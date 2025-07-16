什么是 Tari ？打造隐私优先的资产管理新范式

Tari 是一个专注于数字资产管理与隐私保护的开源区块链协议，旨在为用户提供一个安全、高效、可扩展的数字资产发行与交易平台。通过独特的双层架构和双代币机制，Tari 实现了底层的安全性与上层的灵活性，满足了多样化的数字资产应用需求。 1.Tari 的项目背景 随着区块链技术的快速发展，数字资产的种类和数量急剧增加。然而，现有的区块链平台在隐私保护、可扩展性和用户体验方面仍面临诸多挑战。Tari 应Tari 是一个专注于数字资产管理与隐私保护的开源区块链协议，旨在为用户提供一个安全、高效、可扩展的数字资产发行与交易平台。通过独特的双层架构和双代币机制，Tari 实现了底层的安全性与上层的灵活性，满足了多样化的数字资产应用需求。 1.Tari 的项目背景 随着区块链技术的快速发展，数字资产的种类和数量急剧增加。然而，现有的区块链平台在隐私保护、可扩展性和用户体验方面仍面临诸多挑战。Tari 应
Tari 是一个专注于数字资产管理与隐私保护的开源区块链协议，旨在为用户提供一个安全、高效、可扩展的数字资产发行与交易平台。通过独特的双层架构和双代币机制，Tari 实现了底层的安全性与上层的灵活性，满足了多样化的数字资产应用需求。

1.Tari 的项目背景


随着区块链技术的快速发展，数字资产的种类和数量急剧增加。然而，现有的区块链平台在隐私保护、可扩展性和用户体验方面仍面临诸多挑战。Tari 应运而生，旨在打造一个专注于数字资产管理与隐私保护的区块链协议，为用户提供一个安全、高效且可扩展的数字资产发行与交易平台。

Tari 的愿景是构建一个支持数字资产发行、管理和交易的去中心化平台，将隐私保护、可扩展性和用户友好性相结合，满足多样化的数字资产应用场景需求。

2.Tari 的核心功能与特色


2.1 双层架构


Tari 采用双层架构设计：

  • Minotari（XTM）：作为底层的工作量证明（PoW）区块链，提供网络的安全性和隐私保护。
  • Ootle 网络（XTR）：构建在 Minotari 之上，专注于数字资产的发行与管理，支持复杂的资产逻辑和智能合约功能。

这种架构使得 Tari 在确保底层安全的同时，提供上层的灵活性，满足多样化的数字资产应用需求。

2.2 隐私保护


Tari 基于 Mimblewimble 协议，所有交易默认具有机密性，隐藏交易金额和参与方地址，确保用户的隐私安全。此外，Tari 的通信网络采用分布式哈希表（DHT）和 Tor 网络，进一步增强了网络的匿名性和抗审查能力。

2.3 用户友好


Tari 致力于提供用户友好的体验，推出了 Tari Universe 应用，用户可以轻松地参与挖矿、管理资产和使用各种功能。此外，Tari 还提供了 Aurora 移动钱包，支持 Android 和 iOS 平台，方便用户随时随地管理数字资产。

3.代币经济学：双代币模型与激励机制


3.1 Tari 的双代币模型


Tari 采用双代币模型，分别是 Minotari（XTM）和 Tari Token（XTR），各自承担不同的功能：

  • Minotari（XTM）：作为底层区块链的原生代币，用于网络的安全和激励机制。
  • Tari Token（XTR）：通过燃烧 XTM 1:1 生成，用于 Tari DAN 上的数字资产操作，如发行 NFT、门票和游戏内物品等。

这种设计确保了底层的安全性和上层的灵活性，同时通过燃烧机制控制了代币的供应，防止通货膨胀。

3.2 什么是 $XTM ？


XTM 的总供应量为 21 0 亿枚，采用指数衰减发行，约 27.8 年后，年发行额稳定在总量的 1% 做为尾部激励，用于奖励矿工与保障网络安全。首发阶段预挖占比 30%，该部分用于社区激励（5%）、基础设施拨款（9%）、贡献者奖励（4%）和早期参与者回报（12%），并设有锁定与分期解锁机制。

3.3 什么是 $XTR


$XTR 的发行与 $XTM 紧密挂钩：用户在 Layer 2 发起操作需 1:1 销毁 $XTM 来铸造 $XTR。Ootle 网络的交易费用中，一部分 $XTR 被销毁，另一部分支付给验证人，通过 Tari 所称的 “Turbine Model” 和 “Throttle” 算法动态调节燃烧率，从而保持 $XTM 与 $XTR 的软挂钩关系。

3.4 双代币经济模型的可持续性


Tari 的代币经济学设计注重可持续性。通过指数衰减函数控制 $XTM 的发行速度，避免了代币的过度发行和通货膨胀。同时，尾矿排放机制确保了矿工在长期内仍能获得合理的奖励，激励他们持续为网络提供算力。此外，涡轮模型通过销毁 $XTM 生成 $XTR，并控制 $XTR 的烧毁率，维持了两种代币之间的价值平衡，为整个生态系统的稳定发展提供了保障。

Tari 项目以其独特的项目背景、强大的核心功能与特色以及精心设计的代币经济学，为区块链领域带来了新的机遇和挑战。它通过降低挖矿门槛、提供丰富的教育资源和创新的经济模型，吸引了大量用户的关注和参与。随着数字资产的不断发展，Tari 有望在未来的数字经济中发挥重要作用，成为数字资产管理的基础设施。

