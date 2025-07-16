1. 什么是TON（The Open Network） TON（The Open Network）是一个去中心化的 Layer1 区块链，由社区使用 Telegram 设计的技术创建。TON 以超快的交易速度、低廉的费用、方便易用的应用程序以及环保而著称。 TON 被设计为一个分布式超级计算机，或称为“超级服务器”，用于处理每秒数百万笔交易（TPS），目标是最终达到数亿用户的采用。 2. TON 1. 什么是TON（The Open Network） TON（The Open Network）是一个去中心化的 Layer1 区块链，由社区使用 Telegram 设计的技术创建。TON 以超快的交易速度、低廉的费用、方便易用的应用程序以及环保而著称。 TON 被设计为一个分布式超级计算机，或称为“超级服务器”，用于处理每秒数百万笔交易（TPS），目标是最终达到数亿用户的采用。 2. TON
什么是TON网络

1. 什么是TON（The Open Network）


TON（The Open Network）是一个去中心化的 Layer1 区块链，由社区使用 Telegram 设计的技术创建。TON 以超快的交易速度、低廉的费用、方便易用的应用程序以及环保而著称。

TON 被设计为一个分布式超级计算机，或称为“超级服务器”，用于处理每秒数百万笔交易（TPS），目标是最终达到数亿用户的采用。

2. TON 发展历程


2018 年 Telegram 创始人 Pavel 和 Nikolai Durov 兄弟创立 Telegram Open Network 项目，探索适用于 Telegram 的区块链解决方案。

2018 年 Telegram Open Network 通过 ICO 的方式募资约 17 亿美元（当时 TON 的代币名称为 Gram），这是有史以来最大的加密货币产品之一。

2019 年 Telegram 团队发布了一系列文件详细介绍了TON区块链的设计方案。

2019 年 10 月 Telegram 受到 SEC 指控非法募资，团队暂停了 Telegram Open Network 项目主网上线，直到法律问题得到解决。

2020 年 5 月 Telegram 团队支付罚款与 SEC 达成和解，放弃不再开发 Telegram Open Network 项目，同时宣布通过 ICO 募集的资金退还给投资者。Telegram Open Network 项目被开源开发团队 NewTON 接手，他们遵循 TON 原始文档中详述的设计，继续推进 TON 的开发工作。

2021 年 NewTON 团队更名为 TON 基金会，项目更名为 TON（The Open Network）。

2022 年 TON 网络共识机制由 POW 转变为 POS。

2023 年 Unibot、Bananagun 等 Telegram Bot 的火热带动更多用户关注 TON 生态。

同年 8 月 Telegram 团队在 Token 2049 会议上宣布推出了基于 TON 网络开发的加密钱包，可供全球 8 亿用户在 Telegram 上使用，TON 项目代币价格飙升。

2023 年 9 月，MEXC Ventures 宣布战略投资 TON，共同探索整个区块链生态系统发展。

2024 年 4 月 Tether 宣布和 TON 合作，并在 TON 网络上发行稳定币 USDT。

截止目前，TON 已经成为全球市值第九的区块链项目。

3. TON 网络优势


3.1 高 TPS 和低 Gas。TON 网络目标是成为超过上亿用户可用的大众化区块链，其链上每秒可处理数百万笔交易，是目前最快的公链之一。同时 TON 网络的 Gas 费用低廉，可以忽略不计，用户友好。

3.2 可扩展性强。TON 网络采用分片技术，允许多条链并行处理交易，从而获得超高的 TPS，满足大规模应用的需求。

3.3 安全性高。TON 采用基于 BFT PoS 共识算法，参与者需要一定的代币进行质押参与网络的维护和验证。验证人被随机选中来创建新的区块，并对新区块进行签名和广播。如果验证人没有完成任务，他将失去抵押品，并被移除验证人资格。

4. TON 代币(TON)


Toncoin 是 TON 网络的原生代币，用于交易费用、维护区块链运行的权益证明质押、投票决议如何建设网络以及支付结算。

Toncoin 初始发行 50 亿枚，团队拥有 1.45% 的代币，剩馀部分通过 POW 形式被挖完。Toncoin 以每年 0.6% 的通胀速度无限增长，用于奖励验证者。

得益于 TON 网络的发展和市场关注度提升，代币 Toncoin 的价格也不断拉升，在 2024 年 4 月份价格突破 7.5 美元创下新的价格历史新高。根据 CoinMarketCap 的数据显示，Toncoin 当前市值以 217 亿美元排在第 9 位，当前币价 6.24 美元。

5. 如何购买 TON 代币


MEXC 交易平台已经上架了 TON 代币的现货和合约交易，您可以直接在 MEXC 平台进行交易。

打开 MEXC App，点击首页顶部的【搜索栏】，输入 TON，选择【现货】类型中的 TON/USDT 交易对，进入 K 线页面。点击【买入】，在【市价委托】模式下输入【数量】或者【总额】，点击【买入 TON】即可完成下单。

您也可以选择【限价委托】、【限价止盈止损】或【OCO】等方式来进行 TON 现货购买。


如果您擅长在短期行情波动中赚取收益，您也可以在平台进行 TON/USDT 永续合约交易，根据您对未来行情的判断进行建仓，建议您提前设置好止盈止损，保障您个人资产不会因为行情波动造成过多损失。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


