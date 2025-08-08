什么是TRUMP404？数字资产简介

TRUMP404 是一种基于区块链的加密货币，为去中心化平台“谁将赢得2024”提供动力，该平台专注于将政治预测和参与游戏化。TRUMP404于2024年初推出，旨在解决政治领域中缺乏透明、去中心化和社区驱动的预测市场的问题。通过创新地使用区块链技术，TRUMP404代币使用户能够参与预测游戏、对结果进行投票以及参与社区治理，同时确保整个过程的透明性、安全性和公平性。
TRUMP404项目由一群区块链爱好者和开发者于2024年创立，他们具有去中心化金融、智能合约工程和社区治理的背景。虽然TRUMP404官方网站未披露个别团队成员，但该项目强调社区驱动的方法，利用开源开发和去中心化决策。团队的愿景是通过区块链技术使预测市场变得可访问、透明且不易被操纵，从而改变政治参与方式。
自成立以来，TRUMP404已经实现了多个里程碑，包括在2024年第一季度推出其主网和预测平台、在MEXC上架TRUMP404，以及迅速增长的用户群。该项目在2024年美国大选周期后获得了广泛关注，定位自己为TRUMP404去中心化预测市场空间的创新者。与区块链分析提供商和社区组织的战略合作伙伴关系进一步加强了其生态系统。
TRUMP404生态系统由几个相互关联的产品组成，共同为政治参与用户和预测市场爱好者提供全面的解决方案。核心产品包括：
这些组件共同创造了一个无缝的环境，其中TRUMP404作为实用和治理代币，推动网络内的所有交互并促进自我维持的TRUMP404生态系统。
政治预测市场领域面临几个关键挑战，TRUMP404旨在通过其创新方法解决这些问题：
通过利用区块链技术，TRUMP404提供了一个全面、高效和安全的解决方案，改变了用户与政治预测市场的互动方式。
在提供的搜索结果中没有关于数字代币TRUMP404的总发行量或比例分配的权威信息。没有任何结果直接引用TRUMP404、其官方网站、白皮书或代币经济学。
搜索结果确实解释了ERC-404代币标准，这是ERC-20和ERC-721的混合体，允许半可替代代币和NFT的原生碎片化。然而，这只是关于该标准的一般信息，而不是关于特定的TRUMP404代币。
搜索结果中没有提供关于TRUMP404的总供应量、初始分配或当前分布的数据。如果您需要TRUMP404的官方网站或白皮书或特定的代币经济学，您需要查阅信誉良好的区块链浏览器（例如适用于以太坊代币的Etherscan）、项目的官方网站或其白皮书。这些来源通常会提供关于总发行量和分布细分的详细信息。
在生态系统内，TRUMP404设计用于多种功能：
预计将会实施质押和治理机制，允许用户赚取TRUMP404奖励并参与决策，尽管在当前的搜索结果中没有具体细节。
TRUMP404在去中心化预测市场领域是一个创新的解决方案，通过其透明、可访问和社区驱动的平台解决了关键挑战。随着其不断增长的用户群和生态系统，TRUMP404代币展示了显著潜力，可以改变政治参与用户与预测市场的互动方式。准备开始交易TRUMP404了吗？我们的综合《TRUMP404交易完全指南：从入门到实际交易》将引导您了解所需的一切知识——从TRUMP404基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币的新手还是经验丰富的交易者，本逐步指南将为您提供在MEXC安全平台上操作的知识。立即发现如何最大化您的TRUMP404潜力！
1. 什么是市场异动数据MEXC 市场异动数据实时监测并展示特定时间段内价格大幅波动的交易对信息。通过追踪各币种的价格变动状态和关键指标，帮助交易者快速发现潜在交易机会，提升交易决策效率。不同的市场事件将会触发不同的交易对状态。下表汇总了您在市场异动榜上可能看到的状态及其对应的触发条件。状态将按照由近及远的时间顺序排列。状态类型过程市场行情新高今日新高24 小时内过去 1 分钟的最高价格 =
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无
核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg
核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引
核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人
1. 什么是市场异动数据MEXC 市场异动数据实时监测并展示特定时间段内价格大幅波动的交易对信息。通过追踪各币种的价格变动状态和关键指标，帮助交易者快速发现潜在交易机会，提升交易决策效率。不同的市场事件将会触发不同的交易对状态。下表汇总了您在市场异动榜上可能看到的状态及其对应的触发条件。状态将按照由近及远的时间顺序排列。状态类型过程市场行情新高今日新高24 小时内过去 1 分钟的最高价格 =
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触