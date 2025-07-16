在 Web3 游戏浪潮席卷全球、区块链技术与娱乐产业深度融合的当下，Tap Da Doge 凭借其独特的创意与玩法脱颖而出。作为一款基于 Telegram 的创新型互动游戏，Tap Da Doge 巧妙融合区块链技术、NFT 角色与 Meme 文化，为用户打造了一个集娱乐性、可玩性与收益性于一体的新世界。 1.什么是 Tap Da Doge ？ Tap Da Doge 是一款基于 Telegram在 Web3 游戏浪潮席卷全球、区块链技术与娱乐产业深度融合的当下，Tap Da Doge 凭借其独特的创意与玩法脱颖而出。作为一款基于 Telegram 的创新型互动游戏，Tap Da Doge 巧妙融合区块链技术、NFT 角色与 Meme 文化，为用户打造了一个集娱乐性、可玩性与收益性于一体的新世界。 1.什么是 Tap Da Doge ？ Tap Da Doge 是一款基于 Telegram
什么是Tap Da Doge？Web3 时代"Tap-to-Earn"的创新先锋

2025年7月16日
Web3 游戏浪潮席卷全球、区块链技术与娱乐产业深度融合的当下，Tap Da Doge 凭借其独特的创意与玩法脱颖而出。作为一款基于 Telegram 的创新型互动游戏，Tap Da Doge 巧妙融合区块链技术、NFT 角色与 Meme 文化，为用户打造了一个集娱乐性、可玩性与收益性于一体的新世界。

1.什么是 Tap Da Doge ？


Tap Da Doge 是一款基于 Telegram 的互动游戏，是一个集娱乐性、可玩性和收益性于一体的“Tap-to-Earn”游戏。玩家通过控制 NFT 角色来获得奖励。游戏操作简单易上手，却又不失策略性与趣味性，对玩家的时机把握、反应速度和快速决策能力提出了考验，无论是游戏新手还是资深玩家，都能在其中找到属于自己的乐趣。

Tap Da Doge 的口号是“Tap. Jump. Earn.”，强调通过简单的点击操作即可获得收益。Tap Da Doge 的核心目标远不止于提供娱乐体验，它更致力于通过游戏化、社交化的方式，降低加密货币的使用门槛，让更多人能够轻松接触并参与到区块链技术的实践中来。

2. Tap Da Doge 的核心功能和特点


2.1 Telegram 平台支持


Tap Da Doge 作为 Telegram Mini App，用户无需下载额外应用即可在 Telegram 内体验游戏，降低了用户的参与门槛。

2.2 NFT 角色系统


玩家可以拥有独特的 NFT 角色，每个角色具有不同的属性和外观，增加了游戏的多样性和收藏价值。

2.3 Tap-to-Earn 模式


通过简单的点击操作，玩家控制角色跳跃障碍物，完成挑战后可获得奖励，实现“边玩边赚”的体验。

2.4 多样化的游戏内容


游戏内设有 Woofboxes、Dogemart 、Staking 等功能，提供丰富的游戏道具和奖励，增强了游戏的趣味性和可玩性。

3.什么是 $RUN 代币？


3.1 代币 $RUN 的基本信息


$RUN 是 Tap Da Doge 的原生代币，总供应量有限，具有稀缺性。$RUN 基于 BNB Chain 发行，合约地址为：0x8f85F63B76d2C40C7Cf3DAc19637730d00d37966。

$RUN 代币的发行和分配遵循公平、透明的原则，确保了每个用户都有机会参与到项目的生态中来。具体分配如下：

早期贡献者：1%
公开发售（IDO）：8.92%
流动性：10%
合作伙伴空投：7%
市场营销：4.08%
奖励池（无预挖）：69%

3.2 代币 $RUN 的功能


交易媒介：$RUN 代币作为 Tap Da Doge 生态系统内的主要交易媒介，用户可以使用 $RUN 进行商品购买、服务支付等操作。

激励机制：用户通过参与游戏、完成任务、贡献社区等方式，可以获得 $RUN 代币作为奖励。

治理权利：持有 $RUN 代币的用户还享有项目治理的权利，可以参与项目的决策过程，对项目的未来发展提出意见和建议。

4.如何在 MEXC 购买 $RUN 代币


Tap Da Doge 通过将经典游戏玩法与区块链技术相结合，打造出一个简单、有趣且具有经济激励的“Tap-to-Earn”游戏。其独特的 NFT 角色系统、多样化的游戏内容和活跃的社区生态，使其在 Web3 游戏领域中脱颖而出。随着 $RUN 代币的上线和生态的不断完善，Tap Da Doge 有望在未来吸引更多用户，成为区块链游戏的标杆项目之一。

在 Tap Da Doge 蓬勃发展的进程中，与全球顶尖交易平台 MEXC 的携手合作，为其注入了强劲的发展动力。MEXC 以其低手续费、超高速交易、广泛的资产覆盖以及卓越的流动性，赢得了全球投资者的广泛信赖。同时，MEXC 对新兴项目的敏锐洞察与深度扶持，使其成为孕育优质项目的沃土。

目前，MEXC 平台已上线 $RUN 现货交易，您可以在 MEXC 以超低费率进行代币交易。

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 RUN 代币名称，选择 RUN 的现货交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


