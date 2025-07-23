什么是TERM？数字资产简介

TERM 是一种基于区块链的加密货币，为 Term Finance 去中心化平台提供动力，该平台专注于在DeFi领域提供固定利率借贷解决方案。TERM于2025年3月推出，旨在解决去中心化借贷市场中利率波动和不可预测的问题。通过其创新的链上拍卖机制，TERM使用户能够锁定融资成本或通过加密抵押贷款获得固定利率回报。这种方法确保借款人和贷款人都能获得透明、竞争和市场驱动的利率，从而为DeFi借贷协议提供更大的确定性和效率。
TERM由一群具有区块链技术、金融和智能合约开发背景的专业人士于2025年创立。创始团队的愿景是通过在加密货币生态系统中引入固定利率借贷产品，弥合传统金融与去中心化金融之间的差距。他们在金融工程和区块链基础设施方面的专业知识使他们能够设计一个利用链上拍卖进行利率发现的协议，确保所有参与者的公平性和透明度。
自成立以来，TERM Finance已经实现了多个重要里程碑，包括从战略合作伙伴处获得初始资金、在2025年初推出主网，并与DeFi领域的关键参与者建立了合作关系。该项目在MEXC上市并推出其创新的固定利率借贷协议后获得了广泛关注，使TERM成为数字资产借贷领域的领先创新者。
TERM生态系统由多个相互关联的产品组成，旨在为寻求可预测借贷和借款体验的DeFi用户提供全面的解决方案。
Term Finance协议（主平台）
Term Finance协议是TERM生态系统的核心应用，允许用户通过链上拍卖参与固定利率借贷和借款。该平台使借款人能够锁定融资成本，贷款人能够获得固定利率回报，同时受益于透明的利率发现和高效的资本分配。该协议已经被越来越多的DeFi参与者用于其加密货币借贷活动中的稳定性需求。
拍卖参与与流动性激励
TERM持有者可以参与优先拍卖，获得特殊权限和独家借贷或借款机会。此外，协议通过奖励激励流动性提供者，鼓励更深层次的流动性和更具竞争力的利率，从而增强基于区块链的生态系统。
治理与收益共享
TERM代币持有者能够参与协议治理，对塑造平台未来的关键提案和决策进行投票。通过治理，部分协议收益可能会分配给代币持有者，以实现激励一致性并促进数字资产领域的社区驱动增长。
这些组件协同工作，创建了一个无缝的环境，其中TERM作为实用和治理代币，为网络内的所有交互提供动力，并支持自我维持的DeFi生态系统。
TERM通过其链上拍卖机制解决了这些挑战，实现了以下目标：
在提供的搜索结果中，没有关于数字代币TERM的总发行量或比例分配的具体信息。搜索结果讨论了代币发行、分配机制和数字资产的法律考量等一般概念，但未提及TERM代币及其具体指标。
为了准确回答您的问题，您需要查阅TERM代币的官方网站或白皮书，这些通常会提供以下详细信息：
如果您能提供TERM的官方网站或白皮书，我可以帮助提取和分析相关数据。否则，根据当前搜索结果，所请求的信息不可用。
在TERM生态系统内，该代币具有多种功能：
有关TERM代币的流通计划和解锁时间表的详细信息在当前搜索结果中不可用。此信息通常可在官方白皮书或代币经济学文档中找到。
TERM实施了一种治理模式，允许代币持有者对关键协议变更和收益分配进行投票。此外，用户可以质押其TERM代币以赚取奖励并获得额外特权，例如优先拍卖参与权和协议收益分成，具体的年化收益率（APY）取决于协议表现和数字资产平台上的治理决策。
TERM作为DeFi领域的一项创新解决方案，通过其固定利率借贷协议和透明的基于拍卖的利率发现机制解决了关键挑战。随着其不断发展的生态系统和活跃的社区，TERM展示了显著的潜力，可以改变用户与去中心化借贷市场的互动方式。准备好开始交易TERM了吗？我们全面的“TERM交易完整指南：从入门到实践交易”将引导您了解所需的一切知识——从TERM基础和加密货币钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，这份逐步指南都将在MEXC的安全平台上为您提供所需的知识。立即探索如何在数字资产领域最大化您的TERM潜力！
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页
核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人
今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让
Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开
白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页