基金支持。2025 年 3 月，Trusta.AI 宣布品牌升级，标志着其从身份验证工具向 AI 驱动的身份基础设施全面转型。

2.Trusta.AI 技术特征与架构


Trusta.AI 的技术架构以模块化和可扩展性为核心，结合区块链技术、AI 和机器学习，致力于实现高效的身份验证与安全保障。

2.1 多链多主体支持


Trusta.AI 支持多链身份验证，涵盖人类、AI 代理和机器人等多元主体。同时，兼容文档、生物识别、AI 算法等多种认证方式，极大拓宽身份验证路径。目前 Trusta.AI 已签发超过 250 万份链上认证，覆盖 Linea、BNB Chain、TON 等主流链。

2.2 MEDIA 评分系统


Trusta.AI 首创五维链上价值评估体系，从资金金额（Monetary）、活跃度（Engagement）、多样性（Diversity）、身份权益（Identity）、忠诚度（Age）五个维度量化用户贡献，评分范围为 0 - 100 分。该体系能更精准评估用户链上行为价值，已被 Celestia 及其他头部公链采纳作为空投用户筛选分析的标准。

2.3 AI 代理身份框架


在 AI 时代，Trusta.AI 首发 AI 代理身份框架，计划在 2025 年前为 100 万 AI 代理签发可验证身份，有效解决 “AI 意图交互” 与 “信用评估” 难题。该框架支持 AI 代理参与公平启动、空投、借贷等场景，推动 “代码即信任” 的 AI 经济范式发展。

3.四大核心产品组成Trusta.AI生态


3.1 TrustScan：身份验证与声誉评分


TrustScan 提供链上用户的女巫攻击风险评分、身份价值评估以及信用评分。服务用户包括 Web3 项目方、投资机构和普通用户。该产品基于 AI 和机器学习技术，分析链上原始数据，生成深入的声誉和风险评估，并与 Gitcoin Passport 集成，为去中心化身份（DID）提供可靠评估。

3.2 TrustGo：协作身份验证系统


TrustGo 是一款面向 C 端客户的产品，提供的 MEDIA 分析工具可以从五个维度对链上地址进行分析和评估，强调对链上数据的深入分析，以提升交易决策的质量和安全性。目前支持 zkSync、Starknet、Linea、Base、Scroll、Manta 和 Mantle 七条链。

3.3 Trusta.AI Agent：模块化多链可验证证书框架


Trusta.AI Agent 提供模块化、可扩展的框架，实现多链发行、存储和验证数字证书。该产品使用跨链通信协议（如 LayerZero 或 Axelar），确保证书在不同区块链网络间的互操作性。

3.4 Trusta.AI Attestation：链上认证服务


Trusta.AI Attestation 用于验证身份和声誉，包括人类验证（Proof of Humanity）和 AI 代理证明（Proof of AI Agent）。该产品已提供超过 250 万个完全链上的认证，基于智能合约存储和验证认证数据，确保数据的不可篡改性和透明性。


4.什么是 $TA ？它的作用是什么？


$TA 代币是 Trusta.AI 生态运转的核心要素，其总供应量上限设定为 10 亿枚。该代币在身份网络中扮演着不可或缺的角色，具备以下关键用途：

1）生态贡献者若想在 Trusta.AI 生态中提供服务，必须质押一定数量的 $TA 代币。不同角色质押 $TA 代币可获得相应服务资格。


2）$TA 是 Trusta 生态系统内的支付方式。各类角色可通过 $TA 进行价值交换。

3）代币持有者可以参与 Trusta.AI 生态治理。他们可以就 Trusta.AI 的未来发展方向以及生态系统内的主要策略举措进行投票表决，真正实现了社区自治，让生态的发展更贴合广大参与者的利益。

4）随着 Trusta.AI 主网的即将上线，$TA 代币将作为 gas 费，在主网运行中发挥关键作用，主要用于支付交易费用和相关服务费用，保障主网的高效稳定运行。

5.发展路线图


2025 Q1：全 AI 集成：与 Virtual & AI16Z Eliza OS 集成，发布首个 AI 可验证身份证明。
2025 Q2 - Q3：AI + 加密身份服务：推出 AI 代理服务，构建 AI 驱动的信用评分系统。
2025 Q4：AI + 加密身份网络：启动 Trusta.AI 身份网络主网，并实现代币经济体系。

随着区块链与人工智能深度融合，数字经济和 AI 经济前景广阔。Trusta.AI 在身份验证和信用评估方面的技术与服务，将在各类数字经济场景中广泛应用。其 AI 代理身份框架将随着 AI 经济发展发挥关键作用，有望成为推动 AI 经济发展的核心基础设施之一。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金