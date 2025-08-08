什么是STO？数字资产入门

STO 代表 证券型代币发行，这是一种基于区块链的融资机制，发行代表现实世界资产（如股权、房地产或债务）所有权的数字代币。作为ICO的受监管替代方案推出的STO旨在满足金融行业中合规、安全和高效融资的需求。通过利用区块链技术，STO使发行人能够将传统证券代币化，为投资者提供部分所有权、增强的透明度和更高的流动性。这一创新弥合了传统金融与数字资产之间的鸿沟，使全球范围内的证券型代币投资者能够更便捷、更安全地获得投资机会。

STO并不是一个单一的项目或代币，而是一个被全球各种发行人、平台和开发团队采用的监管和技术框架。证券型代币发行的概念大约在2017-2018年出现，由区块链先驱、法律专家和金融科技企业家推动，他们寻求合法化代币化的证券。STO领域的重要里程碑包括美国和欧洲的首次受监管发行、合规代币标准（如ERC-1400）的开发以及专业发行平台的推出。值得注意的行业参与者拥有金融、法律和区块链工程背景，并通过与监管机构合作、建设发行基础设施和教育数字资产市场来促进STO的发展。证券型代币领域增长迅速，全球累计发行量达到数十亿美元，并扩展到新的资产类别和司法管辖区。

STO生态系统由多个相互关联的组件组成，共同实现合规的数字证券发行和交易：

发行平台： 这些是专门的服务，帮助公司在符合当地法规的情况下构建、发行和管理证券型代币。它们提供KYC/AML、投资者入职和智能合约部署的工具。

这些是专门的服务，帮助公司在符合当地法规的情况下构建、发行和管理证券型代币。它们提供KYC/AML、投资者入职和智能合约部署的工具。 代币标准： 像ERC-1400（以太坊）和ibet for Fin（日本）这样的协议确保证券型代币具有互操作性、可编程性，并在代币级别上执行监管要求。

像ERC-1400（以太坊）和ibet for Fin（日本）这样的协议确保证券型代币具有互操作性、可编程性，并在代币级别上执行监管要求。 二级市场： 受监管的交易平台，如MEXC，促进证券型代币的买卖，为数字资产投资者提供流动性和价格发现。

受监管的交易平台，如MEXC，促进证券型代币的买卖，为数字资产投资者提供流动性和价格发现。 托管和合规服务：这些包括数字资产托管人、法律顾问和合规技术提供商，确保资产的安全保管和遵守监管义务。

这些产品共同创造了一个强大的环境，使发行人可以筹集资金，投资者可以放心地获得一类新的数字证券。

金融行业面临着几个长期存在的挑战，证券型代币发行能够独特地解决这些问题：

投资机会有限： 传统证券市场通常有很高的进入壁垒，限制了机构投资者和高净值个人的访问。STO通过实现部分所有权和全球参与来民主化访问。

传统证券市场通常有很高的进入壁垒，限制了机构投资者和高净值个人的访问。STO通过实现部分所有权和全球参与来民主化访问。 效率低下和高成本： 传统的证券发行和交易系统缓慢、基于纸张且昂贵。STO通过智能合约自动化流程，减少结算时间和运营成本。

传统的证券发行和交易系统缓慢、基于纸张且昂贵。STO通过智能合约自动化流程，减少结算时间和运营成本。 缺乏透明度和流动性：许多私人资产缺乏流动性和透明的定价。STO提供实时跟踪、可审计记录和二级市场交易，增强了透明度和流动性。

通过利用区块链技术，证券型代币发行提供了一个全面、高效和安全的解决方案，改变了投资者和发行人在数字资产生态系统中与传统金融资产互动的方式。

通过证券型代币发行（STO）全球数字代币的总发行量在2025年达到了约66.6亿美元，高于2024年的56亿美元，预计到2033年将快速增长至267.8亿美元。具体在日本，截至2024财年末，公开发行STO的累计发行金额达到了1,682亿日元（约合11亿美元）。证券型代币的比例分配因地区、资产类型和平台而异：

在日本，领先的STO区块链平台是 ibet for Fin ，在2024财年保持了最高的公开发行STO份额。

，在2024财年保持了最高的公开发行STO份额。 在2023财年，日本的证券型代币发行占 日本股票市场年度发行量的16% 和 上市房地产投资信托基金（REIT）市场年度发行量的31% 。

和 。 在全球范围内，证券型代币市场是分散的，混合了中心化和去中心化交易所。去中心化市场通常流动性较低，但为数字资产投资者提供了较低的进入门槛。

关键点：

全球STO总发行量（2025）： 66.6亿美元。

66.6亿美元。 日本累计公开发行STO（2024财年）： 1,682亿日元（~11亿美元）。

1,682亿日元（~11亿美元）。 日本市场份额： ibet for Fin是证券型代币发行的主要平台。

ibet for Fin是证券型代币发行的主要平台。 资产分布： 在日本，STO在股票和房地产投资信托基金（REIT）市场中都占有重要地位。

在日本，STO在股票和房地产投资信托基金（REIT）市场中都占有重要地位。 交易所分布：大多数证券型代币在少数专业平台上交易，流动性和可访问性在中心化和去中心化场所之间有所不同。

如果您需要某个特定证券型代币的官方网站或白皮书，请指定代币名称或发行人，因为“STO”指的是证券型代币发行的一般类别，而不是单一的数字代币。

通过STO发行的证券型代币通常代表：

股权： 公司或项目的股份。

公司或项目的股份。 债务： 债券或其他固定收益工具。

债券或其他固定收益工具。 实物资产：房地产、商品或艺术品。

这些数字资产赋予持有者分红、利息支付或利润分享等权利，并可以在像MEXC这样的合规二级市场上交易。

每个证券型代币发行都会根据底层资产和监管要求定义自己的流通计划和解锁时间表。通常情况下，代币在发行结束后分发给投资者，并根据法律规定设置归属期或锁定期。

一些证券型代币包含治理功能，允许代币持有者对关键决策进行投票或参与公司行动。质押机制较少见，因为大多数证券型代币旨在遵守证券法规，而不是激励网络参与。

证券型代币发行代表了一种受监管、透明和高效的数字融资演变，弥合了传统金融和区块链技术之间的差距。通过解决行业中的关键痛点——如准入、效率和透明度——STO有望变革资本市场并使数字资产投资民主化。随着全球市场的快速增长和跨资产类别的采用增加，证券型代币发行为发行人和投资者提供了巨大的潜力。

准备好开始交易证券型代币了吗？我们的综合指南《STO交易完全指南：从入门到实操》将带您了解所有需要知道的内容——从证券型代币的基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是数字证券的新手还是经验丰富的数字资产投资者，本逐步指南都将在MEXC的安全平台上为您提供所需的知识。立即探索如何最大化您的证券型代币潜力！