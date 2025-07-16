什么是 Trusta.AI？重塑 Web3 信任生态的 AI 驱动者









Trusta.AI 的创始团队背景深厚，其核心成员来自全球顶级金融科技公司，在 AI 算法、区块链安全及分布式系统领域拥有十年以上研发经验。项目早期在 Gitcoin Open Data Hackathon 中斩获冠军，随后完成超 300 万美元种子轮融资，并获得 Solana Arbitrum 等知名公链基金支持。2025 年 3 月，Trusta.AI 宣布品牌升级，标志着其从身份验证工具向 AI 驱动的身份基础设施全面转型。









Trusta.AI 的技术架构以模块化和可扩展性为核心，结合区块链技术、AI 和机器学习，致力于实现高效的身份验证与安全保障。









Trusta.AI 支持多链身份验证，涵盖人类、AI 代理和机器人等多元主体。同时，兼容文档、生物识别、AI 算法等多种认证方式，极大拓宽身份验证路径。目前 Trusta.AI 已签发超过 250 万份链上认证，覆盖 Linea、BNB Chain、TON 等主流链。









Trusta.AI 首创五维链上价值评估体系，从资金金额（Monetary）、活跃度（Engagement）、多样性（Diversity）、身份权益（Identity）、忠诚度（Age）五个维度量化用户贡献，评分范围为 0 - 100 分。该体系能更精准评估用户链上行为价值，已被 Celestia 及其他头部公链采纳作为空投用户筛选分析的标准。









在 AI 时代，Trusta.AI 首发 AI 代理身份框架，计划在 2025 年前为 100 万 AI 代理签发可验证身份，有效解决 “AI 意图交互” 与 “信用评估” 难题。该框架支持 AI 代理参与公平启动、空投、借贷等场景，推动 “代码即信任” 的 AI 经济范式发展。













TrustScan 提供链上用户的女巫攻击风险评分、身份价值评估以及信用评分。服务用户包括 Web3 项目方、投资机构和普通用户。该产品基于 AI 和机器学习技术，分析链上原始数据，生成深入的声誉和风险评估，并与 Gitcoin Passport 集成，为去中心化身份（DID）提供可靠评估。









TrustGo 是一款面向 C 端客户的产品，提供的 MEDIA 分析工具可以从五个维度对链上地址进行分析和评估，强调对链上数据的深入分析，以提升交易决策的质量和安全性。目前支持 zkSync、Starknet、Linea、Base、Scroll、Manta 和 Mantle 七条链。









Trusta.AI Agent 提供模块化、可扩展的框架，实现多链发行、存储和验证数字证书。该产品使用跨链通信协议（如 LayerZero 或 Axelar），确保证书在不同区块链网络间的互操作性。









Trusta.AI Attestation 用于验证身份和声誉，包括人类验证（Proof of Humanity）和 AI 代理证明（Proof of AI Agent）。该产品已提供超过 250 万个完全链上的认证，基于智能合约存储和验证认证数据，确保数据的不可篡改性和透明性。













$TA 代币是 Trusta.AI 生态运转的核心要素，其总供应量上限设定为 10 亿枚。该代币在身份网络中扮演着不可或缺的角色，具备以下关键用途：





1）生态贡献者若想在 Trusta.AI 生态中提供服务，必须质押一定数量的 $TA 代币。不同角色质押 $TA 代币可获得相应服务资格。





2）$TA 是 Trusta 生态系统内的支付方式。各类角色可通过 $TA 进行价值交换。





3）代币持有者可以参与 Trusta.AI 生态治理。他们可以就 Trusta.AI 的未来发展方向以及生态系统内的主要策略举措进行投票表决，真正实现了社区自治，让生态的发展更贴合广大参与者的利益。





4）随着 Trusta.AI 主网的即将上线，$TA 代币将作为 gas 费，在主网运行中发挥关键作用，主要用于支付交易费用和相关服务费用，保障主网的高效稳定运行。









2025 Q1：全 AI 集成：与 ：全 AI 集成：与 Virtual & AI16Z Eliza OS 集成，发布首个 AI 可验证身份证明。

2025 Q2 - Q3：AI + 加密身份服务：推出 AI 代理服务，构建 AI 驱动的信用评分系统。

2025 Q4：AI + 加密身份网络：启动 Trusta.AI 身份网络主网，并实现代币经济体系。





随着区块链与人工智能深度融合，数字经济和 AI 经济前景广阔。Trusta.AI 在身份验证和信用评估方面的技术与服务，将在各类数字经济场景中广泛应用。其 AI 代理身份框架将随着 AI 经济发展发挥关键作用，有望成为推动 AI 经济发展的核心基础设施之一。





