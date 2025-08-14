什么是TES（Tiny Era Shard）？数字资产简介

数字代币TES（Tiny Era Shard）是一种基于区块链的加密货币，为Titan上的Tiny World去中心化平台提供动力。该平台专注于整合GameFi、NFT和DAO治理，以创建无缝的边玩边赚生态系统。TES于2024年初推出，旨在解决区块链游戏中公平、透明和社区驱动激励的需求。凭借其ERC20基础，TES使用户能够参与游戏、获得奖励并参与生态系统治理，同时确保玩家和开发者的安全性、速度和成本效益。
TES由Tiny World团队于2024年推出，这是一群在去中心化应用、智能合约开发和游戏设计方面拥有丰富经验的区块链和游戏专业人士。创始团队的愿景是通过创建一个奖励真实参与并促进可持续、以玩家为中心的经济的平台来变革GameFi领域。自成立以来，Tiny World已经实现了多个里程碑，包括推出多款游戏（Tiny Kingdom、Tiny Dungeons、Tiny Homeland、Tiny War）、整合NFT和DeFi机制，以及部署基于Titan的zkSync Era版本以增强可扩展性和用户体验。该项目因其创新性地结合游戏和去中心化金融而受到关注，使TES成为GameFi领域的领先实用代币。
TES生态系统由几个相互关联的产品组成，为区块链游戏玩家和NFT爱好者提供全面的解决方案：
Tiny Games是TES生态系统的核心应用，提供一系列基于区块链的游戏（如Tiny Kingdom和Tiny Dungeons），用户可以在其中玩游戏、赚取TES代币并使用NFT英雄。该平台利用智能合约和Titan支持的zkSync技术，提供快速、低成本的交易和透明的奖励分配。它被成千上万名玩家用于边玩边赚的体验，成为GameFi领域的领先解决方案。
Tiny Farm通过允许用户将NFT英雄与DeFi协议结合，扩展了TES生态系统，从而实现收益耕作和额外的TES奖励。该服务使用户能够质押NFT、参与流动性池并赚取被动收入，所有这些都在由智能合约支持的安全高效环境中进行。
DAO治理模块通过使代币持有者能够参与决策过程、提出变更建议并对关键协议更新进行投票，完善了TES生态系统。这确保了社区对平台发展的直接发言权，支持公平透明的治理结构。
这些组件共同作用，创造了一个全面的环境，其中TES作为实用代币推动所有互动，培育了一个自我维持且不断增长的生态系统。
GameFi领域面临几个关键挑战，TES旨在解决这些问题：
传统游戏平台常常未能公平地奖励玩家的时间和贡献，导致不满和流失。这影响了休闲玩家和忠实玩家，导致长期留存率不足。现有解决方案受制于集中化的奖励系统和不透明的分配模式。
许多区块链游戏因高昂的Gas费用和缓慢的交易速度而影响用户体验并限制参与度。当前使用遗留区块链的方法无法高效扩展，使项目难以扩大用户基础。TES利用Titan技术克服这些限制。
GameFi项目经常缺乏透明的治理，决策由一小部分内部人士做出。这造成不信任并降低社区参与度。以前的去中心化尝试因技术和组织障碍而受阻。
TES通过其ERC20代币模型、Titan增强的zkSync集成以实现可扩展性，以及DAO治理以实现社区驱动的决策，解决了这些痛点。通过利用这些技术，TES提供了安全、高效和透明的解决方案，改变了玩家和开发者与区块链游戏互动的方式。
数字代币TES（Tiny Era Shard）的总发行量（最大供应量）为2亿个代币。比例分配如下：
- 初始分配：200万TES（占总供应量的1%）
- 50%（100万TES）：空投给Tiny World上线前的长期支持者
- 50%（100万TES）：根据TINC销毁数量分配
- 剩余供应量：1.98亿TES（占总供应量的99%）
- 用作Titan上Tiny World zkSync Era参与者的激励（例如，玩家奖励、生态系统激励）
关键点：
- 没有团队或投资者分配：分配被描述为“公平”，没有为团队或投资者预留代币。
- 实用性：TES是一种ERC20代币，主要用于Tiny World生态系统内的玩家激励和消费。
在Titan上的TES生态系统中，TES具有多种功能：
- 玩家激励：作为游戏内成就和参与的奖励分发。
- 消费：用于购买游戏内资产、NFT和参与DeFi活动。
- 治理：使持有者能够参与DAO投票和协议升级。
在发布时，仅通过空投和TINC销毁分配了1%的TES，剩余99%用于持续激励。没有为团队或投资者分配，解锁时间表旨在支持生态系统的长期增长和稳定。
TES实施DAO治理模式，允许代币持有者提议并对平台变更进行投票。可能会引入质押机制以进一步激励长期持有和参与，奖励从生态系统激励池中分发。
TES作为GameFi领域的创新解决方案，通过其公平的代币经济学、可扩展的Titan技术和社区驱动的治理解决了关键挑战。随着其不断增长的生态系统和玩家基础，TES展示了显著潜力，可以改变玩家和开发者与基于区块链的游戏经济互动的方式。准备好开始交易TES了吗？我们的综合指南《TES交易完全指南：从入门到实践交易》将引导您了解所需的一切知识——从TES基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本逐步指南都将在MEXC的安全平台上为您提供知识。立即探索如何最大化您的TES潜力！
